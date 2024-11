Fondi per l’agricoltura: si avvicina la scadenza per la presentazione delle domande ISMEA

Aperto a tutte le PMI nazionali, il Fondo Innovazione sostiene gli investimenti in tecnologia e innovazione per un’agricoltura e una pesca più produttive e sostenibili. «L’accesso a strumenti di automazione e digitalizzazione può fare la differenza per molte imprese, permettendo loro di rimanere competitive e di ridurre l’impatto ambientale» afferma Elisa Caltran, consulente in finanza agevolata di Ambico Group.

Padova 28.11.2024 Ancora pochi giorni per partecipare al Fondo Innovazione di ISMEA, un programma dedicato alle piccole e medie imprese italiane dei settori agricolo, ittico e agromeccanico per incentivare la modernizzazione tecnologica e favorire una produzione più sostenibile. Con un budget complessivo di 100 milioni di euro, il fondo prevede contributi a fondo perduto e garanzie ISMEA per progetti che mirino a migliorare la produttività e ridurre l’impatto ambientale delle attività produttive, portando avanti obiettivi di digitalizzazione e risparmio di risorse.

«Questo fondo rappresenta un’opportunità senza precedenti per le imprese italiane che operano in questi settori», ha commentato Jonathan Morello Ritter, Amministratore Delegato di Ambico Group. «Le PMI agricole, ittiche e agromeccaniche potranno implementare tecnologie innovative come sistemi di guida automatica e strumenti di monitoraggio remoto, rendendo le proprie attività più efficienti e sostenibili.»

I finanziamenti saranno riservati alle PMI attive da almeno due anni con sede operativa in Italia, iscritte come imprese agricole, ittiche o agromeccaniche. Il Fondo Innovazione si pone l’obiettivo di supportare l’adozione delle tecnologie più avanzate, fra cui strumenti digitali per la gestione aziendale, piattaforme per la robotica e sensori per monitorare in tempo reale l’uso di risorse idriche e ridurre l’impiego di sostanze chimiche. Gli investimenti potranno coprire anche il settore della pesca e dell’acquacoltura, con macchinari che contribuiscono alla riduzione dell’impatto ambientale o all’ottimizzazione energetica.

«L’accesso a strumenti di automazione e digitalizzazione può fare la differenza per molte imprese, permettendo loro di rimanere competitive sul mercato e allo stesso tempo di ridurre l’impatto ambientale delle loro attività,» ha spiegato Elisa Caltran, consulente in finanza agevolata di Ambico Group. «Il Fondo ISMEA offre un sostegno concreto per l’acquisto di tecnologie avanzate, che diventeranno sempre più centrali per affrontare le sfide globali legate all’approvvigionamento alimentare e alla sostenibilità ambientale.»

Per poter beneficiare dei finanziamenti, i progetti presentati dovranno includere soluzioni di avanguardia: trattrici agricole e macchine mobili con motori a zero emissioni, sistemi di irrigazione e monitoraggio automatico, macchinari per la riduzione dell’uso di risorse e attrezzature innovative per la pesca sono solo alcuni esempi di investimenti agevolabili. Gli importi finanziabili vanno da un minimo di 70.000 euro (10.000 euro per le PMI della pesca) fino a un massimo di 500.000 euro per ciascuna domanda approvata. Inoltre, per le PMI agricole e ittiche, è prevista una garanzia ISMEA fino all’80% del finanziamento per i giovani imprenditori.

La domanda di accesso alle agevolazioni potrà essere compilata e preconvalidata fino al 13 dicembre 2024. Lo sportello telematico per la presentazione ufficiale sarà attivo dal 18 dicembre, ma solitamente le risorse si esauriscono in poche ore dall’apertura. Il Fondo Innovazione include agevolazioni specifiche per le PMI operanti nei territori colpiti dalle alluvioni del 2023, per le quali sono stati riservati 30 milioni di euro del budget complessivo.

Con l’annuncio di questo nuovo fondo, ISMEA offre uno strumento concreto per favorire la trasformazione digitale in agricoltura e pesca, settori essenziali per il tessuto economico italiano e fortemente esposti ai cambiamenti climatici. Jonathan Morello Ritter ha concluso: «Siamo di fronte a una fase cruciale, in cui tecnologia e sostenibilità diventano elementi imprescindibili. Il Fondo Innovazione è un’occasione per le imprese italiane di guidare questo cambiamento.»

Ufficio Comunicazione

Ambico

comunicazione@ambicogroup.it