EICMA 2024: 110 ANNI CHE LASCIANO IL SEGNO

Con il ritorno di tutte le Case costruttrici più importanti e una ricchissima offerta d'intrattenimento, l'edizione numero 81 dell'Esposizione internazionale delle due ruote celebra il suo anniversario e si prepara a stupire: in scena da 5 al 10 novembre prossimi a Fiera Milano-Rho

MILANO, Oct. 16, 2024 /PRNewswire/ -- Dieci padiglioni occupati, 770 espositori, più di 2100 marchi provenienti da 45 Paesi, oltre 330mila metri quadrati occupati nell'intero quartiere espositivo (record storico). E poi ancora novità, anteprime mondiali, spettacoli e gare, il ritorno di tutte le Case costruttrici più importanti, i campioni e le leggende del motorsport, il gaming, una mostra di moto storiche, uno spazio riservato alle start up del settore realizzato grazie al sostegno dell'ICE, l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane: EICMA si prepara a lasciare nuovamente il segno. L'edizione numero 81, quella che celebra il traguardo - unico al mondo - dei 110 di storia dell'Esposizione internazionale delle due ruote, dal 5 al 10 novembre prossimi a Fiera Milano-Rho, è stata presentata oggi all'ADI Design Museum di Milano. Luogo non casuale, scelto per dare ancora più forza al claim dell'evento espositivo, ovvero "EICMA. Lasciamo il segno da 110 anni".

Presenti all'incontro con la stampa, con il presidente di EICMA Pietro Meda e l'ad Paolo Magri, anche Giacomo Agostini, leggenda del motociclismo, Nico Cereghini, giornalista e Aldo Drudi, designer: tre protagonisti del settore che, a loro volta, hanno tracciato e continuano a lasciare il segno. Ed è stato proprio il presidente Meda a spiegare il tema di quest'anno. Intervenendo nel talk show condotto dalla giornalista Federica Masolin ha infatti sottolineato che "da una parte c'è la volontà di celebrare la storia dell'esposizione, la più longeva al mondo, dall'altra la convinzione dell'unicità e della centralità conquistate del nostro evento per l'industria e gli appassionati: EICMA ad ogni edizione segna obiettivamente un prima e un dopo e lo fa grazie alla risposta del pubblico e all'impegno delle aziende partecipanti".

Aziende, che hanno risposto ancora in massa, confermando "l'attrattività e l'attualità del modello espositivo di EICMA", come rimarcato da Paolo Magri, ad della manifestazione. "Non solo – ha aggiunto Magri – a questa edizione il 26% degli espositori arriva per la prima volta in EICMA, il 70% sono imprese internazionali da ogni continente; occuperemo due padiglioni in più rispetto all'anno scorso, quattro rispetto al 2022. E poi segniamo importanti ritorni, che vanno a completare l'intero panorama dei costruttori: un'offerta espositiva veramente ricchissima, che si unisce a quella dell'intrattenimento, dello spettacolo e delle aree speciali che abbiamo sviluppato".

Il cammino verso EICMA 2024 è quindi aperto: appuntamento dal 5 al 10 novembre. Il martedì 5 l'esclusivo press day, mercoledì 6 il giorno riservato alla stampa e ai professionisti del settore, mentre da giovedì 7 a domenica 10 l'apertura al grande pubblico.

Biglietti d'ingresso e info su eicma.it

View original content: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/eicma-2024-110-anni-che-lasciano-il-segno-302277681.html