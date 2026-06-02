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NetBet Casino Italia rafforza la collaborazione con Endorphina

02 giugno 2026 | 10.24
LETTURA: 1 minuti

NetBet espande la sua offerta aggiungendo Endorphina al suo parco titoli

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ROMA, Italia, June 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- NetBet rinforza la sua partnership con il noto provider di slot Endorphina, consolidando ulteriormente la propria offerta per i giocatori del mercato italiano.

Questa rinnovata collaborazione riflette il costante impegno di NetBet nel collaborare con i migliori produttori del settore, arricchendo il catalogo del proprio casinò con titoli di alta qualità e successo internazionale come “Crown Coins”, “Lucky Streak 1000” e “Burning Coins 20”.

Nel corso degli anni, Endorphina si è affermata come una delle aziende più autorevoli del settore, celebre per la creazione di giochi dal forte impatto visivo e dalle meccaniche innovative, che hanno riscosso grande popolarità nei principali mercati regolamentati a livello globale.

Mario Crupi, Regional Manager per l’Italia di Endorphina, ha dichiarato: “Questa partnership è per noi fonte di grande orgoglio. Collaborare con un operatore di primo livello come NetBet rafforza la credibilità e la professionalità del nostro brand. Questo accordo rappresenta la conferma concreta del valore del lavoro che svolgiamo quotidianamente”.

Giuseppe Festoni, Casino Manager di NetBet Italia, ha aggiunto: “Siamo entusiasti di migliorare la sinergia con Endorphina sulla nostra piattaforma. Siamo certi che questa cooperazione continuerà a portare risultati eccellenti, offrendo la migliore esperienza di gioco possibile ai nostri utenti”.

Con questo nuovo accordo, Endorphina amplia la propria presenza sui mercati internazionali, consolidando il proprio ruolo di partner strategico per i principali operatori del settore iGaming in Italia.

Per ulteriori informazioni, contattare pr@netbet.com

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