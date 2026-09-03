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Gaetano Lanza lancia il libro su come portare il vino nella vita quotidiana delle città grazie all'Enoturismo Urbano

ENOTERISMO URBANO - Gaetano Lanza
ENOTERISMO URBANO - Gaetano Lanza
03 settembre 2026 | 14.48
LETTURA: 4 minuti

Milano, 04.09.2026 – Secondo il rapporto OIV pubblicato nel maggio 2026, il consumo globale di vino ha raggiunto nel 2025 il livello più basso dal 1957. Il dato arriva in una fase in cui il vino italiano esprime una qualità molto alta, valorizza sempre più i territori e dimostra una capacità di racconto sempre più evoluta. È qui che emerge un paradosso culturale prima ancora che commerciale. Questo patrimonio riesce davvero ad arrivare alle persone? Com’è possibile che il vino, pur facendo parte da sempre delle nostre tavole e della nostra cultura, continui spesso a essere percepito come un mondo difficile, distante o riservato agli intenditori?

È da questa domanda che nasce “ENOTURISMO URBANO. Il ponte tra cantine e città, dalle Botteghe Esperienziali Botlé® alla tecnologia Rewine®, la nuova frontiera del vino in città” di Gaetano Lanza, in uscita oggi per Bruno Editore. Il libro formalizza il concetto di Enoturismo Urbano e individua uno spazio di mercato ancora poco presidiato tra territori vitivinicoli e vita quotidiana urbana.

Lanza presenta l’Enoturismo Urbano come un ponte concreto tra cantine e città, fondato su nuovi spazi urbani, relazione umana e tecnologie interattive capaci di avvicinare invece di allontanare. Questa visione prende forma in un modello imprenditoriale già sperimentato, pensato per rendere il vino più comprensibile e trasformare la degustazione urbana in un’autentica esperienza di scoperta.

“A quello spazio, nascosto in bella vista, ho dato un nome semplice e immediato: Enoturismo Urbano” afferma Gaetano Lanza, autore del libro. “Non nasce in contrapposizione all’enoturismo in cantina, ma accanto a esso. Non toglie centralità ai territori e non semplifica il vino. Trasforma la città in un’anteprima viva dei luoghi di produzione e, allo stesso tempo, in un prolungamento dell’esperienza enoturistica. Ogni ponte funziona in due direzioni,in questo caso dalla città alle cantine e dalle cantine alla città”.

L’Enoturismo Urbano intercetta appassionati, turisti e curiosi che cercano nelle città nuovi luoghi in cui avvicinarsi alla cultura del vino, soprattutto quando non hanno l’opportunità di scoprirlo visitando direttamente una cantina o un territorio di produzione.

Questa visione trova applicazione nella prima Bottega Esperienziale Botlé®, ideata e fondata da Lanza a Bologna. Uno spazio urbano in cui vino, cibo locale, tecnologia e relazione umana si integrano per rendere la degustazione accessibile anche a chi non si considera esperto. In due anni di attività, oltre 26.000 persone hanno partecipato a degustazioni interattive individuali e di gruppo. All’interno di questo percorso è stata validata sul campo Rewine®, la tecnologia che accompagna l’esperienza in più lingue, rende la degustazione più partecipata e integra contenuti, gioco, preferenze e moduli immersivi sonori e in 3D.

Da questo lavoro sul campo è nato un modello di franchising che trasforma un’intuizione imprenditoriale in un format organizzato, pensato per imprenditori capaci di riconoscere il valore di un nuovo spazio di mercato tra cantine, città e consumatori.

Gaetano Lanza ha scritto un libro che parte da un’osservazione concreta del mercato per costruire una risposta imprenditoriale precisa: non un’altra enoteca, non un wine bar, ma un sistema nuovo per far vivere il vino nelle città” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “È un manuale pensato per chi vuole comprendere come nasce una nuova categoria di mercato e come un’intuizione possa diventare modello, metodo e impresa.”

“Ho deciso di affidarmi a Giacomo Bruno perché pubblica libri per chi fa, non per chi aspira. Il suo pubblico è fatto di imprenditori e professionisti che cercano strumenti concreti, non ispirazione generica” conclude l’autore. “Questo libro è, prima di tutto, uno strumento: racconta un modello già testato, con numeri reali, errori reali e un sistema che si può replicare. Bruno Editore era la casa editrice giusta per portarlo al lettore giusto”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/4w7OCEk

Gaetano Lanza , classe ’75, ha iniziato il proprio percorso imprenditoriale a soli ventidue anni, maturando esperienza nella ristorazione, nell’hospitality, nella formazione e nello sviluppo di nuovi format. Arrivato a Bologna per studiare Fisica, ha trasformato l’osservazione delle persone e dei loro comportamenti nel filo conduttore del suo modo di fare impresa. Dal 2006 approfondisce i temi della comunicazione, della formazione e dei comportamenti umani, prima come allievo e poi come docente in percorsi dedicati a imprenditori e professionisti. Oggi è alla guida dei progetti Bottega Botlé® e Rewine®, di cui è ideatore e founder, e ha formalizzato il concetto di Enoturismo Urbano, individuando un nuovo segmento di mercato che, come ama dire, era «nascosto in bella vista».

Siti web: https://gaetanolanza.it https://botlefranchising.com https://rewine.biz

Giacomo Bruno , nato a Roma, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la  Bruno Editore , 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 37 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.300 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale, che hanno aiutato oltre 3.000.000 italiani. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il creatore di  ViviBook , la prima AI al mondo che crea romanzi con 1 click. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Aiuta Imprenditori e Professionisti a costruire il proprio Personal Brand per aumentare Autorevolezza, Visibilità e Fatturato scrivendo un Libro con la propria Storia Professionale. Info su:  https://www.brunoeditore.it

Contatti:
Bruno Editore
info@brunoeditore.it

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Tag
Enoturismo Urbano vino città cultura imprenditorialità format
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