E' morto a 89 anni il re di Norvegia, Harald V. Sul trono da 35 anni, era il re più vecchio di Europa. "È con profondo dolore che annunciamo la scomparsa di Sua Maestà il Re Harald. Il Re Harald si è spento serenamente presso l'Ospedale Universitario di Oslo, il Rikshospitalet, venerdì 28 agosto alle ore 6:35", recita la nota del palazzo reale.

Sul trono dal 17 gennaio 1991 (un regno longevo, lungo 35 anni) Harold V, dopo 648 anni e la morte del padre Olaf V, è stato il primo monarca a essere nato in Norvegia (l'ultimo era stato Olaf IV). E' stato anche il sesto re di Norvegia a portare questo nome e il primo dopo 855 anni.

Nato a Skaugum il 21 febbraio 1937, unico figlio maschio di Olav V e della principessa Marta di Svezia, imparentato con tutte le grandi famiglie del gotha europeo. Visse l'infanzia in esilio, per lunghi anni dividendosi tra la Svezia e gli Stati Uniti dopo che il suo Paese era stato occupato dai tedeschi. Ritornò in Norvegia nel 1945, studiò all'Università di Oslo, all'Accademia militare di Norvegia e al Balliol College dell'Università di Oxford. Appassionato sportivo, rappresentò il suo Paese nelle competizioni di vela alle Olimpiadi di Tokyo (1969), a Città del Messico (1968) e Monaco di Baviera (1972) e più tardi rappresentò la Federazione Internazionale di Vela. Nel 1968 sposò, dopo oltre 10 anni di fidanzamento, la borghese Sonja Haraldsen.

Un matrimonio contrastato all'inizio, lei era una commoner, figlia di un guantaio, lui una dei partiti più invidiati tra le giovani teste coronate della vecchia Europa. L'erede al trono minacciò di rinunciare a tutti i suoi diritti e il matrimonio venne celebrato il 29 agosto 1968 nella cattedrale di Oslo. Dalla coppia sono nati due figli, Marta Luisa, sposata con lo scrittore danese Ari Mikael Behn fino al divorzio nel 2016 e alla sua scomparsa, madre di Maud Anjelica, Lea Isadora, Emma Tallulah. Il 31 agosto 2024 ha sposato il guru e sciamano statunitense Durek Verrett. Sul trono salirà ora Haakon Magnus. Si è unito in matrimonio con Mette-Marit Tjessem Høiby, il 25 agosto 2001. Due sono gli 'eredi', la giovane principessa Ingrid Alexandra, futura regina di Norvegia, e il principe Sverre Magnus.