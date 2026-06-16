GIORGIO BARGIANI DEL CONNAUGHT BAR VINCE IL PREMIO ALTOS BARTENDERS' BARTENDER AWARD NELL'AMBITO DI EUROPE'S 50 BEST BARS 2026

LONDRA, 16 giugno 2026 /PRNewswire/ -- Giorgio Bargiani, bartender di origine italiana e Vice Direttore della Mixologia del Connaught Bar di Londra, è stato nominato vincitore dell'Altos Bartenders' Bartender Award 2026 per la prima edizione di Europe's 50 Best Bars, sponsorizzata da Perrier. Annunciato prima della cerimonia di premiazione dal vivo che si terrà martedì 30 giugno 2026, questo prestigioso premio viene assegnato tramite votazione dai bartender presenti nella lista dei Europe's 50 Best Bars di quest'anno, i quali propongono un collega che, a loro avviso, ha avuto un impatto significativo nel settore dei bar a livello globale nel corso del periodo di votazione.

La carriera di Bargiani riflette la passione per il miglioramento dell'esperienza degli ospiti attraverso la cura dei dettagli, la creatività e il contatto umano. Nato a Pisa, è cresciuto nell'ambiente dell'attività di ristorazione della sua famiglia, per poi lavorare in bar locali e approdare a ruoli di lusso presso Splendido a Portofino e Le Manoir aux Quat'Saisons. È entrato a far parte del Connaught Bar nel 2014 come aiuto barista, diventando Responsabile della Mixologia capo nel 2019 e successivamente Vice Direttore.

Bargiani ha svolto un ruolo chiave nel consolidare la reputazione del Connaught Bar come una delle destinazioni più iconiche di Londra per il bere bene. Il suo nome viene associato al Martini di fama mondiale servito nel suo bar, alla creazione di cocktail ricercati e al miglioramento dell'esperienza personalizzata degli ospiti, elemento distintivo del locale. Ha inoltre contribuito al continuo successo del locale nella lista dei The World's 50 Best Bars ed è ampiamente riconosciuto per il suo impegno nel guidare i team e nel costruire una solida comunità globale nel settore.

Emma Sleight, Direttore dei Contenuti e della Creativo per Europe's 50 Best Bars, dichiara: "Figura fissa di uno dei bar d'hotel più prestigiosi di Londra, Giorgio Bargiani è ammirato per il suo calore, la sua generosità e la sua abilità. Il suo impegno costante per la creatività e l'attenzione al servizio nel bartending gli ha fatto guadagnare l'ammirazione dei colleghi di tutto il settore e lo rende la scelta naturale per questo ambito premio".

In merito alla vittoria del premio, Bargiani ha dichiarato: "Sono profondamente onorato e commosso da questo riconoscimento. Mi fa sentire più legato che mai a questa meravigliosa comunità dei bar e non potrei essere più grato a tutti i miei amici e colleghi. Per me, questa è un'occasione che celebra davvero le influenze positive e i legami che costruiamo giorno dopo giorno nel nostro settore, e spero che rimanga il punto di riferimento a cui aspiriamo".

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