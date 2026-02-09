Fernando Michelena lancia il libro su come prevenire i principali rischi d’incendio nei condomini

Milano, 10.02.2026 – Vivere in appartamento comporta una delle preoccupazioni più diffuse: il rischio di incendio. Per questo, garantire che ogni condominio sia uno spazio sicuro deve rappresentare una priorità per amministratori e responsabili della sicurezza. La buona notizia è che oggi prevenire le emergenze è possibile, grazie all’utilizzo degli strumenti adeguati.

Per tutti coloro che desiderano capire come gestire al meglio contesti di pericolo di questo tipo, esce oggi il libro di Fernando Michelena “50 SOLUZIONI ANTINCENDIO. Il Manuale Operativo Per Amministratori Condominiali Per Evitare Errori, Sanzioni E Problemi Legali” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore propone un insieme di strumenti pratici per favorire la sicurezza nel proprio condominio, frutto di oltre trent’anni di esperienza.

“Nel corso della mia vita professionale ho visto tantissime famiglie minacciate da piccoli dettagli, spesso trascurati, presenti all’interno dei propri condomini e legati alla sicurezza degli edifici” afferma Fernando Michelena, autore del libro. “Da qui l’idea, attraverso questo manuale, di offrire suggerimenti immediatamente applicabili per prevenire incendi, gestire emergenze e prendere decisioni consapevoli”.

Come afferma lo stesso autore, il rischio d’incendio vive silenzioso, spesso ignorato, indipendentemente dal fatto che si tratti di un locale tecnico, un’autorimessa o una centrale termica. In certi casi basta davvero un piccolo errore per trasformare la quotidianità in tragedia. Da qui l’importanza della prevenzione.

“Questo libro non è un manuale contenente leggi incomprensibili né un testo tecnico complesso: è una guida pragmatica, scritta con linguaggio chiaro e diretto, finalizzata ad aiutare il lettore a riconoscere e prevenire i principali rischi d’incendio” incalza Giacomo Bruno, editore del testo. “Grazie agli strumenti operativi condivisi da Michelena, gestire ogni situazione con sicurezza è finalmente possibile”.

“Ho deciso di affidarmi a Giacomo Bruno per la pubblicazione del mio manuale, condividendo con lui la visione del libro come strumento di assoluto valore” conclude l’autore. “Il team Bruno Editore mi ha seguito con professionalità nel corso di tutta la pubblicazione, aiutandomi a pubblicare questo testo che sono certo sarà di grande utilità per tanti”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3Z6j4Ri

Fernando Michelena, ingegnere ed esperto in sicurezza antincendio, salute sul lavoro e gestione dell’energia, mette a disposizione dei lettori un patrimonio di oltre trent’anni di esperienza maturata in contesti internazionali. Con il suo approccio “Sicurezza alla portata di tutti”, l’ing. Michelena propone un metodo chiaro, collaudato e applicabile anche in ambito condominiale, capace di guidare gli amministratori attraverso un protocollo integrato che considera tutte le criticità trasversali legate alla prevenzione incendi.Un sistema pratico che evita la frammentazione degli interventi e riduce il rischio, garantendo conformità normativa e protezione per persone e patrimoni. Sito web: https://antincendiocondomini.it

Giacomo Bruno , nato a Roma, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore , 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 36 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.200 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale, che hanno aiutato oltre 3.000.000 italiani. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il creatore di ViviBook ™, la prima AI al mondo che crea romanzi con 1 click. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Aiuta Imprenditori e Professionisti a costruire il proprio Personal Brand per aumentare Autorevolezza, Visibilità e Fatturato scrivendo un Libro con la propria Storia Professionale. Info su: https://www.brunoeditore.it

Contatti:

Bruno Editore

info@brunoeditore.it

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale di Bruno Editore