Giordano Cattaneo (Elettra Impianti): “La pompa di calore consuma meno energia con un notevole vantaggio economico”

Permette di scaldare o anche raffreddare gli ambienti riducendo i consumi di materia prima, con un’elevata efficienza energetica. L’ideale è abbinare la pompa di calore all’impianto fotovoltaico.

Bergamo, 7 febbraio 2025. Negli ultimi anni, il settore del riscaldamento e della climatizzazione ha subito una trasformazione significativa, con sistemi sempre più efficienti e attenti ai consumi. In particolare, le pompe di calore si sono affermate come una delle soluzioni più vantaggiose per migliorare il comfort abitativo e ridurre le spese energetiche. Questi sistemi innovativi garantiscono un significativo risparmio economico, abbinato a una gestione più efficiente delle risorse, oltre che ad una soluzione più sostenibile per l’ambiente e assolutamente più sicura per l’utilizzatore.

“Le pompe di calore rappresentano una soluzione ideale per chi cerca di abbattere i costi e rendersi indipendenti dal gas – spiega Giordano Cattaneo, titolare di Elettra Impianti di Bergamo – senza però compromettere il comfort domestico. Utilizzando sistemi di ultima generazione e tecnologicamente avanzati, infatti, è possibile produrre calore o raffrescare gli ambienti con aria condizionata generando un rapporto resa/consumo altissimo”.

In un contesto di crescenti costi energetici e incertezze sugli approvvigionamenti, l'adozione di pompe di calore è una scelta strategica per garantire sicurezza e stabilità nei costi. “Per massimizzare l'efficienza delle pompe di calore, l’ideale sarebbe abbinare a questo sistema un impianto fotovoltaico di ultima generazione – consiglia Cattaneo –. Questa combinazione coniuga risparmio e sostenibilità: permette di sfruttare energia rinnovabile per alimentare l'impianto, riducendo ulteriormente le spese. Durante i mesi estivi, un impianto fotovoltaico può coprire interamente il fabbisogno energetico per la climatizzazione, mentre in inverno contribuisce al riscaldamento. I pannelli fotovoltaici di ultima generazione consentono di avere rese molto elevate anche quando il sole non è ben presente. Un ulteriore consiglio è abbinare questo sistema a un sistema di accumulo, che permette di immagazzinare l’energia in eccesso e utilizzarla nei momenti in cui il sole non è presente, massimizzando così l’efficienza dell’impianto”.

Per massimizzare i benefici delle pompe di calore è bene affidarsi a professionisti qualificati che possano progettare un sistema su misura, perché ogni abitazione o ambiente ha caratteristiche uniche. L’obiettivo resta l’indipendenza energetica. “La consulenza personalizzata consente di identificare la soluzione più adatta, ottimizzando costi e prestazioni. È importante nella progettazione considerare la volumetria, gli isolamenti, l’esposizione solare e le dispersioni degli ambienti, così da poter calcolare correttamente le potenze necessarie a riscaldare e/o raffrescare. Di fondamentale importanza la parte installativa, che curata nei dettagli garantisce lunga vita al nostro impianto”, conferma Giordano Cattaneo.

Investire in una pompa di calore, soprattutto in abbinamento a un impianto fotovoltaico, assicura un’elevata efficienza energetica per la casa. Non si tratta solo di una scelta proiettata verso il futuro, ma di una soluzione concreta per ridurre i costi e migliorare il comfort abitativo. Il tutto con il vantaggio di eliminare completamente l’uso del metano. L’azienda Elettra Impianti si propone come partner ideale per trasformare queste opportunità in realtà. Da oltre 25 anni è specializzata nell’offrire le migliori soluzioni per il riscaldamento e il raffreddamento di case e attività produttive.

