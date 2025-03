Daniele Scoccia, Farepole: “Il materasso è come un vestito, vi spiego perché”

Il nostro materasso ideale? Un esperto ci spiega come andare sul sicuro.

La Spezia, 10 marzo 2025. Con il cambio di stagione, ci si accorge a volte di avere un sonno meno riposante. Tendiamo a incolpare lo stress, ma più spesso di quanto si pensi il problema potrebbe essere il nostro materasso, ormai da cambiare. Ma quale materasso scegliere? Classico a molle, o in memory foam? In lattice oppure in Technogel? o anatomico? “La risposta” dice Daniele Scoccia, titolare dello storico centro Farepole di La Spezia, “è che non esiste il materasso migliore per tutti, ma solo il materasso migliore per sé”.

Daniele Scoccia rappresenta la terza generazione di una famiglia di imprenditori attiva nel settore delle soluzioni per il riposo dal 1956: “Le tipologie” spiega, “variano così tanto perché il materasso è una cosa molto personale, strettamente legata alle abitudini e alla fisicità di ciascuno. Quante volte ci è capitato di dormire su un materasso che per qualcuno era comodissimo, mentre per noi era impossibile chiudere occhio? Questo è tante volte argomento di discussione anche per le coppie. Ma si tratta di una cosa normalissima”.

Per aiutarci a comprendere lo stretto legame tra il materasso e le nostre specificità individuali, Scoccia usa un paragone molto particolare: “Il materasso” dice “è un po' come un vestito; chiunque preferisce provare un vestito prima dell'acquisto, e di solito ne prova diversi prima di scegliere quello che fa al caso suo. Per il materasso è lo stesso, anzi ancora di più perché Il materasso entra in rapporto con il nostro corpo per sei, sette, otto ore ogni singola notte; e vale anche per la rete e il cuscino, che devono poter interagire col materasso in un unico Sistema Letto”.

Insomma, per non sbagliare nella scelta del materasso il sistema migliore è provarlo. In alcuni punti vendita, tra cui proprio quelli di Farepole a La Spezia, questo tipo di esperienza di acquisto è un vero e proprio 'percorso', effettuato con il supporto di un consulente esperto.

“Esperienza e preparazione sono certamente fondamentali,” continua Scoccia, “ma anche le innovazioni sono di aiuto; ad esempio per risolvere la problematica a cui accennavo prima, quella delle coppie con esigenze diverse, oggi abbiamo i 'materassi a doppia densità', che consentono un differente livello di durezza per ciascuno dei due lati; chiaramente è vivamente sconsigliato l'acquisto 'fai-da-te' ma occorre rivolgersi a un centro attrezzato, che metta anche a disposizione dei consulenti preparati”.

A questo proposito, Daniele Scoccia ci offre un altro consiglio: “Può capitare di essere tentati dal fare acquisti 'di impulso', magari perché invogliati da una recensione, da un'offerta speciale, dai consigli di un amico, o semplicemente per la fretta. O, purtroppo, perché si è entrati in contatto non con un bravo consulente ma con un bravo venditore, che è altra cosa.

Ma quando si sceglie il materasso la fretta è cattiva consigliera, perché non è detto che la soluzione in offerta sia proprio quella giusta per il nostro corpo o che il nostro amico abbia le nostre stesse esigenze.

Alcuni clienti mi hanno confessato che certi loro dolori articolari e alla schiena, costati molto denaro in farmaci e terapie, sono improvvisamente spariti cambiando il materasso, e questo vuol dire tanto. Sono certo che, per una cosa come il materasso, varrà sempre la pena prendersi il giusto tempo, provare personalmente il prodotto e affidarsi a una guida competente; ciò che investiamo nel nostro materasso, il materasso ce lo restituisce sempre, completamente”.

https://farepole.eu/