È uscito ANIMA MUNDI - Canti sacri per voce sola in lingue ancestrali – Il nuovo album di Monica Marziota

2 luglio 2025. Una voce che attraversa i secoli, una musica che tocca l’essenza dell’umano.

È ora disponibile su tutte le piattaforme digitali ANIMA MUNDI (EMA Vinci records), il nuovo progetto discografico della soprano, compositrice e musicologa Monica Marziota: una raccolta di canti sacri in lingue ancestrali – tra cui guaraní, grecanico-calabrese antico, giudaico-spagnolo, latino, náhuatl, yoruba, sassone occidentale, logudorese e altre – che esplora le radici spirituali, sonore e poetiche dell’umanità.

Un’opera unica nel suo genere, sospesa tra tradizione orale e creazione contemporanea, tra rito e ricerca.

Un'esperienza d'ascolto che è anche un atto di resistenza culturale: queste lingue ancestrali tornano a risuonare con intensità e bellezza in una scrittura vocale profondamente evocativa.

ANIMA MUNDI è stato presentato a Roma in prima mondiale – Un'esperienza unica di ascolto presso la Basilica di Santa Maria in Aracoeli

Il progetto è stato presentato in prima mondiale il 26 giugno 2025 presso la Basilica di Santa Maria in Aracoeli (Roma), nell’ambito del Giubileo della Speranza, alla presenza di un pubblico attento e profondamente coinvolto.

L’evento di Roma, promosso dall’Ambasciata della Repubblica di Cuba presso la Santa Sede, con la collaborazione di Ecce Musica – Associazione “cento giovani” e il patrocinio del Dicastero per la Cultura e l’Educazione e di Roma Capitale, ha visto anche la partecipazione di S.E.R. Mons. Paul Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali.

A guidare l’ascolto, la voce autorevole di Guido Barbieri, storico della musica e figura di riferimento di Rai Radio3, che ha saputo restituire al pubblico tutta la profondità e il significato di un’opera che unisce radici e spiritualità.

Questa prima romana ha seguito due significative anticipazioni in Sardegna, dove ANIMA MUNDI è stato accolto con grande interesse: prima al Festival Etnosfera di Aggius, in un contesto di dialogo interculturale e musicale, poi nella suggestiva Chiesa di Stella Maris a Porto Cervo, che ha ospitato una partecipata esecuzione sospesa tra spiritualità e memoria.

Ascolta l’album: https://bfan.link/anima-mundi-canti-sacri-per-voce-sola-in-lingue-ancestrali

In arrivo CD e vinile in edizione limitata.

Contatti:

Ufficio Stampa

Emiliano Belmonte

