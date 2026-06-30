Giustizia in Itinere: tutela, ascolto e assistenza alle vittime di reato

Il progetto Giustizia in Itinere, della Regione Lazio con il coordinamento dell’Istituto Romano San Michele, traduce in azioni concrete la Direttiva Europea 2012/29/UE per la tutela delle vittime di reato.

Gli sportelli di ascolto e assistenza

Il cuore dell'iniziativa è stata l'apertura di quattro sportelli di ascolto e di assistenza alle vittime sul territorio regionale, tra cui quello di Velletri, gestito con dedizione dall’associazione Spondè E.T.S.

Un presidio di legalità e supporto

Oltre a promuovere la cultura della legalità nelle scuole, nei mercati e in tutti gli altri luoghi di aggregazione sociale, lo sportello funge da presidio per coloro che hanno subito o sentono di aver subito un reato, garantendo uno spazio di ascolto e di parola, strettamente riservato e confidenziale, dove ricevere sostegno psicologico, informazioni legali e assistenza nell’accesso ai servizi presenti nel territorio.

La sede dello sportello di Velletri

Collocato presso la Casa delle Culture e della Musica (Piazza Trento e Trieste, n. 1), lo sportello di Velletri opera in stretta sinergia con gli altri centri di Latina, Rieti e Frosinone, configurandosi quindi come un vero e proprio presidio di legalità e supporto.

Una scommessa etica e sociale

Giustizia in Itinere non è solo un progetto sulla carta, ma una scommessa etica e sociale che vive grazie all’impegno in sinergia tra istituzioni, enti del terzo settore e cittadinanza.

L’obiettivo per la comunità veliterna

L'obiettivo è rendere ogni cittadino protagonista del cambiamento, consolidando uno spazio diventato un punto di riferimento vitale per la comunità veliterna.

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