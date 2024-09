Gianluca Zucchet (Zucchet Italia): “Crescono le infestazioni da termiti a Roma, servono trattamenti professionali”

Aumentano le infestazioni da termiti sia nei locali che nelle abitazioni. Intervenire con trattamenti mirati, fin dai primi segnali, può determinare la risoluzione, ma è fondamentale rivolgersi ad aziende specializzate.

Roma, 23 settembre 2024.Le infestazioni da termiti sono diventate sempre più comuni in Italia, rispetto a venti anni fa, in particolare nelle grandi città come Roma. Complice di questo aumento è sicuramente il commercio di legnami da paesi esterni, non sempre posto ad accurati controlli di profilassi atti ad evitare questo tipo di infiltrazioni nel nostro paese. E oltremodo è complice il cambiamento delle condizioni atmosferiche e un clima sempre più“africanizzato”, che aiuta il propagare di infestazioni da termiti, garantendo qualità climatiche ottimali per il loro benessere come l’umidità e il calore. Le termiti provocano danni ingenti e soprattutto è piuttosto difficile individuarle per tempo, perché sono un insetto albino e cieco che vive completamente al buio.

“Le termiti sono insetti xilofagi, ossia si nutrono di legno – spiega Gianluca Zucchet amministratore unico di Zucchet Italia, ditta romana con esperienza di 70 anni nel settore della disinfestazione –. A differenza del tarlo, oltre a colpire ogni elemento in legno, attaccano anche il cartone e la carta, perché sono in grado di scindere la cellulosa. Inoltre sono distruttivi in uno spazio temporale molto ristretto, anche in 6-7 mesi. Attaccano strutture forti, come i travi portanti o secondari, oppure i controtelai delle porte, facendo danni strutturali che compromettono la tenuta del manufatto in legno. Oltre chiaramente al mobilio. Una colonia di termiti può consumare fino a 5 mm di legno al giorno: distruggono all’interno fino ad arrivare alle superfici, per cui ci si accorge solo quando il danno è fatto ed ormai è tardi”.

Le infestazioni di termiti compromettono quindi vistosamente anche il valore dell’immobile stesso, creando danni gravissimi. Se sottovalutata e non presa in tempo, un’infestazione può estendersi nel resto degli spazi e diventare seria. Per risolvere il problema delle termiti, quindi, è bene intervenire in modo repentino, preferibilmente con il supporto di uno specialista. “Il ‘fai da te’ non è una scelta molto efficace – sottolinea Zucchet – e piuttosto difficile da portare a termine. Non è sufficiente infatti eliminare le termiti presenti nel punto danneggiato, ma bisogna arrivare direttamente al termitaio. Si utilizzano generalmente delle esche a base di cellulosa, in questo modo sono le stesse termiti a fare da trasporto interno. Oppure trattamenti con il chimico. Si tratta comunque di un intervento complesso e se si applica in modo sbagliato si rischia un danno ancora più grande. Tra l’altro un termitaio non si distrugge subito, ma gli interventi vanno ripresi in più volte e in più anni”.

Davanti ad una accertata infestazione di termiti, è bene affidarsi ad un professionista che conosce la strategia migliore di intervento e adotta prodotti idonei per la disinfestazione, vista la complessità del parassita da combattere. L’azienda Zucchet Italia ha un’esperienza di oltre 70 anni di attività in questo settore e garantisce tutti i suoi servizi a Roma e nel Lazio, combinando conoscenza locale e tecniche avanzate per risultati sicuri, non invasivi e duraturi nel tempo.

www.zucchetitalia.it