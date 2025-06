TBS Crew Srl e Fenice Srl, società legate all’attività imprenditoriale di Chiara Ferragni, anticipano la pubblicazione dei bilanci 2024, che riflettono complessivamente un risultato negativo (rispettivamente 2,3 milioni e 3,4 milioni), "coerente con un anno segnato da forti trasformazioni e da una scelta strategica di pausa operativa". Lo segnala una nota del gruppo in cui si ricorda come "nel 2024, pur mantenendo un minimo di attività, molte iniziative e collaborazioni tradizionalmente parte del business sono state sospese, in attesa di valutare l’evoluzione dello scenario di mercato". "In un periodo di incertezze - si spiega - la decisione di rallentare le operazioni è stata presa per ripensare e riorganizzare la struttura aziendale, con l'obiettivo di affrontare le sfide future con una visione più solida e centrata. La crisi del mercato, seppur difficile, è stata un’opportunità per riposizionare il brand, rafforzare le scelte strategiche e orientarsi verso nuovi progetti e opportunità di crescita".

Peraltro dalla società si ricorda come Chiara Ferragni, "pienamente consapevole della situazione e delle sfide che il mercato sta attraversando, ha compiuto un gesto straordinario di leadership decidendo di investire personalmente nella società Fenice, con un aumento di capitale di 6,4 milioni di euro".

Il bilancio di Fenice

Il bilancio d’esercizio 2024 di Fenice, "in piena coerenza con i risultati comunicati al 30 novembre 2024, rafforza la trasparenza e l’affidabilità del piano industriale" continua la nota. I numeri di quest’anno - si spiega - "confermano che, nonostante le difficoltà, sono state adottate scelte strategiche che consentiranno di affrontare il futuro con una maggiore solidità e una struttura più snella e dinamica. I risultati attesi per il 2025, a partire dal secondo semestre, segneranno l'inizio di un nuovo capitolo per le società, con il primo sviluppo delle nuove proposte creative e l’implementazione di un piano di crescita ben definito".

Nel quadro di questa riorganizzazione, Fenice S.r.l. "ha avviato la razionalizzazione delle risorse e il focalizzarsi su aree di attività strategiche a maggior valore aggiunto. La decisione di sospendere alcune operazioni, come per esempio la chiusura del punto vendita di Roma, è stata una scelta mirata a ottimizzare le risorse e a concentrarsi sul riposizionamento del brand sul mercato".

Il Gruppo spiega di avere anche deciso "di non includere più Fenice Retail S.r.l., società controllata, nei piani di sviluppo futuri, avviando un processo di messa in liquidazione. Questa decisione fa parte di una più ampia strategia di riorganizzazione che mira a rendere l’azienda più efficiente e in grado di rispondere alle sfide del mercato in modo più rapido e mirato".

Sisterhood

Per la holding Sisterhood che fa capo a Chiara Ferragni i bilanci 2023 e 2024 sono di prossima pubblicazione: per valorizzare correttamente l’attivo patrimoniale si è atteso la chiusura dei bilanci delle sue società partecipate. Il bilancio 2023 di Sisterhood è stato approvato di recente e chiude con un risultato positivo per 1 milione, mentre per la chiusura del bilancio 2024 "si è in attesa dell’approvazione del bilancio di Fenice, la cui assemblea è stata convocata in data odierna".

La nuova direzione

Con l’approvazione del bilancio 2024 e le azioni in corso, TBS e Fenice S.r.l. "guardano al futuro con fiducia, forti dell’impegno finanziario appena intrapreso e della riorganizzazione che permetterà di affrontare la nuova direzione, più Chiara, più essenziale e più fedele alla personalità imprenditoriale di Chiara Ferragni". Lo si legge in una nota sui risultati 2024 di alcune delle società legate a Chiara Ferragni che - si ricorda - ha scelto di investire personalmente nella società Fenice, con un aumento di capitale di 6,4 milioni di euro. "Questo investimento non solo le consente di assumere il controllo della società con una quota di maggioranza assoluta, ma rappresenta anche un segnale forte di fiducia nel futuro e della sua visione a lungo termine".

Si tratta - si sottolinea - di "un impegno che va ben oltre l’aspetto puramente finanziario: Ferragni ha scelto di mettersi in gioco personalmente per rilanciare il brand e consolidare le sue fondamenta, dimostrando, ancora una volta, il suo spessore imprenditoriale e la determinazione nel guidare la sua azienda verso un futuro di crescita e innovazione, nonostante le difficoltà economiche del contesto attuale".