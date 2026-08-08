Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) rende noto un portafoglio complessivo di circa 378 milioni di dollari, che comprende OpenAI, Beast Industries, oltre 16.000 ETH e quasi 302 milioni di token WLD

Composizione della tesoreria di Eightco al 5 agosto 2026: 90 milioni di dollari di azioni OpenAI (indirette), 18 milioni di dollari di azioni Beast Industries, 16.278 ETH, quasi 302 milioni di partecipazioni WLD e 142 milioni di dollari in liquidità e mezzi equivalenti, per un totale di circa 378 milioni di dollari

Eightco ha recentemente partecipato al round di finanziamento da 52,5 milioni di dollari della World Foundation, guidato da Pantera con la partecipazione di Bain Capital Crypto, Selini Capital, Susquehanna Crypto e ulteriori investitori

OpenAI ha recentemente annunciato di aver depositato in via riservata il modulo S-1, preparandosi per una potenziale futura offerta pubblica iniziale

Eightco offre un'esposizione indiretta ad alcune delle società non quotate più innovative, tra cui OpenAI e Beast Industries

EASTON, Pennsylvania, 8 agosto 2026 /PRNewswire/ -- Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS ("Eightco" o la "Società") ha fornito oggi un aggiornamento sulle proprie partecipazioni complessive, evidenziando la crescente presenza nel settore degli asset digitali e degli investimenti strategici in aziende tecnologiche leader non quotate in borsa.

Al 5 agosto 2026, alle ore 16:00 ET, ORBS detiene partecipazioni che includono un investimento di 90 milioni di dollari (indirettamente, tramite società veicolo) in OpenAI, un investimento finanziato da 18 milioni di dollari in Beast Industries, un investimento di 1 milione di dollari in Mythical Games, 301.971.219 Worldcoin (WLD) a 0,32 dollari per WLD (per Coinbase), 16.278 Ethereum (ETH) e un totale di circa 142 milioni di dollari in liquidità e stablecoin, per un valore complessivo delle partecipazioni pari a circa 378 milioni di dollari.

Le principali notizie:

Il management di Eightco ritiene che il portafoglio di tesoreria della Società contenga alcune delle componenti più decisive per il futuro dell'IA e del sistema finanziario digitale. Tra le principali notizie di questa settimana figurano le seguenti:

Di recente Tom Lee, membro del consiglio di amministrazione di Eightco ORBS, durante il suo intervento del 27 luglio a CNBC Power Lunch ha dichiarato: "Le criptovalute stanno trasformando il denaro in software; molte cose possono diventare denaro: punti fedeltà, reputazione... Serve un ente di regolamentazione che supervisioni tutto questo. Allo stato attuale, Giappone, Russia, Europa stanno effettivamente approvando leggi simili al Clarity Act. Quindi gli Stati Uniti rischiano di rimanere indietro. Ecco perché penso che per le criptovalute si profili una ripresa, perché al di fuori degli Stati Uniti stanno trovando un'eco favorevole".

Eightco: esposizione ai principali megatrend

Eightco si fonda su tre megatrend che, secondo la Società, plasmeranno il prossimo decennio di innovazione: intelligenza artificiale, identità digitale ed economia dei creatori, con posizioni in ciascuno di questi ambiti tramite investimenti indiretti in OpenAI (24% delle riserve di tesoreria di ORBS), Worldcoin (25%) e Beast Industries (5%).

Intelligenza artificiale: OpenAI

Eightco ha investito circa 90 milioni di dollari in società veicolo con esposizione a partecipazioni azionarie nella capogruppo di OpenAI, pari a circa il 24% degli asset di tesoreria, una delle concentrazioni più elevate dichiarate da un veicolo quotato.

ChatGPT, l'app consumer di OpenAI, è la principale app di IA per il grande pubblico a livello globale (Sensor Tower). Il 31 luglio 2026, OpenAI ha annunciato che i suoi modelli raggiungono ora oltre un miliardo di utenti attivi e più di due milioni di aziende. Sei mesi dopo aver effettuato l'iscrizione, le persone inviano circa il 50% in più di messaggi ogni giorno e utilizzano ChatGPT per circa il doppio delle tipologie di attività.

Identità digitale: token WLD

Eightco detiene quasi 302 milioni di WLD, pari a circa l'8,4% dell'offerta circolante, la più grande posizione istituzionale resa pubblica a livello globale e che costituisce circa il 25% degli asset di tesoreria di Eightco.

Worldcoin è il token nativo di World, una rete globale Proof of Human creata da Tools for Humanity (co-fondata da Sam Altman e Alex Blania) e supervisionata dalla World Foundation. I suoi dispositivi Orb rilasciano un World ID che tutela la privacy e verifica che un utente è un essere umano unico, non un agente IA.

In base al modello di business annunciato da World, le applicazioni pagano commissioni per ogni verifica, mentre la verifica degli utenti finali rimane gratuita, con sia gli emittenti di credenziali che il protocollo World che monetizzano l'autenticazione degli utenti verificati. World individua un'opportunità di ricavi complessiva pari a 6,35 trilioni di dollari in 13 settori, tra cui quello bancario, l'e-commerce, il gaming, i social media e l'IA agentica (secondo Tools for Humanity).

Economia dei creator: Beast Industries

Eightco ha investito 18 milioni di dollari nel capitale azionario di Beast Industries, pari a circa il 5% degli asset di tesoreria.

Beast Industries gestisce uno dei maggiori bacini di reach direct-to-consumer al mondo, con una base di follower aggregata di oltre 500 milioni di persone sulle diverse piattaforme, trainati da MrBeast, la persona più vista su YouTube a livello globale. In un contesto in cui l'IA tende a rendere la produzione di contenuti una commodity, la distribuzione e la fiducia del pubblico diventano risorse sempre più scarse.

Informazioni su Eightco Holdings Inc.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) è una società quotata in borsa che implementa una strategia di tesoreria innovativa basata su Worldcoin (WLD), fornendo agli investitori, tramite un unico ticker, un'esposizione indiretta a tre dei trend principali di questo ciclo: l'intelligenza artificiale attraverso il suo investimento indiretto in OpenAI, l'identità digitale tramite la posizione di maggiore detentore pubblico di WLD e del protocollo Proof of Human, e l'economia dei creatori attraverso la partecipazione azionaria in Beast Industries di MrBeast. Grazie al supporto di investitori istituzionali di primo piano, tra cui Bitmine Immersion Technologies Inc. (NYSE: BMNR), MOZAYYX, World Foundation, CoinFund, Discovery Capital Management, FalconX, Payward/Kraken, Pantera e GSR, Eightco sta creando il livello infrastrutturale per la verifica umana nell'era dell'IA agentica.

Per ulteriori informazioni:

X: @iamhuman_orbs

Sito Web: 8co.holdings

Domande frequenti

Che cos'è il titolo ORBS?

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) è una società quotata in borsa al Nasdaq. ORBS fornisce un'esposizione indiretta a OpenAI e Beast Industries e detiene una delle più grandi posizioni rese pubbliche a livello globale in Worldcoin (WLD).

Chi detiene la maggior quantità di Worldcoin (WLD)?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) detiene quasi 302 milioni di WLD, pari a circa l'8,4% dell'offerta circolante, la più grande posizione istituzionale dichiarata pubblicamente a livello globale.

Che cos'è il Proof of Human?

Proof of Human è una verifica crittografica che attesta che un utente è una persona viva e unica, non un bot o un agente IA. Si tratta di un'infrastruttura fondamentale per i social network, il settore bancario, il commercio automatizzato e qualsiasi sistema che richieda il principio "una persona, un account" nell'era dell'IA agentica.

In che modo Eightco (ORBS) si collega a Proof of Human?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) è il maggiore detentore istituzionale di Worldcoin (WLD) tra quelli che hanno reso pubbliche le proprie partecipazioni; WLD è il token che alimenta la rete di Proof of Human di World.

Chi è il CEO di Eightco Holdings?

Kevin O'Donnell è il CEO di Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS). Nel consiglio di amministrazione della Società siedono, tra gli altri, Tom Lee (Managing Partner e Head of Research di Fundstrat, nonché Presidente di Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR)) e, in qualità di advisor del consiglio di amministrazione, Brett Winton (Chief Futurist di ARK Invest).

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Tutte le dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa, differenti rispetto a quelle relative a fatti storici, possono essere considerate previsionali, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le dichiarazioni riguardanti: le aspettative della Società secondo cui l'intelligenza artificiale, l'identità digitale e l'economia dei creator plasmeranno il prossimo decennio di innovazione; la convinzione del management che il portafoglio di tesoreria della Società contenga alcune delle componenti più decisive per il futuro dell'IA e del sistema finanziario digitale; le dichiarazioni secondo cui OpenAI ha depositato in via riservata un modulo S-1, preparandosi per una potenziale futura offerta pubblica iniziale; le dichiarazioni rispetto all'opportunità di ricavi accessibili a World, pari a 6,35 trilioni di dollari, in settori quali quello bancario, l'e-commerce, il gaming, i social media e l'IA agentica; le dichiarazioni secondo cui la distribuzione e la fiducia del pubblico diventano risorse sempre più scarse man mano che l'IA rende la produzione di contenuti una commodity; le dichiarazioni rispetto alla realizzazione, da parte della Società, del livello infrastrutturale per la verifica umana nell'era dell'IA agentica; le dichiarazioni secondo cui Proof of Human è un'infrastruttura fondamentale per i social network, il settore bancario, il commercio automatizzato e i sistemi che richiedono l'identità umana verificata; e le dichiarazioni relative al fatto che la Società fornisca un'esposizione indiretta ai trend principali attraverso i suoi investimenti in OpenAI, WLD e Beast Industries. Termini quali "pianifica", "prevede", "volere", "anticipa", "continuare", "espandere", "far avanzare", "sviluppare", "crede", "indicazioni", "obiettivo", "può", "rimanere", "progettare", "prospettiva", "intendere", "stimare", "potrebbe", "dovrebbe", "posizionato", "vedere" e altre espressioni di significato analogo sono volte a identificare dichiarazioni previsionali, sebbene non tutte le dichiarazioni previsionali contengono tali termini. Le dichiarazioni previsionali si basano sulle attuali convinzioni e ipotesi del management, che sono soggette a rischi e incertezze e non costituiscono una garanzia dei risultati futuri. I risultati effettivi potrebbero differire in modo sostanziale da quelli contenuti in qualsiasi dichiarazione previsionale a causa di vari fattori, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'incapacità della Società di influenzare la gestione o le operazioni di società non quotate in borsa in cui la Società non detiene una partecipazione di controllo, tra cui OpenAI e Beast Industries; il rischio di perdita o svalutazione degli investimenti strategici della Società, inclusa la sua posizione indiretta nel capitale di OpenAI (detenuta tramite società veicolo), la sua posizione in WLD e la sua posizione azionaria in Beast Industries; la capacità della Società di mantenere il rispetto dei requisiti di mantenimento della quotazione sul Nasdaq; costi, oneri o spese imprevisti che riducano le risorse di capitale della Società o ritardino in altro modo l'impiego di capitale; l'incapacità di raccogliere capitali adeguati per finanziare o scalare le proprie attività operative o gli investimenti strategici; la volatilità dei prezzi degli asset digitali, inclusi WLD ed ETH, che potrebbe influire in modo significativo sul valore delle riserve di tesoreria della Società; cambiamenti normativi, legislazione futura e regolamentazione che incidono negativamente sugli asset digitali, sull'adozione dell'intelligenza artificiale o sulla raccolta di dati biometrici; rischi relativi allo sviluppo, all'adozione e all'accettazione da parte del mercato della tecnologia Proof of Human e della rete World; l'incertezza relativa al ritmo e alla traiettoria dell'implementazione dell'IA agentica nelle applicazioni enterprise e consumer; l'incertezza relativa alla roadmap di prodotto di OpenAI, all'evoluzione del suo modello di business e alla tempistica o al successo di un'eventuale IPO; rischi relativi alla capacità di Beast Industries di centrare le proprie proiezioni di crescita; concorrenza nei mercati dell'identità digitale e delle infrastrutture di IA; dipendenza da fonti terze per la valutazione di determinati investimenti; l'incertezza riguardo al perdurare del successo di MrBeast e alla performance del modello di business creator-driven di Beast Industries; rischi relativi alle posizioni concentrate della Società in determinati asset digitali e investimenti in società non quotate in borsa; il mutare degli orientamenti dell'opinione pubblica e dei governi in merito agli asset digitali o ai settori collegati all'intelligenza artificiale; i rischi connessi alle tempistiche, alle caratteristiche e alla ricezione commerciale dei modelli rilasciati da OpenAI; e i rischi che le dinamiche dell'offerta di WLD non producano gli effetti di mercato previsti. Alla luce di tali rischi e incertezze, si raccomanda di non fare eccessivo affidamento su tali dichiarazioni previsionali. Per un'analisi di ulteriori rischi e incertezze, nonché di altri fattori rilevanti, ognuno dei quali potrebbe determinare risultati effettivi di Eightco divergenti da quelli contenuti nelle dichiarazioni previsionali qui riportate, si rimanda ai documenti depositati da Eightco presso la Securities and Exchange Commission (la "SEC"), inclusi i fattori di rischio e le altre informazioni contenute nella Relazione annuale sul modulo 10-K depositata presso la SEC il 15 aprile 2026 e negli altri documenti depositati presso la SEC e disponibili al pubblico. Tutte le informazioni contenute nel presente comunicato stampa sono aggiornate alla data di pubblicazione ed Eightco non si assume alcun obbligo di aggiornare tali informazioni né di rendere pubblici gli esiti di eventuali revisioni delle dichiarazioni previsionali qui contenute al fine di riflettere risultati effettivi o mutamenti delle proprie aspettative.

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