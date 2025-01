Formula 1 – Verstappen per la cinquina, Norris a caccia del primo titolo Hamilton, mondiale con la Ferrari a 7,50 su Sisal.it, sogna la gloria eterna

Roma, 23 gennaio 2025 –Meno didue mesi al via e il Mondiale di Formula 1 già sta caratterizzando l’interesse di addetti ai lavori e tifosi. In attesa di veder svelate le livree del 2025, il prossimo 18 febbraio a Londra, che si contenderanno i titoli iridati, piloti e costruttori, l’hype cresce sempre di più per capire chi salirà sul tetto del mondo nel Circus. Il grande favorito, neanche a dirlo, è Max Verstappen da quattro anni dominatore indiscusso della Formula 1. L’Olandese Volante della Red Bull punta ad emulare Michael Schumacher, unico pilota della storia a vincere il titolo per cinque anni di fila. Verstappen, per gli esperti Sisal, parte in pole visto che la sua vittoria è data a 3,00.

Appaiato in quota a Super Max si trova Lando Norris il quale vuole compiere l’ultimo step per arrivare al suo primo titolo mondiale. L’inglese della McLaren, dopo il secondo posto della passata stagione, vuole spodestare il re.

Il podio dei favoriti per il Mondiale piloti è completato da Charles Leclerc, anche lui a caccia della prima corona iridata. Il Predestinato, mondiale a 3,50, della Ferrari è consapevole che la stagione potrebbe essere ricca di soddisfazioni ma anche che, mai come in questa occasione, gli occhi di tutti saranno non solo nel suo lato del muretto ma, soprattutto, in quello a fianco.

Partito Carlos Sainz, direzione Williams, a Maranello è arrivato Sir Lewis Hamilton che porta in dote la bellezza di 7 titoli iridati. Il pilota più vincente della storia insieme al team più iconico della Formula 1: inevitabile che l’attenzione sia tutta sul numero 44 in rosso. Hamilton, a 40 anni compiuti, sogna di staccare Schumi per mondiali vinti, al momento i due sono appaiati in testa a quota sette, con la macchina che ha reso il Kaiser una leggenda. Hamilton, il cui successo si gioca a 7,50, in caso di vittoria diventerebbe il terzo pilota inglese, dopo Hawthorn nel 1958 e Surtees nel 1964, a vincere il Mondiale di Formula 1 al volante della Ferrari.

Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione.

Sisal è uno dei principali operatori internazionali nel settore del gioco regolamentato ed è attualmente attiva in Italia, Marocco e Turchia, con un’offerta che comprende lotterie, scommesse, giochi online e apparecchi da intrattenimento.

La strategia di Sisal poggia su tre pilastri: la sostenibilità, con un impegno costante sullo sviluppo del programma di Gioco Responsabile e attraverso l’offerta di un modello di intrattenimento sicuro e trasparente - l’innovazione digitale, grazie alla piattaforma di gioco all’avanguardia orientata all’omnicanalità e alle competenze per lo sviluppo in-house di software e applicazioni per cogliere le opportunità della transizione digitale - l’internazionalizzazione, con l’obiettivo di partecipare a gare per aggiudicarsi nuove concessioni all’estero sulla base della solida expertise maturata.

Dal 4 agosto 2022 Sisal è parte di Flutter Entertainment plc, il più grande operatore al mondo di scommesse sportive online e iGaming, con un portafoglio di marchi riconosciuti a livello globale e quotato alla Borsa di New York e Londra.

Sisal Italia S.p.A.

Ufficio stampa: Tel. 347 3649044