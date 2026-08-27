Gadgetoo apre la stagione delle agende 2027: settembre mese chiave per gli ordini aziendali

Con l’arrivo di settembre aziende, enti e professionisti iniziano a pianificare gli strumenti di lavoro e gli omaggi corporate per il nuovo anno. Gadgetoo presenta la sua gamma 2027, affiancando produzione Made in Italy, personalizzazione e oltre sessant’anni di esperienza maturata nel settore.

Gassino Torinese (TO), 27 agosto 2026 – Settembre segna tradizionalmente l’inizio di una delle fasi più importanti dell’anno per il settore delle agende promozionali. Con la ripresa delle attività dopo la pausa estiva, molte aziende iniziano infatti a programmare materiali per il nuovo anno, forniture interne e regali destinati a clienti, collaboratori e partner.

È in questo periodo che entra nel vivo anche la richiesta di agende personalizzate , con le nuove collezioni 2027. Anticipare la scelta consente alle imprese di valutare con maggiore attenzione formati, materiali, colori, tecniche di personalizzazione e quantità, senza concentrare l’intero processo nelle settimane immediatamente precedenti alla fine dell’anno.

Le agende tra organizzazione, comunicazione e regalo aziendale

Nonostante la diffusione degli strumenti digitali, l’agenda continua a mantenere un ruolo preciso nell’organizzazione professionale. Può accompagnare il lavoro quotidiano di dipendenti e collaboratori, essere inserita in welcome kit e materiali corporate oppure diventare un omaggio di fine anno destinato a clienti e partner.

La personalizzazione ne amplia ulteriormente la funzione. Oltre all’applicazione del logo sulla copertina, a seconda del modello è possibile intervenire su colori, finiture e altri dettagli, creando un articolo coerente con l’identità visiva dell’azienda e con il contesto nel quale verrà distribuito.

La collezione proposta da Gadgetoo comprende modelli giornalieri e settimanali, versioni tascabili, planning e soluzioni più strutturate pensate per regali aziendali a clienti, dipendenti o partner. La scelta anticipata diventa particolarmente importante quando il progetto prevede lavorazioni o configurazioni più articolate rispetto alla semplice applicazione di un marchio.

Agende 2027: perché conviene pianificare gli ordini in anticipo

Programmare l’ordine nei primi mesi della stagione consente di selezionare il prodotto non soltanto in base alle quantità necessarie, ma anche in funzione del destinatario, del contesto di utilizzo e del livello qualitativo richiesto: dalle agende destinate a distribuzioni interne numerose fino alle versioni Made in Italy e alle proposte di rappresentanza rivolte a clienti, reti commerciali e partner.

La qualità, in particolare, sta assumendo un peso crescente nelle scelte legate agli omaggi aziendali. Secondo il Consumer Study 2026 di PPAI Research, il 66% dei consumatori intervistati preferisce ricevere meno prodotti promozionali ma di qualità elevata. Un dato che rende ancora più importante pianificare con anticipo la fornitura, così da poter valutare con maggiore attenzione materiali, finiture, personalizzazioni e caratteristiche del prodotto invece di concentrare la scelta esclusivamente sul prezzo o sulla disponibilità immediata.

Per molte imprese, inoltre, l’obiettivo non è soltanto avere le nuove agende disponibili a gennaio. Una parte significativa della distribuzione, infatti, avviene già nelle ultime settimane dell’anno, durante incontri commerciali, convention, iniziative aziendali e momenti legati alle festività. La pianificazione deve quindi iniziare con diverse settimane di anticipo rispetto all’effettivo utilizzo del prodotto.

Oltre sessant’anni di esperienza nella cartotecnica e negli articoli promozionali

Gadgetoo.com è il marchio di Kore S.p.A., storica azienda italiana attiva dal 1964 nella produzione di agende, notes e calendari e, più in generale, nel settore dell’oggettistica promozionale.

La società ha sede a Gassino Torinese, in provincia di Torino, dove porta avanti anche una produzione Made in Italy dedicata in particolare alla cartotecnica e ad alcune linee proprietarie. L’esperienza maturata direttamente nella produzione rappresenta uno degli elementi distintivi che caratterizzano il progetto Gadgetoo, affiancando alla vendita online competenze sviluppate nella progettazione e nella personalizzazione dei prodotti.

Tra gli esempi più rappresentativi di questo percorso c’è Reflexa®, linea caratterizzata da una particolare tecnica di rilegatura brevettata nel 2013. Il sistema consente di realizzare agende e notes morbidi e flessibili, in grado di aprirsi completamente a 360 gradi.

Dal 2014 Reflexa® è inoltre un marchio registrato e identifica una collezione Made in Italy riconoscibile per i materiali selezionati, il design essenziale e l’attenzione al colore. Una soluzione che sintetizza il legame tra tradizione cartotecnica e innovazione produttiva applicate a un prodotto di uso quotidiano.

Con Gadgetoo, Kore ha progressivamente trasferito sul digitale l’esperienza sviluppata in oltre sessant’anni di attività. Il catalogo online affianca così la produzione diretta di agende, calendari, notes e articoli Made in Italy a una selezione più ampia di articoli promozionali destinati ad aziende, enti e professionisti.

L’arrivo delle nuove collezioni 2027 di agende e calendari si inseriscono quindi nella continuità di questo percorso, portando online una proposta che unisce produzione, personalizzazione e programmazione delle forniture aziendali in vista della stagione di fine anno.

Contatti:

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Strada Chivasso 57

10090 Gassino Torinese (TO)

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Comunicato stampa - contenuto promozionale

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