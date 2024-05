E.ON lancia la nuova campagna di comunicazione “Far funzionare una nuova energia. It’s on us” che sottolinea l'impegno nel guidare il nuovo futuro energetico

•Cuore della campagna multicanale, in onda dal 26 maggio per tutto il mese di giugno, la “nuova” brand identity di E.ON che rappresenta l’impegno dell’azienda nel guidare la transizione energetica in Italia e in Europa

•Volto dello spot video della nuova campagna sarà il premio Oscar Cristoph Waltz

27 maggio 2024. Ha preso il via ieri la nuova campagna di comunicazione“Far funzionare una nuova energia. It’s on us.” (“It’s on us to make new energy work”)di E.ON con cui l’azienda ribadisce il proprio ruolo di guida per quanto riguarda la transizione energetica con l’obiettivo di promuovere uno sviluppo sostenibile, dal punto di vista economico, sociale e ambientale.

La campagna, intende sottolineare l’identità di E.ON, che promuove il cambiamento verso un “nuovo” futuro dell’energia.L’obiettivo dell’azienda è di posizionarsi come playmaker per guidare l’Europa nel percorso di transizione energetica attraverso l’innovazione e la digitalizzazione.

La campagna evidenzia quindi alcuni esempi di come E.ON sta guidando il cambiamento come, i 47.000 impianti solari e sistemi di accumulo installati solo nel 2023 in Europa, un’infrastruttura di rete di 1,6 milioni di km in continua espansione, che oggi collega già oltre un milione di impianti di energia rinnovabile e l’impegno di estendere ulteriormente i punti di ricarica già presenti in tutta Europa.

“La transizione energetica è al centro della nostra strategia e del nostro impegno, in Italia e in Europa. Vogliamo essere i playmaker nel Paese, continuando a investire in soluzioni energetiche sostenibili e proseguendo nel nostro percorso nel creare una società sempre più green e consapevole”, ha commentato Luca Conti, CEO di E.ON Italia.

Ha continuato Mauro Biraghi, Marketing and Corporate Communication Director di E.ON Energia:“Il nostro nuovo brand positioning riflette il nostro obiettivo e la nostra responsabilità di guida nella transizione energetica. Vogliamo ribadire il nostro impegno per un cambiamento reale nel mondo dell'energia, dimostrandolo con i nostri risultati concreti e integrandolo nella nostra brand strategy”.

Volto dello spot video della nuova campagna sarà Cristoph Waltz il noto attore, vincitore di due Premi Oscar, è infatti già da tempo un noto sostenitore della lotta al cambiamento climatico.

Nella campagna interpreta un osservatore puntiglioso che, con una serie di domande sull’utilizzo corretto dell’energia, vorrebbe delle azioni concrete. All'inizio, non si rende conto che E.ON sta già portando avanti tutte le sue richieste e idee – fino a quando i dipendenti di E.ON glielo fanno notare.

Lo spot video fa parte di un piano di comunicazione integrata più ampio che prevede, dal 26/05 al 30/06 compresi, l’attivazione sui seguenti canali:

•TV: on air lo spot TV su tutte le principali emittenti TV nazionali (RAI, Mediaset, CairoRCS, Sky, WarnerBros Discovery). E a supporto, verranno attivate anche le principali piattaforme Connected TV di Rai Play, Mediaset Infinity, Sky on Demand, CairoRCS, WarnerBros Discovery, Netflix, Disney, DAZN.

•Social: comunicazione su tutti i canali social dell’Azienda quali Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, LinkedIn

•Social Partnership: prosegue la collaborazione di E.ON con Freeda, la media company che si rivolge alle nuove generazioni

•Digital: formati display e online video strategy sui principali network comeCairoRCS, Sole24Ore, Manzoni, CiaoPeople, Piemme, Google. Eikon)

•Stampa: formati pagine tabellari e publiredazionali su testate quali Corriere, Corriere Economia, Green&Blue, Pianeta 2030, Io Donna, Il Messaggero, Il Sole24Ore, 7.

•Radio: citazioni su R101, RMC, RDS, RAI2

•Affissioni: maxiformati digitali nelle principali stazioni italiane.

La pianificazione media è stata curata da Mediaplus mentre la realizzazione della campagna è stata gestita dall’agenzia creativa BBDO.

Il progetto prevede anche attività di PR e ufficio stampa a livello nazionale e locale con il supporto del partner di comunicazione Weber Shandwick Italia.

In occasione della nuova campagna, per accompagnare i clienti nel percorso di transizione energetica, E.ON ha anche lanciato l’offerta E.ON Solar Dream, un pacchetto che comprende l’impianto fotovoltaico e l’offerta luce per permettere ai clienti di usare l’energia del sole per risparmiare.

E.ON è un player internazionale dell’energia a capitale privato, con circa 75.000 dipendenti nel mondo e con sede principale a Essen, in Germania. Tra i principali operatori europei di reti e infrastrutture energetiche, offre soluzioni per rendere più efficienti ed indipendenti abitazioni, condomini e aziende.

Con l’obiettivo di guidare la transizione energetica in Italia,E.ON si pone come partner per affiancare e coinvolgere i propri clienti in questo percorso, grazie all’offerta di energia rinnovabile e di soluzioni per l’efficienza energetica. Insieme agli oltre 900.000 clienti tra residenziali, imprese e pubbliche amministrazioni, E.ON vuole rendere l’Italia più indipendente, digitale e green, impegnandosi concretamente per la riduzione dei consumi, dell’impatto ambientale e per la salvaguardia del Pianeta. www.eon-energia.com

