Florin Ungureanu nuovo Chief Executive Officer di Digi Italia

La nomina di un leader esperto del settore per proseguire la crescita dell’Azienda in Italia e rafforzare la presenza di Digi sul territorio

Milano, 7 febbraio 2025: Digi - una delle principali società europee di telecomunicazioni quotata alla Borsa di Bucarest – annuncia la nomina di Florin Ungureanu come nuovo Chief Executive Officer di Digi Italia. Con una carriera solida nel settore e una visione strategica orientata alla crescita e all’innovazione, Ungureanu supervisionerà e guiderà la crescita dell’azienda in Italia, puntando all’ampliamento del business, allo sviluppo delle relazioni con i clienti e all'espansione della presenza sul territorio italiano.

“Sono onorato di assumere questo ruolo di responsabilità”, ha commentato Florin Ungureanu. "Il mercato italiano è pronto per la prossima era dell’innovazione e sono entusiasta di poter offrire ai nostri clienti le migliori soluzioni per loro esigenze e le tecnologie di ultima generazione, nonché assicurare la continuità del nostro profondo impegno verso le comunità di diverse nazionalità presenti sul territorio, in linea con la mission e i valori fondamentali di Digi”.

In questo nuovo ruolo, Ungureanu continuerà ed espandere la presenza di Digi e potenziare l’ottimo rapporto instaurato negli anni con clienti e partner locali. La sua esperienza sarà determinante per proseguire la costante crescita dell’azienda in Italia, ma anche per confermarne l’impegno nella promozione di valori di diversità e inclusione, uno dei pilastri che hanno garantito il successo dell’azienda sia con i propri clienti che al suo interno.

Florin Ungureanu vanta una solida esperienza nel settore. In precedenza, ha ricoperto con successo la carica di Managing Director di Digi in Ungheria dal 2011 e posizioni di crescente responsabilità in RCS & RDS ed EY in Romania.

Florin Ungureanu ha conseguito la laurea presso la Academy of Economic Studies di Bucarest nel 2005 e porta con sé una visione innovativa e ambiziosa per il futuro di Digi Italia.

Informazioni su Digi Communications NV

Digi Communications N.V. è un operatore di telecomunicazioni convergenti Digi Romania S.A., leader di mercato nei servizi Pay-tv e banda larga in Romania, con attività in Spagna e Italia e presenza in Portogallo e Belgio. Fondata 30 anni fa, l'azienda gestisce una rete in fibra ottica estesa e altamente avanzata in Romania e Spagna. DIGI porta sul mercato servizi di comunicazione elettronica convenienti, sia fissi che mobili. Nel tempo, questo vantaggio competitivo è diventato un vantaggio per milioni di clienti, che hanno ottenuto un accesso più rapido e conveniente a servizi di elevata qualità.

