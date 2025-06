Flipster e la Aptos Foundation collaborano per promuovere l'adozione delle stablecoin e sbloccare le opportunità multichain

CITTÀ DI PANAMA, 21 giugno 2025 /PRNewswire/ -- Flipster, una piattaforma globale per il trading di criptovalute, ha stretto una partnership con la Aptos Foundation per accelerare l'adozione delle stablecoin e migliorare l'accesso al capitale multichain in tutto il mondo, offrendo ai trader modi più rapidi, più accessibili e più flessibili per partecipare agli ecosistemi blockchain globali e cogliere le opportunità di mercato su diverse catene.

Una pietra miliare di questa partnership è il fatto che Flipster ora supporta depositi e prelievi in USDT tramite la rete Aptos. Questa integrazione aggiunge un'ulteriore opzione ad alta velocità e bassa complessità per i trasferimenti di stablecoin su Flipster, offrendo agli utenti una maggiore mobilità tra le reti. Consente inoltre un accesso senza interruzioni all'ecosistema Aptos e la partecipazione ai protocolli basati su Aptos.

"Aptos è stata creata appositamente per alimentare il futuro della finanza globale", spiega Ash Pampati, responsabile dell'ecosistema presso la Aptos Foundation. "Grazie all'integrazione di USDT su Aptos da parte di Flipster, stiamo offrendo nuovi livelli di accesso, velocità e opportunità per gli utenti di tutto il mondo, consentendo loro di interagire con la finanza decentralizzata in modo più rapido ed efficace".

"Le stablecoin sono lo strumento con cui i trader restano agili", aggiunge Youngsun Shin, responsabile prodotti e partnership presso Flipster. "Sono diventate infrastrutture essenziali per il commercio moderno, consentendo movimenti di capitale a costi inferiori tra gli ecosistemi e sbloccando nuove efficienze di mercato per gli utenti globali. Grazie ai trasferimenti USDT su Aptos ora attivi su Flipster, gli utenti hanno a disposizione un'altra soluzione ad alte prestazioni per impiegare il capitale in modo rapido e senza intoppi".

Flipster ha anche recentemente quotato $APT sul suo mercato spot, offrendo agli utenti accesso diretto al token Aptos e un nuovo punto di ingresso nel suo ecosistema in crescita.

Per celebrare la partnership, Flipster sta lanciando una serie di campagne a tempo limitato pensate per approfondire il coinvolgimento degli utenti con l'ecosistema Aptos:

La partnership Flipster-Aptos riflette una visione condivisa di un ecosistema di trading più connesso ed efficiente in termini di capitale, in cui le stablecoin svolgono un ruolo fondamentale nel consentire un accesso senza complessità agli ecosistemi cross-chain, alla liquidità e alle opportunità nei mercati globali.

Per saperne di più o partecipare alla campagna visitare https://flipster.io/en/marketing/flipster-aptos-rewards.

Informazioni su FlipsterFlipster è la borsa senza complessità creata per i trader che si muovono velocemente e richiedono precisione. Grazie alla sua elevata liquidità, agli spread estremamente ridotti e all'esecuzione immediata, Flipster è performante anche nei mercati in rapida evoluzione, senza ritardi e senza slittamenti. Ogni operazione è calibrata sulla precisione, senza sprechi di tick.

Scopri di più su flipster.io o segui X.

Informazioni sulla Aptos FoundationLa Aptos Foundation si impegna a supportare lo sviluppo del protocollo Aptos e a promuovere l'interazione con l'ecosistema Aptos. Sbloccando una blockchain con usabilità integrata, a Aptos Foundation punta a portare i vantaggi della decentralizzazione alle masse.

Informazioni su AptosAptos è una blockchain proof-of-stake di livello uno altamente performante. La sua tecnologia innovativa, l'infrastruttura scalabile e le misure di sicurezza per gli utenti sono progettate per dare impulso alla prossima generazione di sistemi finanziari, offrendo un throughput elevato e una bassa latenza senza pari, in grado di raggiungere miliardi di utenti.

Stampapr@flipster.io

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2715598/Flipster.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/flipster-e-la-aptos-foundation-collaborano-per-promuovere-ladozione-delle-stablecoin-e-sbloccare-le-opportunita-multichain-302487675.html

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.