Enfinity Global amplia il finanziamento negli Stati Uniti a 245 milioni di dollari per sostenere la crescita nelle rinnovabili

MIAMI, 26 giugno 2025/PRNewswire/ -- Enfinity Global Inc., azienda leader nel settore delle energie rinnovabili, ha ampliato la propria linea di finanziamento negli Stati Uniti fino a raggiungere i 245 milioni di dollari. L'operazione rientra nella sua strategia per garantire il capitale necessario a lungo termine per lo sviluppo, la costruzione e la gestione del suo portafoglio di progetti solari e di accumulo energetico, che complessivamente ammonta a 22 GW in tutto il Paese.

Questo finanziamento, garantito dagli asset della società, è stato strutturato e guidato da Nomura, con la partecipazione di investitori di primo livello, tra cui Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) attraverso il fondo Green Credit Fund I, Generate Capital, HSBC Asset Management e Versus Capital Infrastructure Income Fund.

"Siamo grati a Nomura, CIP, HSBC Asset Management, Generate Capital e Versus Capital Infrastructure Income Fund per il loro supporto. I nostri clienti negli Stati Uniti richiedono energia a prezzi competitivi e soluzioni innovative per sostenere la loro crescita e le rinnovabili rappresentano il modo più rapido ed efficace per aggiungere nuova capacità e soddisfare questa domanda," ha dichiarato Carlos Domenech, CEO di Enfinity Global. "In qualità di proprietari e operatori a lungo termine, collaboriamo con i nostri investitori per garantire l'affidabilità dei nostri asset lungo tutto il loro ciclo di vita, adattandoci alle esigenze in continua evoluzione dei clienti."

Grazie a questo accordo, Enfinity amplia la linea di credito iniziale di 97 milioni di dollari firmata con Nomura nel luglio 2024, rafforzando la collaborazione tra le due entità per accelerare la transizione energetica negli Stati Uniti. L'accordo originario prevedeva un'opzione di estensione fino a 400 milioni di dollari, offrendo a Enfinity maggiore flessibilità per continuare a crescere nel Paese.

I fondi saranno destinati sia a progetti in fase di sviluppo sia a quelli pronti per la costruzione, coprendo non solo il capitale necessario per la fase di realizzazione, ma anche altre esigenze come l'acquisto di attrezzature, l'emissione di garanzie bancarie e il finanziamento delle fasi finali di sviluppo.

"Siamo lieti di collaborare con istituzioni finanziarie di primo livello per la realizzazione di progetti di energia pulita negli Stati Uniti," ha affermato Ricardo Díaz, General Manager for Americas and Global Head of Capital at Enfinity Global. "Contiamo di proseguire nella nostra strategia di crescita grazie a soluzioni finanziarie innovative e scalabili, supportate da relazioni solide e durature."

Vinod Mukani, Direttore Globale dell'area Infrastrutture ed Energia di Nomura (IPB), ha aggiunto: "Enfinity Global ha ottenuto un'espansione di successo negli Stati Uniti. Grazie alla nostra esperienza nel settore, abbiamo sviluppato una soluzione finanziaria su misura che le consentirà di continuare a crescere nel Paese."

Alain Halimi, Direttore Generale di Nomura IPB, ha concluso: "Ci auguriamo di continuare ad ampliare la nostra collaborazione con Enfinity Global attraverso l'estensione delle sue linee di credito. Offrire soluzioni finanziarie personalizzate e supportare operatori di primo livello come Enfinity Global, che sviluppa infrastrutture energetiche fondamentali per la decarbonizzazione e la stabilità della rete, è un pilastro centrale della nostra attività."

Per questa operazione, Enfinity è stata assistita dallo studio legale McDermott Will & Emery, mentre Norton Rose Fulbright ha fornito consulenza legale alle istituzioni finanziarie coinvolte.

View original content: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/enfinity-global-amplia-il-finanziamento-negli-stati-uniti-a-245-milioni-di-dollari-per-sostenere-la-crescita-nelle-rinnovabili-302492032.html

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.