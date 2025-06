Formula 1 – Piastri, nel regno della McLaren e di Schumi, vuole scappare via Leclerc, vincente a 16 su Sisal.it, cerca l’impresa a Montreal

Roma, 12 giugno 2025 – Il Circus della Formula 1 riparte da Montreal dove è tutto pronto per il Gran Premio del Canada, decima prova iridata dell’anno. Sul tracciato intitolato al pilota più amato della Ferrari, insieme a Michael Schumacher, Gilles Villeneuve, Oscar Piastri vuole provare a scappare via ma, sicuramente, Lando Norris e Max Verstappen proveranno a complicargli la vita. L’australiano, leader del mondiale, cerca la sesta vittoria dell’anno su un tracciato molto caro alla sua McLaren: la scuderia britannica, su questi tornanti, ha trionfato in 13 occasioni, più di qualunque altro team. Tutti questi fattori fanno sì che Oscar Piastri, secondo gli esperti Sisal, sia favorito per salire sul gradino più alto del podio a 2,00 mentre la quinta pole position della stagione si gioca a 2,25. La McLaren, tra l’altro, non vince a Montreal dal 2012 con Lewis Hamilton al volante.

Alle spalle di Piastri, come sempre, c’è il compagno di scuderia Lando Norris il quale punta al sorpasso in classifica oltre a inseguire il terzo trionfo di questo 2025. Il numero 4 del team papaya è offerto vincente a 2,50 e, con la stessa quota, Norris potrebbe prendersi la pole.

Il terzo incomodo, neanche a dirlo, risponde al nome di Max Verstappen che, da tre anni, non conosce rivali sui tornanti canadesi. L’Olandese Volante, sempre in coppia con la sua Red Bull, va a caccia di un poker consecutivo sempre sfuggito ai dominatori del passato: Michael Schumacher e Lewis Hamilton, che qui hanno vinto più di tutti, ben sette volte, si sono sempre fermati a tre successi in fila. Il successo di Verstappen è dato a 6,00 mentre si scende a 4,50 per la partenza al palo.

Cerca una Mission Impossible Charles Leclerc, ancora a secco di successi in stagione al pari della Ferrari, se si esclude la Sprint in Cina con Lewis Hamilton. Il monegasco, che sul tracciato di Montreal ha centrato al massimo un terzo posto nel 2019, vorrebbe interrompere un digiuno che dura da 13 gare e che, in questa occasione, pagherebbe 16 volte la posta. I recenti progressi fanno ben sperare ma, sia Leclerc che la scuderia di Maranello, l’impresa appare ardua. Ancora più difficile l’ottava vittoria (record) di Lewis Hamilton, offerta a 20, su questi tornanti: Hammer non ha ancora trovato il feeling con la Rossa ma classe e determinazione non mancano di certo al sette volte iridato.

