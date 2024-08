Gite Fuori Porta in Piemonte: un progetto che valorizza il territorio piemontese e le sue meraviglie

Torino, 28 agosto 2024 - Si può promuovere un territorio, partendo dall’esperienza diretta delle persone che lo amano, lo visitano e lo vivono ogni giorno?

Gite Fuori Porta in Piemonte è un progetto nato nel 2020 con l’idea che, per valorizzare le meraviglie del territorio piemontese, fosse utile coinvolgere direttamente coloro che lo apprezzano e vogliono raccontarlo dal loro personale punto di vista, in modo semplice, diretto ed estremamente coinvolgente.

L’obiettivo principale di Gite Fuori Porta in Piemonte è infatti favorire la diffusione del turismo lento , sostenibile, esperienziale e di prossimità, attraverso il racconto delle proprie esperienze in luoghi interessanti dal punto di vista storico, artistico e naturalistico, mettendo al primo posto le persone e ciò che amano del proprio territorio.

Partito inizialmente come gruppo su Facebook, Gite Fuori Porta in Piemonte è oggi una delle realtà più seguite e importanti per la promozione turistica del Piemonte. Infatti, è ormai presente su tutti i canali social e, quotidianamente, accoglie oltre 150.000 appassionati che, desiderosi di scoprire i luoghi più belli del Piemonte, gli eventi, le manifestazioni e le attività da fare, si scambiano consigli e informazioni in modo diretto e in tempo reale.

Dal 2021, il gruppo Facebook è stato affiancato da un portale https://www.gitefuoriportainpiemonte.it/ , attualmente visitato da migliaia di utenti ogni giorno, il cui scopo primario è fornire informazioni utili sulle località da visitare e sugli eventi su tutto il territorio regionale.

Inoltre, per fornire un ulteriore strumento d’informazione e dare la possibilità agli utenti di rimanere sempre aggiornati, è stata creata una newsletter settimanale, dove si possono trovare suggerimenti e notizie aggiornate sulle manifestazioni in tutto il Piemonte, ma anche ricevere offerte, sconti e idee per gite organizzate in collaborazione con i diversi partner del progetto.

Grazie al successo ottenuto da Gite Fuori Porta in Piemonte, il progetto è oggi in grado di offrire servizi digitali dedicati e creare collaborazioni con attività turistiche, enti locali e tour operator, che attraverso proposte turistiche ed enogastronomiche, permettono alle persone di scoprire il territorio da un punto di vista sempre inedito e sorprendente.

In questo modo, il portale di Gite Fuori Porta in Piemonte è diventato una vetrina importante per tutte le attività turistiche, commerciali, produttive e ricettive del Piemonte, che desiderano non solo ampliare la propria clientela, ma soprattutto proporre idee innovative e originali, utilizzando uno strumento di marketing digitale, sempre curato in ogni minimo dettaglio.

Dal momento che il progetto Gite Fuori Porta in Piemonte è in continua crescita ed evoluzione, lo staff è costantemente in cerca di nuove collaborazioni con realtà turistiche, professionisti del settore, appassionati di copywriting e digital marketing per offrire un servizio sempre più avanzato, efficace e di qualità sia agli utenti sia alle aziende, che decidono di aderire al progetto.

Se lavori in ambito turistico o sei appassionato del territorio piemontese, visita il sito di Gite Fuori Porta in Piemonte o iscriviti ai gruppi e alle pagine Facebook, Instagram e LinkedIn e ai canali WhatsApp e Telegram. Ogni collaborazione o nuova iscrizione è importante per far crescere il progetto di Gite Fuori Porta in Piemonte, ma soprattutto per valorizzare sempre di più le straordinarie bellezze di questa meravigliosa regione.