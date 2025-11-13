DJI lancia Neo 2: il cameraman personale che vi segue ovunque offre ora modi ancora più creativi e sicuri di volare

Rilevamento omnidirezionale degli ostacoli, decollo e atterraggio direttamente dal palmo della mano e controllo con gesti si fondono in questo drone ideale per principianti.

SHENZHEN, Cina, 13 novembre 2025 /PRNewswire/ -- DJI, leader mondiale nella produzione di droni civili e nella tecnologia delle fotocamere creative, lancia oggi Neo 2. Con soli 151g1, Neo 2 è ad oggi il drone più leggero e compatto di DJI1 dotato di rilevamento omnidirezionale degli ostacoli1. Dispone della funzione Controllo con gesti1, per un controllo totale con le mani, SelfieShot per catturare momenti con il minimo sforzo e ActiveTrack1 migliorato per facilitare ancor di più le riprese con tracciamento a bassa quota durante attività come la corsa o il ciclismo. Facile da pilotare anche per i principianti, Neo 2 è ideale per gite in famiglia, sport all'aperto, escursioni ed esperienze FPV, perché riesce a catturare i momenti migliori come un vero e proprio cameraman personale che vi segue ovunque.

Acquisite contenuti con pochi clic:

Neo 2 dispone di un nuovo piccolo display integrato situato a sinistra della fotocamera guardando il drone, che mostra chiaramente la modalità di scatto selezionata. Il drone può decollare dal palmo della mano1 rivolgendolo semplicemente verso di voi e premendo il pulsante di decollo. Dopo aver catturato i contenuti desiderati, l'innovativa funzione Ritorno al palmo1 consente a Neo 2 di individuare con precisione il vostro palmo, tornare in sicurezza e atterrare in modo stabile, per voli più semplici che mai.

Controllo con gesti e molteplici modalità di volo.

Quando utilizzate il controllo con gesti, potete gestire la direzione e la prossimità del drone con una sola mano o entrambe le mani. Con una sola mano aperta, potete controllare il movimento laterale e l'altitudine del drone: dovete semplicemente rivolgervi verso il drone e sollevare la mano con il palmo rivolto verso di esso. Con entrambe le mani rivolte verso il drone, allontanatele per far volare il drone lontano, oppure avvicinatele per far avvicinare il drone verso di voi. Non è necessario alcun radiocomando per regolare l'angolazione della fotocamera.

Neo 2 supporta anche il controllo vocale1, permettendo di inviare comandi di volo tramite smartphone o cuffie Bluetooth mentre praticate qualsiasi attività sportiva o in qualsiasi altra occasione. Per chi cerca una distanza di trasmissione maggiore, Neo 2 può essere abbinato al radiocomando DJI RC-N3 per raggiungere una distanza massima di trasmissione video di 10 km1.

Sia che utilizziate il drone senza radiocomando1 oppure che lo abbiniatea un motion controller1 e a occhiali per un'entusiasmante esperienza FPV1 (in prima persona) immersiva, sono disponibili diverse modalità di controllo di Neo 2.

Smart Capture, risultati nitidi

Neo 2 è dotato di un sensore CMOS da 1/2 pollice da 12MP con apertura f/2,2 e processore d'immagine ad alte prestazioni, per riprese più chiare e rumorosità ridotta, stabilizzate tramite un nuovo stabilizzatore a 2 assi. DJI Neo 2 supporta l'apprezzata tecnologia ActiveTrack e la nuova tecnologia SelfieShot di DJI, inquadrando automaticamente i soggetti per riprese fluide e a mani libere dal primo all'ultimo istante. Con molteplici modalità di ripresa intelligenti che offrono nuove prospettive e con la registrazione video 4K1 fino a 100 fps1 per slow motion1 o video verticale in 2,7K, con Neo 2 potete realizzare filmati nitidi, dettagliati e di livello cinematografico.

Le prestazioni di tracciamento migliorate di Neo 2 offrono una risposta più rapida e una stabilità superiore, garantendo un tracciamento fluido e stabile durante attività quali la corsa, il ciclismo e altro ancora. Negli spazi aperti, può seguire il soggetto a velocità fino a 12 m/s1. Il tracciamento a otto direzioni (avanti, indietro, sinistra, destra e quattro diagonali) consente di inseguire il soggetto realizzando riprese più fluide e naturali e ampliando così le possibilità creative. In ambienti complessi, il drone può passare alla modalità di tracciamento posteriore, mantenendo costantemente a fuoco il soggetto, in modo che possiate dare liberamente spazio alla vostra creatività senza alcun pensiero.

Per catturare momenti in solitaria o in gruppo a mani libere, la nuova funzione SelfieShot di Neo 2 consente di passare facilmente tra riprese a mezzo busto, a figura intera e da lontano senza bisogno di treppiede o assistenza aggiuntiva. Che si tratti di feste di compleanno, picnic nel fine settimana o gite in famiglia, Neo 2 compone automaticamente ogni scena e sposta la fotocamera secondo necessità per catturare i momenti preziosi con un semplice tocco.

Modalità di ripresa intelligenti, scatti straordinari

Neo 2 supporta modalità di ripresa intelligenti come Dolly zoom, QuickShot e MasterShot, offrendo prospettive diverse e semplificando la creazione di filmati straordinari.

Dolly zoom: supporta l'effetto Hitchcock e consente di creare video incredibili per i social media.

QuickShot: la rinomata funzione QuickShot di DJI include le modalità Dronie, Cerchio, Ascesa, Spotlight, Spirale e Boomerang, che vi permettono di effettuare con facilità riprese accattivanti mentre pedalate, fate acrobazie con lo skateboard o praticate qualsiasi altra attività.

MasterShot: questa modalità consente di catturare automaticamente una varietà di inquadrature con movimenti creativi della fotocamera e montarle in modo intelligente con musica per produrre video di alta qualità.

Tripla protezione per offrire massima tranquillità ai principianti:

il sistema di visione monoculare omnidirezionale di Neo 2, combinato con il LiDAR frontale e un sistema di rilevamento a infrarossi verso il basso, rileva gli ostacoli in tempo reale per volare in sicurezza e senza preoccupazioni. Il design integrato del paraeliche integrale offre una protezione completa, garantendo ai principianti la tranquillità necessaria per pilotare il drone. Neo 2 supporta inoltre voli versatili1, con capacità di stazionamento e posizionamento migliorate rispetto al modello Neo, rendendo più semplice la navigazione in ambienti complessi come interni, nelle vicinanze di edifici, sull'acqua o sulla neve.

Creare contenuti in modo semplice ed efficace

Con una resistenza al vento di livello 5, fino a 19 minuti1 di autonomia di volo e 49 GB di memoria interna, Neo 2 può salvare fino a 105 minuti di video 4K/60fps, fino a 175 minuti di video 4K/30fps o 241 minuti di video 1080p/60fps. Una volta salvate, non sono necessari altri cavi dati per trasferire le riprese: la connessione a uno smartphone tramite Wi-Fi le trasferirà rapidamente all'app DJI Fly fino a 80 MB/s1, consentendo una post-produzione e una condivisione fluide.

Prezzo e disponibilità

DJI Neo 2 è disponibile per l'acquisto su store.dji.com e presso rivenditori autorizzati, con spedizione a partire da oggi, nelle seguenti configurazioni:

DJI Care Refresh

DJI Care Refresh, il piano di protezione completo per i prodotti DJI, è ora disponibile per DJI Neo 2. Il servizio di sostituzione copre i danni accidentali, inclusi allontanamenti involontari, collisioni e danni causati da contatto con l'acqua. Con un esiguo costo aggiuntivo, in caso di incidente è possibile usufruire della sostituzione del prodotto.

DJI Care Refresh (piano di 1 anno) include fino a 2 sostituzioni annuali. DJI Care Refresh (piano di 2 anni) include fino a 4 sostituzioni in 2 anni. Altri servizi di DJI Care Refresh includono la garanzia ufficiale e la spedizione gratuita. Per maggiori dettagli, visitate: https://www.dji.com/support/service/djicare-refresh.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito Web https://www.dji.com/neo2

1Per ulteriori informazioni, visitate il sito Web https://www.dji.com/neo2. Tutti i dati sono stati acquisiti utilizzando un modello di produzione di DJI Neo 2 in un ambiente controllato. L'esperienza reale può variare.

