Eletto il nuovo Consiglio direttivo del Cluster lombardo scienze della vita: una nuova leadership per innovare la salute del futuro

Nuovo Direttivo per il Cluster lombardo scienze della vita: l’eccellenza lombarda guarda al futuro per l’innovazione e la salute dei cittadini

Il Cluster oggi rappresenta 100 Soci, tra pubblico e privato, e connette una rete di oltre 800 aziende delle scienze della vita in Lombardia

I neoeletti nel nuovo Consiglio Direttivo 2025-2028: Sergio Bariani (Gruppo Gheron Srl), Gloria Rita Bertoli (Consiglio Nazionale delle Ricerche), Francesca Brescia (Vivisol Srl), Maurizio Colombo (Biorep Srl), Veronica Comi (Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica), Monica Maria Grazia Diluca (Università degli Studi di Milano), Felice Enrico Gherlone (IRCCS Ospedale San Raffaele), Valeria Paola Glorioso (Confindustria Dispositivi Medici), Massimo Maronati (Grammelot Srl), Marta Marsilio (Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta), Rosa Maria Moresco (Università degli Studi Milano - Bicocca), Luca Ravagnan (Wise Spa), Gianluca Vago (Fondazione CNAO), Paola Vella (Fondazione Humanitas per la ricerca Ets)

Milano, 10 giugno 2025 – Il Cluster lombardo scienze della vita presenta il nuovo Consiglio Direttivo. Lo scorso venerdì 6 giugno presso il Centro Congressi di Assolombarda, infatti, si è tenuta l'Assemblea Ordinaria dei Soci per eleggere i componenti del nuovo CD che guiderà l'organizzazione nel prossimo triennio. Nel corso dei lavori sono stati ospitati gli interventi di Alessandro Fermi, Assessore all’Università, Ricerca, Innovazione ed Emanuele Monti, Presidente della IX Commissione Permanente Sostenibilità Sociale, Casa e Famiglia, per Regione Lombardia, e Alessandra Gelera, Presidente del Cluster Nazionale Scienze della Vita ALISEI, che ha fatto un punto sulle prospettive di sviluppo dei Cluster regionali e dell’ecosistema delle life science nazionale.

Il Cluster lombardo scienze della vita, nato dietro mandato di Regione Lombardia, rappresenta oggi una rete che comprende 20 Ospedali e Aziende Socio-sanitarie, 17 Università e Centri di ricerca, oltre 50 imprese e 5 Associazioni territoriali e di categoria.

Il nuovo Consiglio Direttivo, in carica dal 2025 al 2028, sarà impegnato nel consolidare e rafforzare il ruolo strategico del Cluster nella promozione dell’ecosistema lombardo come polo di eccellenza nelle scienze della vita, e di attrazione per le realtà italiane e internazionali. Un obiettivo importante che si tradurrà in una maggiore integrazione tra ricerca, innovazione, sistema imprenditoriale e produttivo, in sinergia con le Istituzioni regionali, nazionali e internazionali, e che costituisce una leva essenziale per continuare a consolidare la filiera delle scienze della vita regionale, puntando a una maggiore competitività dalla ricerca

clinica, allo sviluppo di innovazioni, nuove imprese e asset a sostegno della salute dei cittadini lombardi, e non solo.

Durante l’Assemblea è stato fatto il punto sulle attività realizzate nell’ultimo triennio, sostenute dall’ingresso di 24 nuove realtà pubbliche e private. In particolare, sono stati citati il manifesto Visione Ricerca 2030, a sostegno di nuove politiche per la competitività della ricerca clinica in Lombardia, nuovi servizi di accesso ai bandi e per la promozione di partenariati pubblico-privato e le azioni per l’attrazione di investimenti e per l’internazionalizzazione della filiera lombarda nel mondo: dagli USA con la BIO International Convention, al Golfo, fino al Giappone in occasione di Japan Health e, grazie alla collaborazione con il Commissariato Generale per l’Italia ad Expo 2025 Osaka, all’Esposizione Universale di quest’anno. Linee strategiche e azioni che, insieme, hanno permesso alle imprese life science della Lombardia di interconnettersi con oltre 17 Paesi in tutto il mondo.

“L’elezione del nuovo Consiglio Direttivo rappresenta un passaggio fondamentale per dare continuità al percorso fatto finora e affrontare con lungimiranza le nuove sfide della salute, della digitalizzazione e della sostenibilità - ha dichiarato Gabriele Pelissero, Presidente uscente del Cluster lombardo scienze della vita -Il Clusterha riunito sempre più attori, confermando il suo ruolo di raccordo tra il mondo Istituzionale e quello della filiera delle scienze della vita nella sua forma più ampia, raggiungendo traguardi importanti come l’attivazione di tavoli tematici permanenti con Regione Lombardia, la partecipazione a programmi europei di ricerca e innovazione, e l’avvio di collaborazioni strutturate con realtà analoghe operanti a livello nazionale e internazionale. La filiera life science in Lombardia è una realtà straordinaria e trainante, che vale il 12,6% del PIL regionale, con un impatto significativo per il Sistema Paese e sono certo che la nuova Governance contribuirà a consolidare ulteriormente questo ruolo, anche grazie al confronto con le Istituzioni di riferimento per la valorizzazione di questo straordinario ecosistema”.

Nell’ultimo triennio il Cluster lombardo scienze della vita si è fatto promotore di progetti e filiere di innovazione, rafforzando la propria presenza su Tavoli Istituzionali regionali, promuovendo un confronto istituzionale anche su politiche nazionali ad alto impatto per le scienze della vita, dalla normativa per gli studi osservazionali, al DDL AI, fino alla data governance. Con il nuovo Consiglio Direttivo, che nominerà nelle prossime settimane il nuovo Presidente e Vice Presidente, si guarda al futuro, puntando allo sviluppo di un sistema competitivo a favore della salute, della filiera e della Lombardia.

I membri neoeletti:

Grandi Imprese: Francesca Brescia - Vivisol Srl; Maurizio Colombo - Biorep Srl

PMI: Massimo Maronati - Grammelot Srl; Luca Ravagnan - Wise Spa

IRCCS Pubblici: Marta Marsilio - Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta

IRCCS Privati:Felice Enrico Gherlone – IRCCS Ospedale San Raffaele

AO e ASST, Strutture Ambulatoriali, altri Enti di Ricovero e Cura: Gianluca Vago - Fondazione CNAO

RSA/ASP: Sergio Bariani - Gruppo Gheron Srl

Enti e Centri di Ricerca Pubblici: Gloria Rita Bertoli - Consiglio Nazionale Delle Ricerche (Cnr)

Enti e Centri di Ricerca Privati: Paola Vella - Fondazione Humanitas Per La Ricerca Ets

Università: Monica Maria Grazia Diluca - Università Degli Studi Di Milano; Rosa Maria Moresco - Università Degli Studi Di Milano-Bicocca

Associazioni Territoriali o di Categoria: Valeria Paola Glorioso - Confindustria Dispositivi Medici

Fondazione Per La Ricerca Regionale Biomedica: Veronica Comi - FRRB

L’elezione del nuovo Consiglio Direttivo segna una tappa significativa nel percorso di crescita del Cluster, che continua a porsi come punto di riferimento a livello regionale e nazionale per lo sviluppo delle scienze della vita, uno dei comparti strategici per l’economia e la salute dei cittadini.

Il Cluster lombardo scienze della vita è la comunità regionale che riunisce entità pubbliche e private - ricerca, industria e clinica - attive in ogni settore delle Scienze della Vita: rappresenta oltre 100 organizzazioni membri tra cui enti pubblici e privati, centri di ricerca, università, ospedali, aziende farmaceutiche e biotecnologiche, nonché produttori di dispositivi medici e tecnologie per la salute, e connette una rete di oltre 800 aziende delle Scienze della Vita in Lombardia con l’obiettivo di creare un ecosistema virtuoso, espressione di quella collaborazione pubblico-privato che rende la Regione Lombardia un polo di eccellenza per la ricerca e l’innovazione.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito del Cluster

Contatti:

Cluster lombardo Scienze della vita





Ufficio stampa



AIM Communication

Francesca Rossini – Manuela Indraccolo

Cell. 347 8663183

m.indraccolo@aimcommunication.eu



Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall'ente che lo emette. L'Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi