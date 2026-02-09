Ex-CBRE Paul Saville-King nominato Group Chief Executive Officer di Unispace

Esperto in strategia integrata , design e costruzione guiderà Unispace nella prossima fase di crescita globale

LONDRA, 9 febbraio 2026 /PRNewswire/ -- Unispace, leader globale in strategia integrata, design e costruzione di spazi di lavoro , annuncia oggi la nomina di Paul Saville-King a Group Chief Executive Officer, con effetto da febbraio 2026.

«Paul porta con sé il giusto mix di esperienz a nel settore, visione globale e capacità di leadership per in linea con la direzione che Unispace sta intraprendendo», ha dichiarato Jodi Ingham, Managing Director di PAG. «Consideriamo questa nomina un passo importante per rafforzare il business e sostenere la prossima fase di crescita».

Paul arriva da CBRE, la più grande società al mondo di servizi immobiliari commerciali, dove ha ricoperto una serie di ruoli esecutivi senior, più recentemente come Chief Product Officer del Global Workplace Solutions e precedentemente come Global President del Project Management. In questi incarichi ha guidato oltre 10.000 professionisti a livello globale e ha svolto il ruolo di Chief Transition Officer per l a strategica introduzione di Turner & Townsend in CBRE . In precedenza, Paul ha fatto parte per dieci anni del consiglio di amministrazione di Norland Managed Services e ha trascorso diciassette anni in ruoli tecnici operativi e di leadership in Honeywell.

«L'importanza del luogo di lavoro sta cambiando in modo fondamentale», ha affermato Paul Saville-King. «Unispace è una delle pochissime aziende al mondo in grado di integrare realmente strategia, design e costruzione per creare ambienti di lavoro che guidano le performance organizzative, non solo che ospitano le persone. Non vedo l'ora di lavorare con il team e con i nostri clienti per mantenere questa promessa».

Nel ruolo di Group CEO, Paul si concentrerà sul rafforzamento del modello integrato di delivery a livello globale di Unispace, sull'approfondimento delle partnership di settore e sul supporto ai clienti mentre affrontano le mutevoli condizioni del real estate nei mercati di tutto il mondo .

Chi siamo:

Unispace è un leader globale nella strategia integrata degli spazi di lavoro, nel design e nella costruzione, con oltre 600 dipendenti in 27 studi in 13 Paesi tra Nord America, Europa, Asia, Australia e Nuova Zelanda.

Unendo strategia, design e costruzione fin dall e fasi iniziali , Unispace supporta i clienti nella gestione di complessi cambiamenti di port folio nei settori tecnologia, life sciences, legale, finanziario e dei servizi professionali, creando spazi che accend ono il talento delle persone implementando performance, cultura e crescita a lungo termine .

