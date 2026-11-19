Dall’esercizio dei post-it proposto al Summer Camp ai percorsi continuativi: così l’ecosistema fondato da Massimo De Donno e Giacomo Navone accompagna la crescita personale e professionale.

Genova, 18 novembre 2026. Learnis, ecosistema internazionale di Educazione Trasformativa fondato da Massimo De Donno e Giacomo Navone, illustra il modello formativo con cui accompagna la crescita personale e professionale delle persone: progettare esperienze capaci di far emergere convinzioni e automatismi, offrire strumenti per sperimentare alternative e accompagnarne l’applicazione nella vita quotidiana. L’approccio è cresciuto nella pratica, in oltre 20 anni di lavoro in aula con persone di diversi Paesi, misurando i risultati e perfezionando strumenti e tecniche.

Un esempio del metodo è l’esercizio dei post-it proposto al Summer Camp di Learnis. L’enorme parete di una sala conferenze viene coperta di biglietti: sul retro di ciascuno c’è il nome di uno dei 500 partecipanti al corso. Nella prima manche vince chi trova il proprio entro novanta secondi. Allo scadere del tempo ci riescono soltanto 20 o 30 persone, un esito che gli altri attribuiscono alla fortuna. I biglietti vengono poi mescolati e riattaccati alla parete, ma cambia la consegna: ciascuno prende il primo che trova, legge il nome e lo consegna a quella persona. In meno di due minuti tutti tornano a posto con il proprio post-it in mano.

Le convinzioni che orientano le scelte

L’esercizio porta alla luce convinzioni come «Se aiuto gli altri, mi resta meno tempo per i miei obiettivi» o «Per ottenere di più, devo chiedere di più!», che possono orientare molte scelte senza essere mai state espresse così chiaramente. Considerate ovvie, spingono a concentrare l’attenzione su ciò che serve a sé stessi, mentre il resto passa in secondo piano. La seconda manche permette di osservare questa logica e di provarne un’altra: il contributo di ciascuno cambia il modo in cui tutti raggiungono il risultato.

La metodologia, come hanno riconosciuto gli stessi fondatori, ha molti punti di contatto con la teoria dell’apprendimento trasformativo di Jack Mezirow, riferimento nell’educazione degli adulti. Uno dei più evidenti è il dilemma disorientante: un’esperienza fa nascere un dubbio su una convinzione radicata e chi riesce a riconoscerla può chiedersi se sia vera e provare qualcosa di diverso. Quando il tentativo riesce, alla sorpresa si aggiunge la soddisfazione di aver ottenuto un risultato che fino a poco prima si riteneva fuori dalla propria portata, e può cambiare anche ciò che si è disposti a tentare da quel momento.

Dalla scoperta alla pratica

Il lavoro prosegue quando il corso finisce. Nella vita quotidiana, anziché chiedere aiuto pensando soltanto a ciò che manca, il corsista può cominciare a osservare che cosa sa fare, a chi potrebbe essere utile e come offrirlo. Il cambiamento si costruisce nelle occasioni in cui si prova questa seconda strada, se ne osservano gli effetti e si corregge ciò che non funziona. Il confronto con un formatore e con gli altri partecipanti aiuta a capire che cosa ha prodotto un risultato e dove sono riemerse le vecchie abitudini: con la pratica, una scelta inizialmente insolita può diventare un modo abituale di affrontare una situazione.

L’apprendimento trasformativo è il cambiamento che avviene nella persona. L’Educazione Trasformativa progetta le condizioni perché quel cambiamento possa nascere, svilupparsi e durare.

Tre aree formative e quattro pilastri di Learnis

La proposta di Learnis si articola in tre aree formative, Learning Skills, Personal Skills e Professional Skills, che rispondono a esigenze come affrontare gli esami con più autonomia, gestire meglio le emozioni o assumere una responsabilità professionale per la quale ci si sente impreparati. Imparare a imparare sostiene anche le altre competenze, perché permette di continuare ad acquisirne durante tutta la vita.

Il sistema educativo si regge su quattro pilastri, ciascuno con una funzione nel percorso del corsista. Le esperienze immersive permettono di concentrarsi su una competenza, incontrare situazioni che fanno emergere i propri automatismi e sperimentare strumenti nuovi. I percorsi continuativi danno seguito alla scoperta: Learnis Academy offre incontri, esercizio e confronto sulle applicazioni quotidiane, Learnis Magazine alimenta il lavoro personale con letture e attività. I formatori, i mentori e il gruppo dei pari aiutano a comprendere l’esperienza e, per preparare le persone a questa responsabilità educativa, Learnis investe nella formazione interna, anche attraverso Learnis Master. Gli ambienti fisici, digitali e sociali, infine, rendono accessibile questo lavoro nel tempo: centri di formazione, materiali, strumenti online e relazioni con persone con cui esercitarsi e confrontarsi.

Nelle Learning Skills questa impostazione si traduce in Learnis Mind, dedicato alla costruzione di un metodo di studio personalizzato. Il percorso integra le tecniche di apprendimento strategico, i Fondamentali dell’Apprendimento e il tutoring individuale sui materiali dello studente. L’obiettivo è imparare a scegliere le strategie, capire quando funzionano e adattarle alle proprie materie, diventando progressivamente autonomi.

Learnis :dalle origini italiane alla dimensione internazionale

Il progetto nasce da oltre vent’anni di attività formativa, inizialmente dedicata alle tecniche di memoria e alle strategie di apprendimento. L’esperienza con oltre 70.000 corsisti ha fatto emergere esigenze ulteriori: applicare gli strumenti alle proprie materie, costruire un metodo personale, consolidare nuove abitudini. L’espansione negli Stati Uniti e in Spagna ha richiesto di adattare programmi ed esercizi a lingue, culture, sistemi scolastici e contesti professionali differenti. Questa innovazione educativa, maturata attraverso il lavoro con le persone, contribuisce oggi alla proposta internazionale di Learnis.

Grow, Impact, Prosper

«Per molto tempo ho descritto il mio obiettivo con una frase: volevo far reinnamorare le persone dell’apprendimento», dichiara Massimo De Donno, cofondatore di Learnis, per il quale il valore dell’apprendimento è legato anche alla gioia di capire qualcosa che sembrava fuori portata. Una soddisfazione diventata ancora più grande aiutando altri a vivere quella scoperta: «Lo riconosci nello sguardo. C’è una luce diversa. Ha capito e, insieme, ha scoperto una possibilità nuova per sé».

È il legame espresso da Grow, Impact, Prosper: crescere nelle proprie capacità, utilizzarle per generare valore e costruire prosperità per sé e per gli altri. Lo sviluppo del potenziale individuale trova così una direzione concreta nelle persone e nelle situazioni sulle quali è possibile incidere.

Sul sito ufficiale è possibile conoscere la metodologia e l’ecosistema Learnis e i percorsi di apprendimento, crescita personale e sviluppo professionale.

Learnis

Learnis è un ecosistema internazionale di Educazione Trasformativa fondato da Massimo De Donno e Giacomo Navone. Nato da oltre vent’anni di attività formativa e dall’esperienza con oltre 70.000 corsisti, si è esteso dall’Italia agli Stati Uniti e alla Spagna. Opera in tre aree formative: Learning Skills, Personal Skills e Professional Skills.

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