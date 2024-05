Face Longevity. Metodo e Armonia

Milano, 2 maggio 2024. L'indagine condotta da Ipsos (Società internazionale per le ricerche di mercato) ha rilevato che nel Nostro Paese il 46% degli uomini e il 54% delle donne si rivolge allo specialista per migliorare il proprio aspetto.

l’Italia, secondo Paese più “vecchio del mondo” dopo il Giappone, ha conquistato il primo posto per numero di trattamenti eseguiti. Se ciò non ci sorprende più di tanto, l'aver superato Stati come il Brasile, patria della chirurgia estetica, porta a fare alcune considerazioni che inevitabilmente evidenziano come la ricerca della longevità rappresenti ancora uno dei desideri primordiali del genere umano, oltre ad essere una delle sfide più grandi per la scienza che studia tutti quei processi per prevenire le malattie e le relative ricadute degenerative che ne possono derivare.

Al riguardo non è di certo una conseguenza che il 2024 sia stato proclamato come l'anno della Skin longevity. Ma come si intreccia il concetto di longevità con la medicina estetica e le sue pratiche sempre più performanti? Lo abbiamo chiesto alla dott.ssa Floriana Lauritano, laureata in Odontoiatria con indirizzo chirurgico, conseguentemente specializzatasi con un Master di II Livello in medicina estetica, che ha dato vita ad un protocollo personalizzato Face Longevity che mette in campo tutte le tecniche di prevenzione e mantenimento anti-aging del viso e della bocca con un approccio full-face.

Il protocollo della dott.ssa Lauritano si sviluppa in base alla necessità e priorità individuali. “La medicina estetica paradossalmente è per i giovani, l'approccio full-face è il più perseguito in quanto intende rispondere all'esigenza di dare al viso proporzioni precise al fine di migliorarne l'estetica, alla luce della ricerca di quell'armonia e bilanciamento delle forme dalla quale non si può prescindere" ha dichiarato.

Face Longevity è un insieme di trattamenti preventivi e specifici che si protraggono nel tempo e in misura costante in sinergia con i volumi della pelle, tenendo in considerazione le peculiari caratteristiche del paziente, quali le abitudini di vita, le caratteristiche scheletriche e l'eventuale esposizione a fattori esterni e allo stato generale di salute. Face Longevity si basa inoltre sui processi biochimici che sono alla base della fisiopatologia dell’invecchiamento, intercettando l'eventuale ossidazione di tutti quei fattori che si riflettono sull’armonia del volto. Un’azione a 360 gradi il cui scopo è migliorare la tensione cutanea eliminando macchie, micro-rughe, lassità e imperfezioni.

Il protocollo della dott.ssa Lauritano include nella Face Longevity la salute orale, preservando l'estetica del sorriso, grazie ad una attenta analisi della funzione masticatoria ed una migliore estetica del sorriso. In una società dove ogni ramo della conoscenza è chiamato ad evolversi, il concetto di “Longevity” rappresenta quell’orizzonte al quale la medicina estetica “guarda” tenendo il passo dell’innovazione.

