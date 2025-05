Fenice S.r.l., la società che detiene i diritti del brand di Chiara Ferragni, annuncia in una nota il proprio impegno nel percorso di rilancio aziendale e un restyling complessivo del brand per il secondo semestre. Questo restyling, si legge, "si inserisce in una visione strategica di lungo periodo volta a rilanciare il posizionamento del marchio e rafforzare la sua presenza sul mercato". E, sottolinea la nota, "a testimonianza della serietà del piano di rilancio, Chiara Ferragni ha sottoscritto interamente un aumento di capitale di 6,4 milioni di euro, assumendo così il controllo della società con una partecipazione di maggioranza pressoché totalitaria".

L’operazione "testimonia la determinazione e l'impegno di Ferragni nel rilancio e nella crescita della società. Un esempio italiano unico di imprenditoria femminile, che evidenzia come una figura di successo possa investire nel futuro della propria azienda con azioni concrete e mirate". Il bilancio d’esercizio 2024 sarà approvato entro il mese di giugno, in piena coerenza con i risultati comunicati al 30 novembre 2024. I primi effetti concreti della nuova strategia saranno visibili già nel secondo semestre dell’anno, segnando una nuova fase positiva per la società. Nel quadro di una più efficiente allocazione delle risorse, Fenice S.r.l. ha deciso di intraprendere una razionalizzazione delle sue attività, che include, tra le altre cose, la chiusura del punto vendita di Roma e la liquidazione di Fenice Retail S.r.l., decisioni mirate a semplificare la struttura e focalizzarsi maggiormente sulle aree a maggior valore strategico.

In parallelo al restyling del brand, è allo studio un piano strategico di distribuzione, che prevede una rivisitazione delle modalità di vendita sia online che offline, con l'obiettivo di potenziare la presenza sui canali digitali e ottimizzare le performance sui punti vendita fisici. Questo piano strategico mira a garantire una distribuzione più capillare e mirata, rispondendo alle esigenze del mercato in continua evoluzione. Con l’approvazione del bilancio 2024 e le azioni in corso, conclude la nota, "Fenice S.r.l. guarda al futuro con rinnovata fiducia, pronta a intraprendere una nuova fase di espansione e rafforzamento, supportata dalle risorse appena acquisite e da un piano di restyling che sarà già visibile nel secondo semestre dell’anno, sempre nel rispetto dei principi di massima trasparenza e affidabilità".