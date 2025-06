Fondazione Snaitech Main Partner dell’edizione 2025 del Premio “Costruiamo il Futuro”

Milano, 30 giugno 2025 – È stata presentata oggi presso il Comune di Milano l’edizione 2025 del Premio Costruiamo il Futuro, l’iniziativa promossa da Fondazione Costruiamo il Futuro per sostenere le associazioni no-profit che operano in ambito sportivo e sociale a Milano e provincia.

Per l’ottavo anno consecutivo, Fondazione Snaitech conferma il proprio supporto a questa importante iniziativa: dal 2018, infatti, affianca con convinzione il Premio, sostenendo i progetti delle associazioni sportive milanesi impegnate a offrire ai bambini e ai ragazzi ambienti positivi, dove passione, divertimento e lealtà guidano ogni giorno la loro crescita.

Fondazione Snaitech, in qualità di Main Partner, assegnerà un Premio Speciale, destinato a un’associazione che saprà distinguersi per l’uso dello sport come strumento di inclusione.

“Il Premio Costruiamo il Futuro rappresenta un modello di intervento virtuoso, capace di ascoltare e valorizzare i territori, sostenendo con attenzione chi lavora ogni giorno per creare contesti educativi, aggregativi e sicuri per bambini e ragazzi” ha dichiarato Laura Campopiano, Flutter SEA Sustainability Senior Director e Amministratore Fondazione Snaitech “Essere qui oggi ha un significato speciale per noi: è il secondo anno in cui partecipiamo come Main Partner e siamo davvero orgogliosi di poter assegnare ancora una volta un Premio Speciale con cui supporteremo in modo diretto e concreto un progetto che si distinguerà per la promozione dello sport come potente strumento di inclusione, aggregazione e crescita”.

Questa iniziativa conferma l’impegno di Fondazione Snaitech verso progetti di responsabilità sociale concreti e partecipativi a favore della comunità in cui opera. Una visione che si inserisce nel più ampio Positive Impact Plan di Flutter, leader internazionale nel settore del gaming, che ha recentemente acquisito Snaitech, entrata così a far parte della regione Flutter SEA (Southern Europe & Africa).

Grazie al Premio, Fondazione Costruiamo il Futuro devolverà un contributo in denaro per sostenere spese ordinarie o straordinarie, sviluppare progetti o fornire materiale sportivo: un aiuto concreto ed efficace, se si pensa che nei primi otto anni sono stati quasi 350 gli enti del terzo settore e le associazioni di volontariato sostenute.

