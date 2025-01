DAM System: cos'è e come funziona la gestione degli asset digitali

Milano, 8 Gennaio 2024. La gestione efficace dei contenuti digitali è fondamentale per le aziende moderne. In questo contesto, il DAM system distribuito da GMDE, si presenta come una soluzione essenziale per ottimizzare l'organizzazione, l'accessibilità e la distribuzione delle risorse digitali. Ma cos'è un DAM system e come può trasformare la gestione degli asset digitali? Scopriamolo insieme.

Che cos'è un DAM System: definizione e caratteristiche principali

Un DAM system (Digital Asset Management) è una piattaforma software progettata per gestire, organizzare e distribuire in modo efficiente risorse digitali come le immagini, i video, i documenti e altro ancora.

Questo tipo di software è caratterizzato da:

archiviazione centralizzata : tutte le risorse sono memorizzate in un unico repository digitale;

: tutte le risorse sono memorizzate in un unico repository digitale; organizzazione avanzata : utilizza tag, metadati e categorie per facilitare la ricerca;

: utilizza tag, metadati e categorie per facilitare la ricerca; accesso profilato : consente di controllare chi può visualizzare o modificare le risorse;

: consente di controllare chi può visualizzare o modificare le risorse; integrazione: supporta API per collegarsi con altri strumenti aziendali.

Queste funzionalità distinguono il DAM da altri sistemi come il cloud storage generico, offrendo maggiore controllo e visibilità sulle risorse aziendali.

I vantaggi chiave di un sistema DAM per le aziende

Oltre a sapere cos’è un DAM System, è opportuno conoscere nello specifico quelli che sono i tuoi vantaggi. Infatti, implementare questo tipo di software può portare numerosi benefici, tra cui:

risparmio di tempo : grazie a una ricerca rapida e organizzata, le aziende riducono i tempi necessari per trovare le risorse specifiche;

: grazie a una ricerca rapida e organizzata, le aziende riducono i tempi necessari per trovare le risorse specifiche; migliore organizzazione : tutti i file digitali sono archiviati in modo strutturato, evitando duplicazioni e facilitando l'accesso;

: tutti i file digitali sono archiviati in modo strutturato, evitando duplicazioni e facilitando l'accesso; collaborazione efficiente : i team possono condividere risorse, fornire feedback e gestire approvazioni direttamente dal sistema;

: i team possono condividere risorse, fornire feedback e gestire approvazioni direttamente dal sistema; maggiore sicurezza: controlli di accesso e crittografia proteggono le risorse aziendali.

Funzionalità essenziali di un DAM System

Un DAM è dotato di diverse funzionalità fondamentali, fra queste ci sono:

la catalogazione : le risorse vengono organizzate in categorie intuitive e arricchite con metadati. Ad esempio, un'azienda di moda può categorizzare immagini per collezioni stagionali;

: le risorse vengono organizzate in categorie intuitive e arricchite con metadati. Ad esempio, un'azienda di moda può categorizzare immagini per collezioni stagionali; la ricerca avanzata : grazie a tag, filtri e keyword, è possibile trovare rapidamente ciò di cui si ha bisogno. Ad esempio, un'agenzia pubblicitaria può filtrare le immagini per colore o formato;

: grazie a tag, filtri e keyword, è possibile trovare rapidamente ciò di cui si ha bisogno. Ad esempio, un'agenzia pubblicitaria può filtrare le immagini per colore o formato; il versionamento : mantiene lo storico delle modifiche a ogni risorsa, permettendo di tornare a versioni precedenti. Ad esempio, un editor video può confrontare versioni diverse di uno spot pubblicitario;

: mantiene lo storico delle modifiche a ogni risorsa, permettendo di tornare a versioni precedenti. Ad esempio, un editor video può confrontare versioni diverse di uno spot pubblicitario; la distribuzione: consente la condivisione tramite link protetti o integrazione con altri strumenti. Ad esempio, un e-commerce può aggiornare automaticamente le immagini dei prodotti sul sito.

Come implementare un DAM System in azienda

L'implementazione di un DAM richiede una pianificazione accurata:

analisi delle esigenze : identificare le tipologie di asset e i flussi di lavoro da ottimizzare;

: identificare le tipologie di asset e i flussi di lavoro da ottimizzare; scelta del fornitore : valutare le soluzioni disponibili, come quelle offerte da GMDE;

: valutare le soluzioni disponibili, come quelle offerte da GMDE; preparazione dei dati : organizzare i file esistenti e definire i metadati;

: organizzare i file esistenti e definire i metadati; formazione del personale : assicurarsi che i dipendenti comprendano il funzionamento del sistema;

: assicurarsi che i dipendenti comprendano il funzionamento del sistema; monitoraggio e ottimizzazione: verificare l’uso del DAM e apportare miglioramenti continui.

Differenze tra DAM System e altri sistemi di gestione dei contenuti

Un DAM System si differenzia da:

i CMS (Content Management System), perché questi gestiscono solamente i contenuti pubblicati sui siti web;

(Content Management System), perché questi gestiscono solamente i contenuti pubblicati sui siti web; i PIM , che gestiscono le informazioni sui prodotti e vengono utilizzati per lo più per l’elaborazione delle schede prodotto per gli e-commerce;

, che gestiscono le informazioni sui prodotti e vengono utilizzati per lo più per l’elaborazione delle schede prodotto per gli e-commerce; i sistemi di Cloud Storage, che permettono un’archiviazione generica dei file e sono utili per i backup dei documenti.

Quanto costa un DAM System: guida ai prezzi

I costi di un DAM System possono variare in base a:

il modello di pricing : abbonamento mensile o licenza perpetua;

: abbonamento mensile o licenza perpetua; la capacità: numero di utenti e spazio di archiviazione disponibile.

Indicativamente, per gli small business la cifra è sui 200/500 euro al mese, mentre per le enterprise può superare i 1.000 euro mensili.

