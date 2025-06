Fattoretto Agency al fianco di CRLAB: nuova partnership per valorizzare l’eccellenza nel settore del benessere dei capelli

Milano – 23 giugno 2025. Con l’obiettivo di rafforzare la propria presenza digitale sia in Italia che nel mercato francese, CRLAB, realtà leader mondiale nel settore dell’infoltimento e del benessere di cute e capelli, ha da poco avviato una nuova partnership con Fattoretto Agency, agenzia guidata da Massimo Fattoretto, specializzata nello sviluppo di progetti SEO data-driven.

Attraverso l’adozione di strategie SEO su misura e l’integrazione delle migliori tecnologie, la nuova sinergia mira a potenziare l’engagement online e a sostenere l’espansione internazionale di CRLAB, valorizzando l’unicità dell’offerta del brand sui principali mercati digitali.

CRLAB: artigianalità italiana e innovazione scientifica per la cura dei capelli

Con alle spalle un’esperienza affinata in oltre cinquant’anni di attività, CRLAB propone risposte concrete ed efficaci per risolvere la caduta dei capelli e le problematiche che colpiscono il cuoio capelluto.

L’azienda Made in Italy, che oggi conta oltre 200 centri tricologici dislocati in 28 Paesi nel mondo, nasce dall’incontro tra l’eccellenza dell’artigianalità italiana e l’avanguardia tecnologica, un connubio che ha permesso di sviluppare soluzioni personalizzate e innovative, sempre in linea con i più elevati standard qualitativi.

La mission di CRLAB è tanto semplice quanto chiara: aiutare chi non si sente a proprio agio con i propri capelli a ritrovare immediatamente serenità e fiducia, per affrontare con naturalezza ogni momento della giornata. Con un approccio a 360°, l’azienda propone a ogni cliente la soluzione più adatta alle sue aspettative, scegliendo tra una gamma completa di opzioni.

Alla base dell’attività, del resto, vi sono valori che da sempre orientano ogni scelta e progetto: l’empatia verso il cliente, la costante attenzione alla qualità dei prodotti e delle materie prime, la volontà di innovare attraverso la ricerca scientifica e la cura meticolosa di ogni dettaglio del servizio.

Soluzioni personalizzate e all'avanguardia per ogni esigenza

Da sempre in prima linea per offrire risposte concrete alle diverse problematiche che colpiscono cute e capelli, CRLAB propone una gamma completa di soluzioni, concepite per qualunque necessità:

Scalp care ed Hair care. Trattamenti tricologici specifici, prodotti testati e sviluppati con formulazioni a base di materie prime di altissima qualità, per il benessere del cuoio capelluto. Perché solo da una cute sana possono nascere capelli forti, sani e belli. Sistema di infoltimento CRL. Una soluzione all’avanguardia, una risposta efficace e non invasiva al problema della calvizie. Questo dispositivo brevettato, composto da una base in resina polimerica di grado biomedicale, su cui vengono innestati capelli veri e completamente vergini, consente di ottenere una chioma dall'aspetto naturale, invisibile e perfettamente integrata, realizzata su misura. Autotrapianto. Un intervento pensato per quanti desiderano migliorare la densità e la copertura dei capelli. Permette di trasferire i propri follicoli piliferi da aree donatrici a zone calve o diradate, assicurando una crescita permanente e del tutto naturale dei capelli. Medicina rigenerativa. L’ultima frontiera nella lotta alla calvizie: sfrutta la naturale capacità rigenerativa delle cellule dell’organismo di poter riparare i tessuti danneggiati.

L’approccio data-driven di Fattoretto Agency a supporto di CRLAB

Per rafforzare la propria presenza digitale, CRLAB ha deciso di affidarsi all’expertise di Fattoretto Agency, agenzia specializzata nello sviluppo di strategie SEO data-driven su misura, capaci di valorizzare i brand nei mercati nazionali e internazionali.

L’intervento, in particolare, prevede un piano di attività articolato, che parte da un’analisi approfondita dei dati per definire interventi di ottimizzazione SEO e attività mirate di redazione di contenuti, con l'obiettivo di migliorare il posizionamento organico e incrementare la visibilità online del brand.

A supporto di queste attività, Fattoretto Agency impiega anche FattoBoost, il software proprietario che integra fonti come Google Search Console, DataforSEO e Semrush, offrendo un supporto analitico tempestivo per orientare al meglio le strategie di intervento.

Attraverso un approccio che pone al centro i risultati, il progetto punta a rafforzare la brand awareness di CRLAB, migliorare l’engagement digitale e sostenere la crescita del brand nei mercati internazionali.

Nuovi orizzonti digitali per un brand sinonimo d'eccellenza Made in Italy

La partnership tra CRLAB e Fattoretto Agency nasce dalla volontà di unire due visioni complementari: da un lato l’eccellenza artigianale e scientifica di un brand che ha fatto della qualità e dell’innovazione i propri tratti distintivi. Dall’altro l’approccio data-driven di un’agenzia che punta a trasformare i dati in strategie di crescita concrete.

Grazie a questa sinergia, CRLAB si prepara a consolidare ulteriormente il proprio ruolo di riferimento nel settore dei capelli, rafforzando il legame con i clienti esistenti e ampliando la propria presenza sui mercati esteri. Un progetto che guarda al futuro, con l’obiettivo di continuare a innovare, valorizzando il meglio del Made in Italy anche nel panorama digitale internazionale.

Contatti:

Uff Stampa CRLAB

www.crlab.com

crlabspa@pec.it

COMUNICATO STAMPA SPONSORIZZATO: Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dal soggetto che lo emette. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.