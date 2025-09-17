Esaote inaugura nuovi uffici a Maastricht e rafforza la sua presenza nei Paesi Bassi con piani di sviluppo e investimenti nel capitale umano

MAASTRICHT, Paesi Bassi e GENOVA, Italia, 17 settembre 2025 /PRNewswire/ -- Oggi Esaote, azienda leader nel settore dell'imaging diagnostico medico, ha inaugurato i nuovi uffici a Maastricht, dove Esaote è presente da trent'anni.

Questo nuovo investimento rappresenta sia un rinnovamento che una riaffermazione dell'impegno di Esaote verso la città di Maastricht e i Paesi Bassi, dove il Gruppo ha sviluppato importanti attività in vendite e servizi, Ricerca e Sviluppo oltre che produzione, attraverso 4 società: Esaote Europe B.V., Pie Medical Imaging B.V. (entrambe a Maastricht),3mensio Medical Imaging B.V.(Utrecht) e Proton B.V. (Sittard), che impiegano in totale di 155 dipendenti.

Nei Paesi Bassi, Esaote intende proseguire la propria crescita sviluppando soluzioni innovative sia nel settore degli ultrasuoni sia nel settore della Medical IT (in particolare soluzioni software sviluppate per cardiologi interventisti e cardiochirurghi, ovvero imaging cardiaco strutturale, analisi endovascolare, dimensionamento preoperatorio e pianificazione).

Il nuovo piano industriale prevede un investimento in attività di R&D di circa 10 milioni di euro su un periodo di 5 anni a partire dal 2026, con l'obiettivo di espandere la gamma di soluzioni Medical IT per il settore della cardiologia, con una crescita occupazionale prevista di circa il 50%.

Fondata in Italia da zero all'inizio degli anni Ottanta, Esaote è cresciuta fino a diventare uno dei leader mondiali nell'imaging diagnostico (in particolare ecografia, RMN e Medical IT), con 1300 dipendenti, 15 filiali e una rete di distribuzione che copre oltre 100 Paesi nel mondo.

"Le eccellenti istituzioni accademiche e l'ambiente orientato all'innovazione rendono i Paesi Bassi un luogo ideale per la crescita continua delle nostre attività", ha dichiarato Franco Fontana, CEO di Esaote. "La presenza di università e centri di ricerca di livello mondiale ci ha permesso di attrarre talenti altamente qualificati e sviluppare soluzioni all'avanguardia, rafforzando il nostro ruolo di player di riferimento nel settore".

"Siamo entusiasti di annunciare questo investimento strategico, che riflette la nostra forte fiducia nel futuro del mercato e il nostro impegno a creare valore a lungo termine. Questo traguardo sottolinea la nostra visione di guidare l'innovazione, responsabilizzare le comunità e fornire una crescita sostenibile per i nostri stakeholder". ha dichiarato René Guillaume, CEO/Managing Director di Esaote Europe.

All'inaugurazione dei nuovi uffici a Maastricht hanno partecipato numerosi ospiti illustri, tra cui Hubert Mackus, Assessore alle Attività Economiche del Comune di Maastricht, e Ir. Bas Lemmens, Project Manager Business Development presso l'Università di Maastricht.

Esaote GroupLeader nell'imaging medicale (ecografia, RM, software per la gestione del processo diagnostico). Alla fine del 2024, il Gruppo contava circa 1.300 dipendenti, la metà dei quali in Italia. Ogni anno l'azienda investe circa il 13% del proprio fatturato consolidato in R&S. Con strutture a Genova e Firenze, e propri centri di produzione e ricerca in Italia e nei Paesi Bassi, Esaote è presente in oltre 100 Paesi nel mondo. www.esaote.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2775424/Maastricht.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2327879/Esaote_Logo.jpg

COMUNICATO STAMPA SPONSORIZZATO: Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dal soggetto che lo emette. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.