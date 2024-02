Fruit carving: l’arte di emozionare con la frutta si impara nell’Accademia di Andrea Lopopolo

L’intaglio è una tante delle materie di insegnamento dell’Academy del Maestro Chef della frutta abruzzese che propone corsi in tutta Italia per ristoratori, pasticceri, ma anche esercenti e operatori del settore

Teramo, 20/02/2024. Valorizzare un frutto per creare bontà e bellezza: gli allestimenti scenografici con la frutta sono un servizio sempre più richiesto nel mondo del catering e che richiedono una nuova professionalità: quella dello Chef della frutta, una figura nuova nata dall’esperienza di Andrea Lopopolo, Maestro Chef della frutta che ha fondato la prima Accademia Chef della frutta in Italia. La sua Accademy è oggi un punto di riferimento per tutti coloro che vogliono diventare esperti a 360 gradi sulla materia prima frutta.

«Diventare autorevoli sul prodotto ortofrutticolo è fondamentale per creare un servizio vincente e altamente professionale – spiega Lopopolo -. Per lo Chef della frutta nulla deve essere lasciato al caso, ma ci sono tutta una serie di competenze che si devono acquisire: dalle proprietà nutritive e organolettiche della frutta, alle shelf-life, dalla gestione delle temperature ai tempi di preparazione fino al food cost. Ogni frutto, inoltre, ha una sua natura e caratteristica e bisogna conoscerle per poterli pulire, tagliare e servire per esaltarne i profumi e il gusto».

Ma non solo: essere chef della frutta vuol dire essere competenti nel visual merchandising che permette di impostare una scenografia che crea stupore ed attrattiva rendendo il servizio alla clientela snello e pratico. «Io e il mio staff siamo ideatori di un servizio che in questi anni ha riscontrato un grande successo che è il catering della frutta – conferma Lopopolo -. Lavoriamo in ogni tipologia di evento realizzando buffet di frutta o servizi a base di sola frutta con la creazione di piatti wow, estratti, frullati, drink, allestimenti, composizioni e decorazioni seguendo la tecnica di intaglio vegetali e frutta. Acquisire l’abilità di intagliare attraverso la disciplina del fruit carving permette di creare opere d’arte di forte impatto visivo».

Il fruit carving è solo una delle tante materie di insegnamento dell’accademia che propone corsi di gruppo in tutta Italia dedicati a chi vuole imparare le decorazioni con la frutta e i corsi «Frutta day», della durata di uno-due giorni, per stimolare la conoscenza merceologica della frutta. L’obiettivo dell’accademia è infatti quello di formare figure professionali al servizio del mondo della ristorazione e della pasticceria ma anche di fornire consulenza teorica e pratica a imprenditori ed esercenti per migliorare il retail e incentivare il consumo di frutta. «Forniamo consulenza aziendale e formazione one to one - conclude Lopopolo -. Ogni azienda ha le sue esigenze e la formazione del personale mirata e specialistica è fondamentale. Che sia uno chef, un pasticciere, un negoziante o un operatore del settore Ortofrutticolo poco importa: la frutta è una materia prima che non ci possiamo più permettere di sottovalutare se vogliamo essere competitivi nell’attuale mercato».

Contatti: www.andrealopopolo.it