Fine Vita Toscana. Pro Vita Famiglia: oggi il nostro No a una legge assurda incostituzionale

10 aprile 2025. «No a una legge barbara, disumana e incostituzionale. Sì alla difesa assoluta della dignità della vita umana, che non dipende dalla salute o dalla qualità degli ultimi momenti ma è intrinseca nell’essere umano. Oggi abbiamo fatto sentire forte la nostra voce in difesa dei più deboli, la cui vita è minacciata dalla Legge toscana che aiuta i cittadini malati e fragili ad ammazzarsi». Così Antonio Brandi, presidente di Pro Vita & Famiglia onlus, a margine del presidio tenuto ieri, mercoledì 9 aprile 2025, davanti alla sede del Consiglio Regionale della Toscana a Firenze, in via Cavour 2, organizzato da diverse sigle del volontariato e dell’associazionismo pro life contro la Legge sul Fine Vita approvata dalla Regione.

«Una vera morte “dignitosa” - aggiunge Donatella Isca, referente di Pro Vita & Famiglia per la Toscana - è quella data dalle cure, dall’assistenza, dalla palliazione che proteggono proprio la dignità di un paziente fino all’ultimo respiro. Ma questo sembra essere scomodo per la Regione guidata da Eugenio Giani, ecco perché ha finito per approvare una legge mortifera che rischia di spingere alla ‘morte di Stato’ migliaia di malati, fragili, anziani, persone sole ed emarginate che si sentiranno un “peso” per i familiari e la società».

«Disumanità e incostituzionalità non possono essere la strada di un Paese e una Regione che si definiscono civili», ribadisce infine sempre Brandi. «Ecco perché ci aspettiamo il prima possibile che il Governo impugni questa norma ricorrendo alla Corte Costituzionale per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, come chiedono anche numerosi cittadini sottoscrittori della nostra Petizione popolare che ha superato le 26.000 firme e che consegneremo presto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri».

