GAGGAN A BANGKOK È NOMINATO NO.1 NELLA LISTA ASIA'S 50 BEST RESTAURANTS 2025

Gaggan di Bangkok è stato nominato The Best Restaurant in Asia, sponsorizzato da S.Pellegrino & Acqua Panna, durante la cerimonia di premiazione dal vivo degli Asia's 50 Best Restaurants 2025. Votata dall'Asia's 50 Best Restaurants Academy, un autorevole gruppo composto da oltre 350 esperti con un'equilibrata rappresentanza di genere, la lista di quest'anno comprende ristoranti di 16 città e sette new entry.

Gaggan Anand, celebre chef e proprietario di Gaggan, è noto per aver unito la cucina indiana progressista con influenze provenienti da Giappone, Francia e Thailandia. Dopo numerose rivisitazioni del suo ristorante di Bangkok, in precedenza incoronato The Best Restaurant in Asia per ben quattro volte, un record, Anand ha presentato una versione rivisitata del suo concept culinario in una nuova sede alla fine del 2019. Nel 2023 il ristorante è tornato nella lista Asia's 50 Best Restaurants e ha continuato a salire costantemente fino alla cima della classifica.

Quest'anno Hong Kong è rappresentata da sette esercizi, guidati da The Chairman al No.2, con Wing che segue da vicino al No.3.

William Drew, Direttore Editoriale di Asia's 50 Best Restaurants, afferma: "La classifica di quest'anno presenta uno straordinario panorama della ristorazione distribuito su 16 città, con sette new entry che mettono in mostra l'eccezionale talento e lo spirito innovativo che caratterizzano il settore culinario asiatico. Congratulazioni sentite a tutti i ristoranti presenti, in particolare allo chef Gaggan Anand e al suo team del Gaggan, che si sono aggiudicati ancora una volta il titolo The Best Restaurant in Asia".

