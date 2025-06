DeepL annuncia l'introduzione di nuove lingue per la traduzione di testo e di documenti

Colonia, Germania, 24 giugno 2025 /PRNewswire/ -- DeepL, leader globale dell'IA linguistica, annuncia oggi l'aggiunta di tre nuove lingue alla sua piattaforma: vietnamita, ebraico e thailandese, quest'ultimo al momento in esclusiva sull'API di DeepL. Il numero totale di lingue supportate da DeepL Traduttore sale quindi a 36, a vantaggio di tutte le aziende internazionali interessate a espandersi oltre le barriere linguistiche e ad ampliare il proprio giro d'affari.

DeepL ha inoltre potenziato la funzione di traduzione dei documenti aggiungendo il supporto per l'arabo e il cinese tradizionale. Ora gli utenti potranno tradurre interi documenti in pochi secondi anche in queste due lingue, il tutto preservando la formattazione originale.

"L'introduzione di queste lingue è una risposta diretta alle richieste dei nostri clienti e migliorerà notevolmente le loro operazioni quotidiane" afferma David Parry-Jones, CRO di DeepL. "Il vietnamita e il thailandese, in particolare, sono fondamentali per i nostri clienti del settore manifatturiero poiché consentono ai loro team di comunicare in modo rapido ed efficace con colleghi e partner in tutta la regione dell'Asia Pacifica".

L'espansione dell'offerta linguistica di DeepL sottolinea quanto l'azienda si impegni sempre a fornire traduzioni precise e di livello enterprise che soddisfino le reali esigenze delle imprese. Con l'aggiunta di queste lingue, DeepL migliora il supporto per le organizzazioni che operano in contesti linguistici e culturali eterogenei.

Le principali novità includono:

Jarek Kutylowski, amministratore delegato e fondatore di DeepL, enfatizza il ruolo fondamentale dell'IA linguistica nel ridefinire la comunicazione multilingue: "Oltre 200.000 clienti business in tutto il mondo si affidano alla piattaforma di DeepL per operare e crescere oltre i confini nazionali. Con ogni nuova lingua che aggiungiamo, costruiamo un ponte tra le persone e i mercati, ampliando la portata delle aziende e accelerando la loro capacità di competere a livello globale".

Informazioni su DeepL

La missione di DeepL è quella di abbattere le barriere linguistiche per le aziende di tutto il mondo. Oltre 200 000 clienti, enti governativi e milioni di utenti in 228 mercati internazionali si affidano alla piattaforma di IA linguistica di DeepL non solo per tradurre con precisione in forma scritta e orale, ma anche per migliorare il modo di scrivere. Progettate per soddisfare le esigenze di sicurezza aziendale, le soluzioni IA di DeepL permettono alle aziende di trasformare la comunicazione, espandere i mercati e incrementare la produttività. Fondata nel 2017 dall'amministratore delegato Jaroslaw (Jarek) Kutylowski, DeepL conta a oggi oltre 1000 dipendenti appassionati ed è sostenuta da investitori di fama mondiale, tra cui Benchmark, IVP e Index Ventures.

