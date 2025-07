Erich Fromm, il ritorno di un pensatore radicale che parla all’uomo del nostro tempo

Crisi dei valori, individualismo, dipendenza dal consumo: perché oggi si torna a studiare Fromm. A parlare è Giorgio Risari, filosofo e docente, autore del volume "Erich Fromm. La visione del mondo e l’interpretazione dell’uomo" e membro dell’International Fromm Society. Considerato tra i maggiori esperti mondiali, spiega perché il pensiero frommiano è oggi più attuale che mai.

Brescia, 30/07/2025. In un tempo dominato dalla velocità, dalla semplificazione e da un crescente disorientamento esistenziale, il pensiero di Erich Fromm torna ad affacciarsi con forza nel dibattito culturale internazionale. Lo dimostrano le nuove pubblicazioni dedicate alla sua opera, i convegni organizzati in Europa e America Latina, l’apertura di una nuova sezione dell’International Fromm Society negli Stati Uniti e, soprattutto, il rinnovato interesse di chi cerca nella filosofia e nella psicoanalisi strumenti per comprendere la crisi dell’umano.

Nato a Francoforte nel 1900, naturalizzato statunitense, Fromm è stato filosofo, psicoanalista e sociologo. A renderlo unico è la sua capacità di tenere insieme analisi psicologica e riflessione sociale, con una visione umanistica radicale che rifiuta ogni forma di determinismo. Fromm non studia l’uomo in laboratorio: lo osserva nella sua dimensione storica, culturale, affettiva. E si chiede come possa vivere in modo libero e responsabile in una società che lo spinge a delegare, a consumare, a uniformarsi.

Il suo libro più noto, L’arte di amare, pubblicato nel 1956, è ancora oggi un long seller mondiale. Ma sono testi come Fuga dalla libertà (1941) e Avere o essere? (1976) a restituire la complessità del suo pensiero: opere che analizzano le forme di alienazione moderna, la paura della libertà, la crisi della coscienza etica.

Tra coloro che più si sono dedicati a studiare e divulgare l’opera di Fromm, spicca la figura di Giorgio Risari, filosofo, docente e autore di uno dei testi italiani più completi sull’argomento: Erich Fromm. La visione del mondo e l’interpretazione dell’uomo. Iscritto dal 2005 all’International Fromm Society di Tubinga, Risari è considerato tra i principali esperti mondiali del pensatore tedesco-americano. Traduce personalmente testi inediti dal tedesco, partecipa regolarmente a conferenze internazionali e ha raccolto una biblioteca specialistica che supera le 200 pubblicazioni.

«Fromm è più attuale che mai» – afferma Risari – «Il suo pensiero tiene insieme ciò che oggi viene spesso separato: etica e psicologia, amore e responsabilità, libertà e paura. Ci ricorda che l’essere umano non è fatto per obbedire, ma per pensare, creare, amare».

Una delle intuizioni più lucide e meno conosciute di Fromm riguarda il suo approccio empirico. Nel 1929 condusse una ricerca tra gli operai tedeschi che rivelò una preoccupante apertura verso ideologie autoritarie anche tra le classi popolari. Una ricerca che fu osteggiata all’epoca, ma che oggi risuona come un monito profetico.

«Fromm aveva già visto il pericolo della deriva autoritaria, ben prima che il nazismo prendesse il potere. Aveva intuito quanto fosse fragile la coscienza democratica quando non è sostenuta da un’autentica maturità umana. Per questo la sua lezione è ancora fondamentale», commenta Risari.

Il 2024 ha segnato i 125 anni dalla nascita di Fromm e ha visto una nuova fioritura di pubblicazioni e studi. Risari, che sta lavorando all’aggiornamento del suo volume con materiali inediti, sarà relatore a novembre in un congresso internazionale in Brasile dedicato proprio alla figura di Fromm. «La speranza» – conclude – «è che anche in Italia si torni a riconoscere il valore di un pensiero che ha ancora molto da offrire: per la scuola, per la cultura, per la convivenza civile».

In un’epoca che fatica a tenere insieme senso e libertà, individualità e comunità, Erich Fromm torna così a essere uno dei riferimenti più autorevoli per chi cerca una visione più umana, e più responsabile, dell’essere umano.

