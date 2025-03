Formazione. Torna la Summer School di Prioritalia e APRA per scoprire come le nuove tecnologie dall’ia alla realta’ aumentata stanno cambiando i modelli di sviluppo sociali ed economici

Per consolidare l’indirizzo scientifico e il know how del corso sono state rinnovate anche in questa edizione le partnership tecniche con Fondazione Italia Digitale (FID) e I-Com (Istituto per la Competitività). Da quest’anno la summer school gode del patrocinio istituzionale del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL).

"In un mondo in continua evoluzione, è fondamentale che i giovani abbiano l'opportunità di comprendere come le nuove tecnologie e l’IA stiano trasformando il nostro modo di vivere, lavorare e interagire. Frequentare una summer school dedicata a questi temi offre ai giovani una piattaforma unica per esplorare e approfondire le dinamiche che stanno ridefinendo l'economia, il modo di fare impresa e la società nel suo complesso” così commenta Marcella Mallen, Presidente Prioritalia che prosegue:“ Un’esperienza formativa quella dalla summer school che non solo arricchisce il bagaglio di conoscenze dei partecipanti, ma che li prepara anche ad affrontare le sfide del futuro con competenza e creatività grazie ad ambiente stimolante dove si possono incontrare esperti del settore, partecipare a workshop innovativi e collaborare con coetanei che condividono la stessa passione per l'innovazione”.

“Nei giorni della summer school ci confronteremo sulle sfide che le trasformazioni tecnologiche pongono all’umanità, cercando di coglierne le criticità, i punti di forza e le opportunità, sia per quanto riguarda l’ambito professionale, i cui rapidi cambiamenti pongono urgenti interrogativi etici e identitari, sia su quello cognitivo e di formazione dei giovani. È questo l’elemento centrale del percorso intrapreso con Prioritalia” afferma Anita Cadavid, Direttrice dell’Istituto di Studi Superiori sulla Donna dell’UPRA.

Al ricco programma di incontri, lezioni e confronti, proposti da Scuola Estiva di Alta formazione culturale “La sfida umana nell’epoca della trasformazione digitale ” possono accedere tutti i giovani under 30, studenti universitari, laureati, dottorandi e dottori di ricerca, che vogliono esplorare le conseguenze delle trasformazioni digitali, affrontando temi cruciali quali lo sviluppo umano, etico, organizzativo ed economico.

La summer school si articolata in 3 intere giornate dall’11 al 13 settembre e prevede lezioni teoriche, sessioni plenarie e laboratori esperienziali. Il corso offre anche spazi di networking, di accoglienza e condivisione sociale. La formula residenziale garantisce vitto e alloggio dei partecipanti presso il Collegio dell’Università Europea di Roma

Gli interessati possono presentare la domanda di partecipazione entro e non oltre il 16 giugno. Le domande saranno sottoposte al vaglio di un’apposita commissione scientifica che valuterà le domande basandosi valutazione dei titoli e merito. Prevista anche la possibilità di accedere a 20 borse di studio del valore di 500€ ciascuna equivalenti all’80% del valore del corso.

Tutte le informazioni sulla summer school, i contenuti del bando e le modalità per presentare la propria candidatura sono disponibili su www.prioritalia.it e www.upra.org

Prioritalia, nata dal 2012 come Associazione, si è costituita in Fondazione nel 2017, su iniziativa di Cida e Manageritalia organizzazioni di rappresentanza della dirigenza. Agisce come una piattaforma civica con la missione di rappresentare, promuovere e valorizzare l’impegno sociale e culturale della comunità manageriale in Italia, seguendo tre aree d’intervento complementari: l’etica digitale, la rigenerazione civica e l’educazione allo sviluppo sostenibile.