CUTISS chiude un round finanziamento di Serie C da 56 milioni di CHF e firma un accordo con un importante centro ustioni Europeo

ZURIGO, 10 settembre 2025 /PRNewswire/ -- CUTISS, un'azienda TechBio in fase clinica avanzata all'avanguardia nella terapia dei tessuti e nella medicina rigenerativa, ha annunciato la chiusura del suo round di finanziamento Serie C per un totale di 56 milioni di CHF con investitori nuovi e esistenti, che ha portato i fondi totali raccolti a oltre 125 milioni di CHF.

Il ricavato sarà utilizzato per avanzare con la sperimentazione clinica di Fase 3 del prodotto principale denovoSkin™, avviata all'inizio di quest'anno, e per prepararne la commercializzazione. denovoSkin™ è un innesto cutaneo personalizzato e bioingegnerizzato che promette di trasformare la chirurgia cutanea e di migliorare significativamente i risultati per i pazienti rispetto allo standard di cura.

I fondi contribuiranno inoltre a promuovere l'industrializzazione della prima piattaforma di produzione automatizzata al mondo per la terapia dei tessuti personalizzata, un componente chiave per portare denovoSkin™ sul mercato su larga scala.

CUTISS ha inoltre sottoscritto un accordo di collaborazione con il suo nuovo investitore Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ), che potrebbe portare alla creazione del primo stabilimento di produzione commerciale internazionale di CUTISS nei Paesi Bassi, una volta che denovoSkin™ avrà ottenuto l'approvazione. RKZ è un centro leader nell'UE per le sperimentazioni cliniche e partecipa alle sperimentazioni di Fase 2 e Fase 3 per denovoSkin™.

La dott.ssa Daniela Marino, CEO e co-fondatrice di CUTISS, ha dichiarato: "La chiusura positiva dimostra fiducia nella nostra visione e nella nostra capacità di offrire ai pazienti terapie dermatologiche trasformative. Siamo grati per la continua fiducia degli investitori esistenti e diamo un caloroso benvenuto ai nuovi. Inoltre, l'accordo con RKZ getta le basi per la nostra futura espansione, con il potenziale di rivoluzionare il mercato della chirurgia cutanea in Europa e nel mondo."

Nadine Vieleers, CEO del Rode Kruis Ziekenhuis / Centro Ustioni Beverwijk, ha commentato: "In qualità di istituto clinico dedicato al progresso della cura delle ustioni, ci impegniamo a supportare CUTISS e lo sviluppo di denovoSkin™. Siamo entusiasti di dare seguito alla nostra più stretta collaborazione e l'accordo che abbiamo firmato definisce la nostra visione per offrire ai nostri pazienti la loro rivoluzionaria terapia dei tessuti cutanei come priorità."

