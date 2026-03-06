Elesa presenta a MECSPE 2026 soluzioni avanzate per l'industria e la monoposto elettrica DP16

Elesa S.p.A., leader internazionale nella progettazione e produzione di componenti standard per macchine e attrezzature industriali, partecipa a Mecspe 2026, Bologna Fiere (4-6 marzo), uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati all'industria manifatturiera.

A Bologna, Elesa espone le proprie linee di componenti tra cui: componenti per il vuoto, maniglie con interruttore monostabile e cerniere con interruttore di sicurezza integrato, progettati per rispondere alle esigenze di prestazioni, affidabilità ed ergonomia.

I componenti per il vuoto Elesa, tra cui, ventose, porta ventose e i relativi accessori, sono la soluzione ideale per la manipolazione sicura di materiali nel campo dell’automazione industriale. Disponibili in vari diametri (da 4 mm a 125 mm) e realizzate in diverse mescole (gomma, gomma naturale, silicone), sono perfette per superfici irregolari. La loro applicazione si estende a vari settori, tra cui quello automobilistico, elettronico, farmaceutico, alimentare e delle bevande. Le ventose rappresentano strumenti indispensabili nel panorama dell’automazione industriale, offrendo flessibilità ed efficienza nella movimentazione dei materiali e nei processi produttivi.

La maniglia M.2000-SWM, dotata di interruttore monostabile e segnalatore luminoso LED, rappresenta una sintesi efficace di ergonomia, funzionalità e compattezza, con un design moderno che le è valso numerosi riconoscimenti dalle più prestigiose giurie di design industriale. Realizzata con corpo in tecnopolimero autoestinguente certificato UL-94 V0 e pulsante a microinterruttore, integra un diffusore opalino in policarbonato autoestinguente con LED RGB, garantendo elevati standard di sicurezza, visibilità e affidabilità applicativa.

La cerniera CFSW con interruttore di sicurezza integrato è progettata per garantire la protezione dell’operatore. Certificata UL e IMQ, è ideale per applicazioni industriali che richiedono elevati standard di sicurezza e affidabilità. La cerniera CFSW può essere utilizzata in ambienti che necessitano di sistemi di sicurezza avanzati, nel rispetto delle normative IEC 60947-5-1 e IEC 62061.

DP16: Il prototipo elettrico del futuro a MECSPE 2026

Oltre alla vasta gamma di innovazioni, Elesa espone nel proprio stand il prototipo DP16, una monoposto elettrica realizzata dal team Dynamis PRC del Politecnico di Milano. Il team ha ottenuto un risultato di rilievo classificandosi primi in Italia e terzi al Mondo nella competizione internazionale Formula Student 2025, che sfida oltre 600 università mondiali nella progettazione e realizzazione di prototipi di auto da corsa elettriche. Elesa supporta attivamente il Dipartimento di Meccanica attraverso una partnership tecnica che va oltre la semplice sponsorship, basandosi su valori condivisi di precisione progettuale, affidabilità dei materiali, innovazione continua e formazione delle nuove generazioni di ingegneri. Il contributo di Elesa al progetto, con componenti tecnici avanzati, riflette l'impegno dell'azienda nel promuovere l'innovazione e nel sostenere il talento giovanile nel campo dell'ingegneria.

Mecspe 2026

Elesa continua a offrire soluzioni tecnologiche all'avanguardia, sicure e sviluppate per affrontare le sfide di un settore in continua evoluzione e invita tutti i professionisti a visitare lo stand (Pad. 30 – Stand D54) per scoprire una selezione di innovazioni.

1941 – 2026 Da oltre 80 anni al servizio dell’industria

Fondata nel 1941, Elesa S.p.A. è oggi un punto di riferimento globale nella progettazione e produzione di componenti standard per macchine e attrezzature industriali. L’azienda offre la più ampia gamma di soluzioni sul mercato, tra cui manopole, maniglie, volantini, indicatori di posizione, elementi di serraggio, cerniere, piedini di livellamento, ruote e accessori per l’automazione.

Con sede a Monza e una solida rete vendite internazionale che include 15 filiali commerciali, 7 quelle dirette in Canada, Francia, Messico, Regno Unito, Stati Uniti, Svezia e Svizzera, e 8 in joint-venture Elesa+Ganter in Austria, Cina, India, Polonia, Repubblica Ceca, Spagna e Turchia, Elesa esporta i suoi prodotti in oltre 60 paesi, offrendo supporto tecnico, disponibilità a magazzino e servizio clienti altamente qualificato.

L’attenzione costante alla ricerca e sviluppo, unita a un design industriale distintivo e alla qualità dei materiali, rende Elesa il partner ideale per tutte le aziende che puntano a efficienza, ergonomia e innovazione nei propri impianti.

