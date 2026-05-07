Govee presenta Floor Lamp 3 e Lantern Floor Lamp, ridefinendo l'accuratezza cromatica delle lampade da terra smart con la tecnologia LuminBlend+

HONG KONG, 7 maggio 2026 /PRNewswire/ -- Govee, leader globale nell'illuminazione ambientale intelligente, ha annunciato oggi due nuove lampade da terra: Govee Floor Lamp 3 e Govee Lantern Floor Lamp. La Govee Floor Lamp 3 è il nuovo modello di punta del marchio, offrendo una riproduzione cromatica ai vertici del settore grazie alla tecnologia proprietaria di gestione del colore LuminBlend+, mentre la Govee Lantern Floor Lamp introduce un'esperienza di illuminazione Halo Gradient Lighting unica nel suo genere, racchiusa in un'elegante silhouette a lanterna. Entrambe le lampade integrano AI Lighting Bot 2.0, una piattaforma di illuminazione basata su IA per creare illuminazione personalizzata, e DaySync per la programmazione automatizzata del ritmo circadiano, oltre alla piena compatibilità con lo standard Matter.

Govee Floor Lamp 3: accuratezza cromatica leader di settore in una lampada da terra

La Govee Floor Lamp 3 offre la riproduzione più accurata di colori pastello e naturali tra tutte le lampade da terra. Grazie alla tecnologia sviluppata internamente da Govee LuminBlend+, restituisce tonalità calde da tramonto e sfumature fredde oceaniche senza alcun banding cromatico, anche all'1% di luminosità. Con il più ampio intervallo di bianco regolabile del settore (1.000K-10.000K), una singola lampada è in grado di simulare l'intero spettro della luce naturale, dall'ambra calda della luce di candela alla nitida chiarezza del sole di mezzogiorno.

È dotata di illuminazione skyline bifacciale a 170°, capace di avvolgere gli ambienti domestici in colori reali, proiettando la luce sulle pareti con una copertura significativamente superiore rispetto ai design tradizionali delle lampade da terra. Con 2.100 lumen, una singola lampada illumina fino a 58 m² (645 piedi quadrati), sufficienti per un'intera zona giorno open space. Grazie a 144 LED RGB e 144 LED bianchi caldo-freddo, Floor Lamp 3 elimina completamente i punti luminosi visibili. Una distanza ottimizzata tra i punti luce LED e il diffusore garantisce un'illuminazione perfettamente uniforme da ogni angolazione.

Inoltre, Floor Lamp 3 presenta una nuova struttura unibody in lega di alluminio, completata da una base con doppio anello luminoso integrato: una luce ambientale autonoma che risplende sia a lampada accesa che spenta. Ogni dettaglio, dalla finitura opaca senza giunzioni agli anelli luminosi della base, riflette un salto generazionale nel design industriale delle lampade smart.

Govee Lantern Floor Lamp: un'esperienza ambientale e funzionale unica nel suo genere

La Govee Lantern Floor Lamp introduce Halo Gradient Lighting, basata su LuminBlend+, una morbida luminosità a gradiente a forma di anello che ricrea la bellezza dei fenomeni luminosi naturali. Immagina la transizione dal caldo al freddo di un tramonto irradiarsi da un'unica elegante lanterna, oppure il bagliore etereo dei fiori di ciliegio che riempie una stanza con colori delicati.

Con 1.400 lumen e un intervallo da 1.000K a 10.000K, offre sia una luminosità funzionale per la lettura sia un'atmosfera immersiva per il relax, coprendo fino a 30 m² (320 piedi quadrati). Con una forma completamente nuova per Govee, la silhouette a lanterna si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, dai soggiorni minimalisti agli angoli lettura più accoglienti. Un semplice tocco sulla parte superiore della lampada consente di scorrere gli effetti luminosi con un'interazione intuitiva e tattile, senza necessità di app.

Illuminazione intelligente basata su IA, connettività senza soluzione di continuità

Entrambe le nuove lampade si basano sull'ultima piattaforma di illuminazione smart di Govee, portando funzionalità intelligenti e ampia compatibilità ecosistemica in ogni ambiente. Sono dotate dell'avanzato AI Lighting Bot 2.0, che consente un controllo conversazionale multi-turno per generare scene luminose personalizzate: basta descrivere l'atmosfera desiderata e la lampada la crea. A questo si affianca DaySync, una funzione di programmazione automatica per l'intera giornata che regola la temperatura colore seguendo il ritmo circadiano naturale, passando senza interruzioni dalla luce energizzante del mattino al calore rilassante della sera. Inoltre, le lampade offrono piena compatibilità con gli ecosistemi smart home tramite Matter, Alexa, Google Home e SmartThings, garantendo un'integrazione fluida in qualsiasi ambiente connesso.

Lampade da terra per ogni ambiente e per tutti

Insieme a questi due modelli debutta anche Govee Floor Lamp 3 Lite, una nuova lampada da terra RGBICWW di fascia media progettata per la nuova generazione di giovani proprietari di casa. Con l'introduzione di Floor Lamp 3 e Lantern Floor Lamp, Govee offre ora un portafoglio completo di lampade da terra smart con prezzi compresi tra €89,99 e €249,99. Dalla compatta RGBICW Floor Lamp Basic per chi si avvicina per la prima volta all'illuminazione smart, fino alla Floor Lamp Pro con altoparlante integrato per configurazioni di intrattenimento immersive, esiste una lampada da terra Govee per ogni ambiente, budget e stile di vita.

Prezzo e disponibilità

I seguenti prodotti saranno disponibili a partire dal 7 maggio 2026:

Informazioni su Govee

Dal 2017, Govee rivoluziona l'esperienza della vita smart con soluzioni innovative di illuminazione ambientale. Dagli spazi abitativi alle postazioni di gioco, fino alle aree esterne, la tecnologia smart home di Govee non è solo visivamente sorprendente, ma anche funzionale, trasformando i piccoli momenti quotidiani in esperienze di illuminazione più personalizzate e coinvolgenti. Abbracciare l'idea di "Life is Colorful" ed espandere le potenzialità dell'illuminazione, unendo design e funzionalità. Per ulteriori informazioni su Govee, visitare il sito govee.com

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