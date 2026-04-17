Fashion Forge Lab e Brutal Agency: nasce il polo italiano dell'AI per democratizzare l’e-commerce fashion

MILANO, 17 Aprile 2026 – Nel digitale si parla continuamente di innovazione, ma non sempre si vede davvero. Eppure, c’è una realtà italiana che sta portando un cambiamento concreto nella produzione visuale per la moda.

Fashion Forge Lab , startup innovativa specializzata in intelligenza artificiale generativa per il fashion, annuncia la partnership strategica con Brutal Agency , agenzia di performance web nota per il suo approccio brutalmente onesto alla strategia digitale.

Insieme, le due realtà danno vita a un polo tecnologico e strategico che punta a un obiettivo ambizioso, democratizzare l’accesso a contenuti di alta qualità per l'e-commerce, abbattendo drasticamente tempi e costi di produzione tramite l'intelligenza artificiale.

Oltre il Prompt: l’AI diventa un processo industriale

Fashion Forge Lab non si propone affatto come un semplice strumento di generazione immagini, ma come un software basato su una complessa architettura di diverse AI che lavorano in simultanea.

Il sistema permette di trasformare semplici foto di prodotto o bozzetti in shooting fotografici iper-realistici su modelli virtuali, gestendo con precisione chirurgica il cambio di colori, tessuti, materiali e persino il movimento.

Efficienza senza precedenti: laddove uno shooting tradizionale può costare tra i 20 e i 60 euro a scatto, la tecnologia di Fashion Forge Lab permette di scendere a un costo operativo di circa 1 euro per elaborazione.

Modelli virtuali e privacy: la piattaforma genera modelli sintetici, eliminando le complessità legate ai diritti d’immagine e tutelando la privacy e supportando il cliente nella compliance laddove voglia impiegare dati personali tramite propri input.

Sovranità del dato, protezione del brand: a differenza di molte soluzioni estere, Fashion Forge Lab è una realtà europea sviluppata e gestita integralmente in UE, conforme al GDPR e compliant by design alle nuove normative sull’intelligenza artificiale generativa, nel segno della massima tutela possibile per i brand coinvolti e per le persone che vi lavorano.

La sinergia con Brutal Agency: Strategia e Risultati concreti

Se Fashion Forge Lab fornisce il motore tecnologico, Brutal Agency si occupa della messa a terra strategica. L'agenzia integra la potenza dell'AI con advertising e visione strategica per generare risultati misurabili, posizionandosi come il partner ideale per quelle aziende che non hanno le risorse interne per gestire direttamente il software.

"Il nostro approccio è basato sull'onestà brutale, non vendiamo parole vuote, ma analizziamo dati per creare efficienza e performance", queste le parole di Manuel Cazzoli, CEO di Brutal Agency. Questa visione ha già portato risultati tangibili, dove importanti gruppi e multinazionali hanno ridotto in modo sensibile la spesa annua investita in shooting fotografici, ottimizzando i processi e mantenendo la marginalità.

Sostenibilità e Nuove Professioni

Per il team di Fashion Forge Lab e per Manuel Cazzoli di Brutal Agenzy, l’adozione di questa tecnologia non risponde solo a un'esigenza di budget, ma anche di sostenibilità. Ridurre i campionari fisici e i trasporti per i set fotografici significa abbattere l'impatto ambientale della filiera fashion.

In merito al delicato tema dell'occupazione, la visione dei fondatori, tra cui Giorgio Zurlo, è estremamente chiara. L'AI non deve spaventare, ma evolvere le competenze. Stanno nascendo nuove figure professionali, come l'AI Adopter e l'AI Strategist, che aiutano le aziende a governare questa trasformazione.

Un progetto a ROI 10x

Con un canone d'ingresso di soli 80 euro al mese, Fashion Forge Lab si rivolge sia alla piccola impresa che al grande brand internazionale, promettendo un ROI (Ritorno sull'Investimento) di almeno 10 volte rispetto alle metodologie tradizionali.

"Siamo di fronte a una nuova frontiera dell'e-commerce.", dichiara Giorgio Zurlo. "Un'AI che non è più solo hype, ma uno strumento concreto di vantaggio competitivo, industrializzazione e risparmio".

Chi è Fashion Forge Lab

Startup italiana leader nel fashion-tech, offre soluzioni di AI generativa per la creazione di contenuti visuali iper-realistici, garantendo standard europei di privacy e sicurezza.

Chi è Brutal Agency

Agenzia creativa e strategica focalizzata sulla performance e l'autenticità. Integra creatività e tecnologia per scalare il posizionamento digitale dei brand con un approccio trasparente e diretto.

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