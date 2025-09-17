circle x black
Genova lancia il Port Grammy: “La capitale dei mari diventa epicentro globale di musica e innovazione”

17 settembre 2025 | 14.17
Genova, 17/09/2025. La Liguria si prepara a vivere una delle serate più attese e simboliche del panorama culturale e marittimo internazionale: il debutto del Port Grammy, il premio che unisce la potenza universale della musica al cuore pulsante della Blue Economy e delle eccellenze portuali italiane.

Un palcoscenico straordinario, quello della Terrazza del Padiglione Blu del Salone Nautico Internazionale di Genova, che consacra la Liguria non solo come culla della marineria e dei porti italiani, ma anche come crocevia di innovazione, spettacolo e prestigio.

Un ringraziamento speciale va alla Regione Liguria, grazie al Presidente Marco Bucci, che ha creduto e sostenuto con forza la nascita di questo evento, e all’Ammiraglio Massimiliano Nannini, Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione, la cui visione e il cui impegno hanno reso possibile l’approdo del Port Grammy a Genova.

Il Port Grammy 2025, realizzato in media partnership con RAI Italia, non è soltanto una premiazione, ma un ponte tra mondi: i porti, l’economia del mare, la cultura, lo spettacolo e la musica. Un’occasione unica per valorizzare i protagonisti della Blue Economy, del diporto e della portualità italiana, insieme a grandi icone della musica che hanno fatto la storia proprio partendo da Genova, come Piero Cassano e i leggendari Matia Bazar.

A condurre la serata due volti amatissimi dal pubblico e profondamente legati all’universo dei porti e della comunicazione internazionale: DJ Onofri, icona della musica e del mondo televisivo, e Veronica MAYA, protagonista di numerosi successi Rai e simbolo di eleganza e professionalità.

Il Port Grammy 2025 sarà un evento che resterà nella memoria, unendo Genova, la Liguria, l’Italia e il mondo in un abbraccio che celebra il mare, i porti, la musica e la cultura come patrimonio universale.

Parte della gestione della comunicazione è seguita dalla Around Italy Consulting di Roma.

