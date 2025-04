Ecco Google Overview: come reagiscono i professionisti Seo

Roma, 18 aprile 2025. Nell'era digitale in cui viviamo, la presenza online di un'azienda non è più un'opzione, ma una necessità imprescindibile. Il web è diventato il principale punto di contatto tra le aziende e i loro potenziali clienti, un luogo dove le informazioni vengono cercate, i prodotti vengono scoperti e le decisioni di acquisto vengono prese.

Avere un sito web ben strutturato, profili social attivi e una strategia di marketing digitale efficace consente alle imprese di raggiungere un pubblico più ampio, di costruire la propria reputazione e di aumentare le vendite. La presenza online da sola però non basta. È fondamentale che le aziende si posizionino in modo strategico sui motori di ricerca e sui social media per essere trovate dai propri clienti ideali, pianificando costanti attività in ottica SEO.

Inoltre, da fine marzo 2025 facendo una normale ricerca su Google, è possibile ottenere una risposta direttamente da AI Overview: un sistema innovativo basato sull’intelligenza artificiale che, in modo intuitivo, sintetizza le informazioni più rilevanti presenti sul web. Questa novità ha generato sicuramente un certo fermento tra gli addetti ai lavori del Digital Marketing, i quali già da mesi ne attendevano l’arrivo anche in Italia. Tra questi, Eleonora Boretti, esperta SEO con anni di esperienza alle spalle, riveste un ruolo di particolare rilievo perché, in anticipo di qualche mese rispetto allo sbarco ufficiale di Google AI Overview nel nostro Paese, ha creato un HUB interamente dedicato alla Generative Engine Optimization.

Chi è Eleonora Boretti

Eleonora Boretti, figura di spicco nel panorama digitale italiano, ha saputo conquistare un ruolo di primissimo piano nel complesso e in continua evoluzione mondo della SEO, grazie a un costante aggiornamento e un occhio sempre attento verso l’innovazione, che le hanno permesso di acquisire competenze tecniche e analitiche di altissimo livello,

Nel corso della sua carriera, la professionista ha costruito solide relazioni con aziende di ogni dimensione, dalle piccole realtà e-commerce alle grandi imprese, ottenendo risultati concreti in termini di visibilità e incremento del traffico organico, sapendo adattare le strategie alle mutevoli dinamiche di questo settore, in primis ai cambiamenti degli algoritmi sui motori di ricerca, elemento fondamentale per la SEO. La sua peculiarità risiede nell’attitudine di tradurre concetti complessi in strategie operative chiare e attuabili. Attraverso il suo sito web, condivide preziose analisi in cui sottolinea l'importanza di un approccio incentrato sulle esigenze dell'utente, sul monitoraggio costante delle performance e sulla flessibilità nell'adattarsi alle piccole e grandi rivoluzioni che caratterizzano il mercato.

La sua inclinazione alla divulgazione, unita alla capacità di anticipare l’evoluzione e le tendenze del settore, l'ha portata a sviluppare con largo anticipo un nuovo ambito di ricerca applicato all'ottimizzazione per i motori di ricerca, configurandosi come una vera e propria pioniera e innovatrice nell’implementazione di nuove metodologie e strategie, consolidando ulteriormente la sua reputazione di esperta nel campo della SEO.

Grazie alla sua professionalità e competenza, Boretti è riuscita ad aiutare innumerevoli aziende a navigare con successo nel ipercompetitivo ecosistema digitale, ottimizzando la loro presenza online e raggiungendo i propri obiettivi di business.

La SEO e la GEO

Come dicevamo in precedenza, la recente introduzione di AI Overview, il panorama della Search Engine Optimization ha subito un’accelerazione in termini di integrazione dell’intelligenza artificiale. Malgrado questo, Eleonora Boretti sottolinea come la SEO resti centrale, e non venga affatto messa da parte ma risulta ancora più importante strategicamente poiché la creatività e le competenze tecniche necessarie a ottimizzare i siti rimangono fondamentali per intercettare il traffico organico e soddisfare i criteri di pertinenza dei motori di ricerca.

In questo contesto, la Generative Engine Optimization (GEO), rappresenta un’evoluzione di questa disciplina: non la sostituisce, ma ne amplia il raggio d’azione.

Se infatti la SEO tradizionale può essere definita come le “fondamenta”, comprendendo attività come l’individuazione delle parole chiave, la creazione di contenuti ottimizzati e la corretta strutturazione del sito, la GEO sfrutta gli algoritmi di intelligenza artificiale per generare e adattare i contenuti in tempo reale, fornendo risposte sempre più mirate alle esigenze dell’utente, automatizzando e perfezionando alcuni passaggi, così da rendere la strategia ancora più dinamica e reattiva ai cambiamenti.

Consapevole dell’importanza di armonizzare questi due fattori, nel proprio HUB, Eleonora promuove lo studio e la sperimentazione di tecniche capaci di integrare il meglio della SEO “classica” con le potenzialità dell’IA, con un approccio volto ad approfondire temi come l’automazione dei processi di content creation, l’analisi semantica potenziata e la misurazione accurata dell’impatto sui risultati di ricerca, con l’obiettivo di offrire metodologie scalabili e sostenibili, in grado di rispondere alle continue trasformazioni che caratterizzano il mondo del Digital Marketing.



Contatti:

Eleonora Boretti

info@eleonoraboretti.it

338 3883531

