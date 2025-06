Govee presenta la nuova generazione di lampade da terra intelligenti, guidata dalla Tree Floor Lamp

BERLINO, 30 giugno 2025 /PRNewswire/ -- Govee, leader mondiale nell'innovazione dell'illuminazione smart, ha annunciato oggi il lancio della sua serie di lampade da terra di terza generazione. La nuova collezione comprende tre modelli pensati per portare un'illuminazione ambientale personalizzabile negli spazi abitativi moderni: la lampada da terra Tree, la lampada da terra Uplighter e la lampada da terra Torchiere. Tutti e tre i modelli combinano tecnologia RGBWW avanzata, design di luce flessibile e una perfetta integrazione con la smart home, trasformando gli angoli meno utilizzati in punti di forza funzionali ed estetici.

Lampada da terra Tree Govee: Illuminazione intelligente per spazi flessibili ed espressivi

Al centro della nuova serie c'è la lampada da terra Tree Govee. Caratterizzata da un moderno design a forma di albero con tre teste regolabili indipendentemente, la lampada da terra Tree consente un'illuminazione mirata e al tempo stesso suggestiva. Ogni testa della lampada offre una rotazione orizzontale a 350° e verticale a 90°, nonché angoli del fascio regolabili da 30° a 90°, rendendola adatta ad angoli di lettura, accenti sulle pareti o per evidenziare elementi decorativi.

Dotata della tecnologia LuminBlend™ proprietaria di Govee e dei LED RGBWW, la lampada offre transizioni di colore fluide e toni a bassa saturazione su 16 milioni di colori. Con una luminosità fino a 1500 lumen e una temperatura del bianco regolabile da 2700K a 6500K, supporta sia l'illuminazione da lavoro che la regolazione d'atmosfera. Sono disponibili complessivamente 64 preimpostazioni di scena e gli utenti possono comandare la luce tramite l'app Govee Home, Google Home, Amazon Alexa o tramite l'integrazione completa con Matter.

I modelli Uplighter e Torchiere ampliano la gamma per le esigenze quotidiane

La lampada da terra Uplighter Govee offre una soluzione di illuminazione multifunzionale "tre in uno". Combina una sezione superiore con effetto onda d'acqua che inonda il soffitto, un segmento centrale RGBIC personalizzabile per l'illuminazione decorativa e un segmento inferiore da 1000 lumen per l'illuminazione mirata di attività di lavoro. Grazie all'automazione integrata del ritmo circadiano e alla compatibilità con il controllo smart, si adatta alle routine quotidiane, migliorando al contempo l'atmosfera negli ambienti.

La lampada da terra Torchiere Govee enfatizza l'illuminazione ambientale immersiva attraverso il controllo RGB a tre zone. La sua luce soffusa e piacevole per la vista e la modalità di sincronizzazione musicale integrata creano un ambiente rilassato, ideale per soggiorni, camere da letto o spazi familiari condivisi.

Illuminazione intelligente su misura per le case moderne

Tutti e tre i modelli supportano il controllo vocale tramite Amazon Alexa e Google Assistant, nonché l'integrazione con Matter per la compatibilità multipiattaforma. Le lampade sono completamente comandate tramite l'app Govee Home, che offre accesso a timer, effetti di luce fai da te e modalità di esecuzione automatica. Con la nuova serie di lampade da terra, Govee risponde alla crescente domanda in Germania e in Europa di un'illuminazione intelligente che unisca estetica, comfort e controllo intelligente.

I modelli di lampada da terra Tree, Uplighter e Torchiere si aggiungono al più ampio portfolio di lampade da terra di Govee, che include anche la lampada da terra Pro, la lampada da terra 2, la lampada da terra Cylinder e la lampada da terra Basic.

Prezzi e disponibilità

Tutti i modelli sono disponibili dal 30 giugno 2025 su Govee.com e Amazon.de:

Per maggiori dettagli sui prodotti, visitare il sito govee.com.

Informazioni su GoveeDal 2017 Govee rivoluziona l'esperienza di ambienti in cui si vive intelligenti con soluzioni di illuminazione d'ambiente innovative, efficienti e pratiche per l'intera casa. Dagli spazi abitativi alle postazioni di gioco, fino alle aree esterne e oltre, l'illuminazione intelligente di Govee non è solo incredibile dal punto di vista visivo, ma trasforma i momenti quotidiani in esperienze di luce personalizzate e coinvolgenti. Abbracciando l'idea che "Life is Colorful" (La vita è colorata), Govee si impegna a portare un'illuminazione ambientale vivace in ogni angolo della casa, a promuovere connessioni con gli utenti sia a livello pratico che emotivo e a rendere più luminosi e piacevoli i momenti quotidiani.

