Ecommerce HUB®, Casaleggio: per l’IA serve strategia italiana

Nel corso della 10ª edizione di Ecommerce HUB®, evento dedicato al commercio elettronico e al marketing online, si delineano le strategie del futuro.

Salerno, 7 ottobre 2024. «Serve una strategia italiana ed europea legata all'IA». Così Davide Casaleggio nel corso della decima edizione di Ecommerce HUB®, che si è tenuta lo scorso 4 ottobre.

Durante l’evento dedicato al commercio elettronico, svolto presso il Giffoni Innovation Hub, il CEO di Casaleggio Associati ha rimarcato l’importanza dell’IA in campo economico: «Quello che abbiamo visto fino ad ora è una regolamentazione prematura che sta rallentando l'innovazione - ha detto ancora Casaleggio - Non è utile pensare a far concorrenza a OpenAI, bisogna investire sui nuovi spazi che si stanno creando che non sono ancora presidiati da grandi attori».

Il tema dell’Intelligenza Artificiale ha tenuto banco durante l’intera manifestazione, che ha visto alternarsi alcuni tra i principali esponenti del settore: «L’Intelligenza Artificiale ha potenzialità variegate e non del tutto esplorate, anche in ambito ecommerce B2C - spiega Valentina Pontiggia, Direttrice dell'Osservatorio eCommerce B2c - School of Management del Politecnico di Milano - L'IA trova applicazione in tutte le fasi del processo di acquisto, dalla promozione e gestione delle campagne marketing alla ricerca e presentazione dei prodotti, dalla logistica alla sicurezza nei pagamenti, fino alle attività di back-end, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza, personalizzare l'esperienza utente e ottimizzare i processi aziendali».

Non solo in ambito nazionale, ma anche a livello locale come sottolineato dall’Assessore alla Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania: «L'evento ha offerto uno spazio di confronto aperto sulle sfide future del commercio elettronico e del marketing online, con un focus particolare sull'importanza crescente dell'Intelligenza Artificiale per migliorare l'efficienza operativa e stimolare nuove opportunità di sviluppo - ha detto Valeria Fascione - È emersa con chiarezza la necessità di una visione strategica, sia a livello nazionale che europeo, per sfruttare appieno il potenziale dell'IA, un fattore chiave per rilanciare la competitività».

Nel corso di Ecommerce HUB® non si è parlato solo di IA. Durante l’evento, che ha visto la partecipazione di oltre 2.500 persone, oltre 50 aziende del settore, tra cui Shopify, DHL, Sella,Doofinder, Meta e Canva, e oltre 70 speaker, tra i quali gli stessi Casaleggio, Pontiggia, Luca Mastella di Learnn e molti altri, sono stati diversi i temi trattati. Dall’analisi dei risultati economici degli ultimi dodici mesi alle tendenze del mercato, passando per le strategie migliori per intercettare gli acquirenti: «Anche quest’anno abbiamo raggiunto l’obiettivo di mettere a sistema le migliori competenze dei settori dell’ecommerce e del marketing online con la domanda di miglioramento delle professionalità collegate - spiega Alfonso Annunziata, co- founder e coordinatore dell’evento - ciò che è emerso è il dibattito che si sta sviluppando in questi mesi: Ecommerce HUB®, nella consapevolezza del ruolo che questa tecnologia occuperà, ha fortemente voluto portare in Italia competenze sia in questo ambito che fuori da esso, per il miglioramento continuo dei professionisti».

Ecommerce HUB®, giunto al traguardo della decima edizione volge ora lo sguardo al futuro:«Stiamo puntando alla crescita strategica dell’evento, di pari passo con la crescita organica del settore del commercio elettronico - spiega Fabrizio Todisco, responsabile per l’espansione strategica - l’obiettivo è di creare una vera e propria settimana dedicata ai temi del settore».

Ecommerce HUB®

Ecommerce HUB® è l’evento totalmente gratuito, dedicato al commercio elettronico e al marketing digitale, tra i più importanti nel sud Italia. Giunto nel 2024 alla decima edizione, esso si dedica principalmente alla diffusione della cultura digitale e al networking tra i principali attori del settore. Negli anni, sul main stage dell’evento, ha sempre proposto professionisti e aziende tra i più importanti sul piano nazionale e internazionale. Nel 2024 saranno presenti all’evento professionisti del calibro di Davide Casaleggio di Casaleggio Associati e Luca Mastella di Learnn e aziende come Banca Sella, DHL, Meta, Canva e molti altri ancora.

