Dussmann promuove la sostenibilità come scelta strategica ﻿

L’8 maggio al Kilometro Rosso una tavola rotonda con esperti e imprese per lanciare il progetto “#wecare – protection” Bergamo, 8 maggio 2024 – Sostenibilità, impatto sociale e responsabilità d’impresa non sono più elementi accessori, ma scelte strategiche per le aziende che vogliono generare valore reale e duraturo. Con questa convinzione Dussmann, in collaborazione con Fondazione CESVI e con il patrocinio di Confindustria Bergamo, organizza l’evento “La sostenibilità come scelta strategica”, in programma giovedì 8 maggio presso il Kilometro Rosso Innovation District.

L’appuntamento sarà l’occasione per presentare “#wecare – protection”, una nuova azione di responsabilità sociale d’impresa che mette al centro le persone, le comunità fragili e la cultura della cura. Il programma nasce dalla sinergia tra Dussmann e CESVI e mira a sostenere bambini e famiglie in difficoltà, promuovendo valori come partecipazione, rispetto e inclusione.

La giornata inizierà alle 10.30 con il welcome coffee e la registrazione dei partecipanti. Alle 11.00 prenderanno il via i lavori, moderati da Mauro Meazza (Il Sole 24 Ore, Radio24), con l’intervento introduttivo di Francesca D’Angelo, fondatrice di SostenibilitA Consulting. Interverranno inoltre Gloria Zavatta, presidente di CESVI, Andrea Lecce, direttore Impact di Intesa Sanpaolo, Matteo Vavassori, direttore di Confindustria Bergamo, Renato Spotti, presidente di Dussmann, e Roberto Vignola, vicedirettore generale di CESVI.

“#wecare – protection” accompagnerà CESVI nel corso del suo quarantesimo anniversario e si svilupperà lungo tutto il 2025, con una serie di attività che riflettono l’impegno di Dussmann verso chi ha più bisogno. Un impegno coerente con il lavoro quotidiano dell’azienda, che opera in ambienti abitati da persone vulnerabili – come scuole, ospedali e residenze per anziani – dove i valori della cura e del rispetto non sono solo enunciati, ma vissuti.

Il percorso prevede, tra le varie tappe, la collaborazione tecnica alla serata celebrativa del 40° anniversario di CESVI al Teatro Donizetti, interventi concreti nelle Case del Sorriso di Napoli e Bari, la partecipazione alla mostra “Le Fabbriche del Sorriso” e un’iniziativa natalizia che coinvolgerà tutti i 26.000 collaboratori Dussmann, con un omaggio solidale legato alla raccolta fondi per la fondazione.

Un momento particolarmente significativo si svolgerà a settembre, quando i team locali di Dussmann visiteranno le Case del Sorriso, che offrono accoglienza a più di 2.000 beneficiari in Italia e oltre 20.000 beneficiari nel mondo, per trascorrere un pomeriggio insieme ai bambini e alle famiglie ospiti, attraverso giochi e attività educative. Sarà un’occasione per trasmettere, anche con piccoli gesti, valori fondamentali come il fair play, la gentilezza, il rispetto delle regole, lo spirito di squadra e il sostegno reciproco. Valori che ispirano ogni giorno anche il lavoro dei dipendenti Dussmann.

“Non vogliamo che il nostro contributo si limiti a una donazione – sottolinea Renato Spotti– ma desideriamo esserci davvero, in prima persona, mettendoci in gioco insieme a chi costruisce futuro. Ringraziamo CESVI per averci accolto come alleato in un’iniziativa che sentiamo profondamente nostra.”

Con oltre 26.000 collaboratori in Italia, 11 filiali e un fatturato di 979 milioni di euro nel 2024, Dussmann è tra i principali player del facility management a livello nazionale. L’impegno per la sostenibilità è radicato nel suo DNA, come dimostrano le numerose certificazioni ottenute (tra cui UNI/PdR 125:2022 e UNI ISO 30415:2021), il Bilancio di Sostenibilità e la recente medaglia Platinum assegnata da EcoVadis, che colloca l’azienda tra l’1% delle realtà più virtuose al mondo in ambito ambientale, sociale e di governance.

Dussmann Service

Il Gruppo Dussmann impiega oltre 70.000 persone in 21 paesi. Dussmann Service fornisce l’intera gamma di servizi di facility: Pulizia, Catering, Sicurezza e Reception, Servizi Tecnici ed Energy Management. Nel 2024, il gruppo Dussmann a livello globale ha realizzato un fatturato oltre 3 miliardi di euro, di cui circa 979 Milioni a livello nazionale, che lo rende uno dei più grandi provider di multi-servizi privati di tutto il mondo.

