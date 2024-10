Festival Nazionale dell’Economia Civile: i Comuni Ambasciatori 2024

Le amministrazioni locali e le forme di collaborazione tra pubblico e terzo settore sono tornate protagoniste alla 6ª edizione del Festival Nazionale dell’Economia che si è tenuto Firenze. Nel corso della kermesse sono stati assegnati i riconoscimenti di Ambasciatori dell’Economia Civile 2024 ai Comuni che hanno integrato i principi dell'economia civile all’interno delle loro programmazioni e pianificazioni strategiche assieme a quello per i migliori progetti di amministrazione condivisa.

7 ottobre 2024. Promuovendo valori come la centralità delle persone e dell’ambiente, la creazione e il rafforzamento delle comunità e la rigenerazione dei territori per il bene comune, per l’edizione 2024 sono stati selezionati i Comuni di Andria e Villanovaforru con due progettualità innovative e attente all’impatto generato.

Il Comune di Andria (BAT) ha saputo armonizzare l'attenzione alle esigenze ambientali e sociali, avviando un dialogo costruttivo e inclusivo con tutte le realtà del territorio – imprenditoriali, sociali e civili. Grazie a un ascolto attento e a un confronto costante, è stato possibile creare un modello virtuoso di partecipazione e inclusione.

Il Comune di Villanovaforru (Sud Sardegna) attraverso la realizzazione della Comunità Energetica Rinnovabile e una regolamentazione innovativa che permetterà di reinvestire le somme accantonate dall'energia immessa in rete in attività a beneficio dell’intera comunità. L'amministrazione ha dimostrando una visione lungimirante e un concreto impegno verso il miglioramento del benessere collettivo.

Oltre ai riconoscimenti per i Comuni, spazio anche al "Premio Amministrazione Condivisa Sostenibile": un riconoscimento istituito in collaborazione con il Forum Nazionale del Terzo Settore ETS per promuovere le migliori pratiche di amministrazione condivisa tra enti pubblici e Terzo Settore. Il Premio intende valorizzare le iniziative che, attraverso la co-programmazione e la co-progettazione, hanno saputo fornire risposte condivise ai bisogni e ai desideri della comunità, rafforzando una governance partecipata e la realizzazione di benefici misurabili per il proprio territorio.

Sono stati premiati “Spazi ragazzi” – centro di aggregazione diffuso gestito dalla cooperativa sociale Arcobaleno a Follonica che ha presentato un’iniziativa di politica giovanile pluriennale – e “Custodi sociali, maggiordomo di quartiere”, progetto che in Regione Liguria ha coinvolto circa 100 associazioni e cooperative per assistenza agli anziani.

Nel corso della premiazione è intervenuta Vanessa Pallucchi (Portavoce Forum Terzo Settore), che ha dichiarato: «In un momento di fragilità del sistema pubblico, il terzo settore è sempre più chiamato a rispondere. Riuscire a ragionare su come dare risposte anche tramite una sana sussidiarietà è doveroso, e l’amministrazione condivisa è uno degli approcci da esplorare in tal senso. Quest’anno viviamo una trascuratezza delle politiche che riguardano i più giovani e i più anziani. Con i nostri premi abbiamo dato una lettura in questa direzione, premiando le amministrazioni che tentano di rispondere in modo sistemico a situazioni di questo genere».

“L’ora di partecipare” è stato il titolo scelto per la sesta edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile, promosso da Federcasse (l’Associazione Nazionale delle Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali, Casse Raiffeisen) e da Confcooperative, organizzato e progettato con NeXt (Nuova Economia Per Tutti), con il contributo di Fondosviluppo, Assimoco, Assicooper, Coopersystem, Federazione Toscana delle BCC, Frecciarossa e la collaborazione della SEC (Scuola di Economia Civile) e di MUS.E.

