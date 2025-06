FONDAZIONE SNAITECH RINNOVA LA PARTNERSHIP CON PLASTIC FREE

Milano, 5 giugno 2025 – In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, ricorrenza istituita dal Programma delle Nazioni Unite per sensibilizzare alla tutela del nostro Pianeta, Fondazione Snaitech ha rinnovato il proprio impegno promuovendo un’importante iniziativa di volontariato ambientale in collaborazione con Plastic Free, associazione di riferimento in Italia nella lotta all’inquinamento da plastica.

Quest’anno l’evento ha assunto un significato ancora più speciale: per la prima volta, l’iniziativa ha visto coinvolti fianco a fianco le persone di Snai, Sisal e PokerStars in Italia, le tre realtà appartenenti alla Regione Flutter SEA (Southern Europe & Africa), a seguito della recente acquisizione di Snaitech da parte del gruppo Flutter, leader internazionale nel settore del gaming.

Un momento di coesione, spirito di squadra e impegno condiviso, che ha visto la partecipazione attiva di circa 200 persone, impegnate in prima linea per ripulire e valorizzare aree verdi urbane nelle città in cui il gruppo opera e ispirate dalla campagna 'Do More Together' che vede il coinvolgimento di tutti i dipendenti di Flutter nel sostenere, attraverso l’attività di volontariato, le iniziative di sostenibilità sociale e ambientale del Gruppo.

L’iniziativa – che aveva un duplice obiettivo, generare un impatto positivo sulle comunità locali e rafforzare i legami tra persone e brand diversi, oggi parte della stessa realtà – ha preso forma attraverso diversi appuntamenti di raccolta rifiuti, organizzati insieme a Plastic Free, nelle città in cui sono presenti le sedi aziendali.

A Milano i volontari e le volontarie sono stati impegnati in un intervento di pulizia al Parco Cassinis, mentre a Roma, nell’area verde di piazza Mancini. A Porcari (LU), i colleghi e le colleghe di Snai si sono attivati nella zona Torretta del comune toscano.

Nelle prossime settimane, l’iniziativa proseguirà anche a Lecco e Napoli, coinvolgendo i team di Sisal in nuove mattinate di volontariato dedicate alla cura e valorizzazione di spazi verdi delle due città.

Questa iniziativa conferma l’impegno di Fondazione Snaitech verso progetti concreti e partecipativi a favore della sostenibilità ambientale e delle comunità e si inserisce all’interno del più ampio Positive Impact Plan di Flutter, la strategia globale di sostenibilità del Gruppo.

