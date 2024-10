Grande successo per l’IgersMeet e l’Assemblea IgersItalia 2024

Dal 4 al 6 ottobre, Genova ha ospitato l’IgersMeet Nazionale 2024 e la dodicesima edizione dell’Assemblea IgersItalia per contribuire al rilancio della città come destinazione.

Genova, 18/10/2024 - Più di 70 Igers provenienti dalle community locali di tutta Italia, insieme ai partner Lonely Planet Italia e AdnKronos, e grazie al supporto organizzativo del Comune di Genova, si sono riuniti per raccontare le esperienze immersi nel patrimonio ambientale, culturale, artistico e storico attraverso la produzione di un massivo live storytelling e la pubblicazione di contenuti foto e video condivisi sui social e indirizzati a un bacino d’utenza complessivo di oltre 1 milione di followers.

Tre giorni alla scoperta del capoluogo ligure per raccontare la città anche attraverso 4 tour sul territorio come quello delle Botteghe storiche che Genova ha saputo conservare come poche altre città italiane, rendendole parte integrante dell’attrattiva turistica della destinazione. Per tutelare questa unicità e tramandarla alle generazioni future, dal 2011 la Soprintendenza, il Comune, la Camera di Commercio e le Associazioni di categoria del commercio e dell’artigianato hanno unito le forze per essere promotori e custodi dell’Albo di queste botteghe uniche.

Immancabile una tappa alla Lanterna, simbolo indiscusso di Genova e faro di riferimento per i marinai dal 1128. Questo monumento iconico, alto 77 metri, è uno dei fari più antichi del mondo e rappresenta un’importante testimonianza della storia marittima della città.

A Genova Pra’, territorio principale per la produzione del pesto, l’azienda Pesto di Pra’ , una delle più importanti, che coltiva basilico da oltre due secoli nelle sue caratteristiche serre vista mare ha offerto una pesto experience per la preparazione del tipico pesto genovese al mortaio.

Tra i tour, “la Via di Colombo” che è l’antico tragitto colombiano che partiva da Terrarossa Colombo, lungo 19 km, e si estendeva fino a Genova Quinto. Si tratta di un itinerario di grande valore storico-escursionistico, che un tempo rappresentava il cammino della famiglia degli avi di Cristoforo Colombo.

La prima tappa del tour è Sori, un antico borgo affacciato sul mare, importante crocevia per i viaggiatori che dall’entroterra si dirigevano verso la costa, seguendo le vie percorse dai Colombo. La seconda tappa è Terrarossa Colombo, frazione del Comune di Moconesi, terra d’origine della famiglia. Qui si trova un piccolo museo dedicato a Colombo, con documenti e immagini che illustrano la genealogia dell’esploratore. Accanto al museo, è ancora visibile la prima strada percorsa dagli avi dello scopritore delle Americhe.

Proseguendo per Recco, celebre per la sua focaccia al formaggio, oggi riconosciuta come prodotto IGP, abbiamo visitato il ristorante O’ Vittorio, dove sono state illustrate tutte le fasi della preparazione della focaccia di Recco, oltre alla salsa di noci e al celebre pesto, simbolo della cucina ligure.

Un altro focus è stato dedicato ai “Borghi Marinari”, un suggestivo itinerario alla scoperta dei borghi marinari di Levante, angoli di rara bellezza immersi nei colori della natura, a pochi minuti dal centro.

Il percorso ha avuto inizio a Boccadasse, celebre borgo di pescatori, con le incantevoli facciate color pastello delle case che si affacciano sulla piccola spiaggia. Successivamente, si è proseguito verso Quarto, noto come punto di partenza della spedizione dei Mille guidata da Giuseppe Garibaldi. Il tour è poi continuato a Nervi, un elegante borgo marinaro, dominato dalla suggestiva passeggiata Anita Garibaldi e dai rigogliosi parchi affacciati sul mare, che ospitano uno straordinario Polo Museale.

Al Capitolo Riviera, i nostri Igers hanno partecipato a una cooking class, dove hanno imparato a preparare i tipici pansoti liguri, una pasta ripiena condita con salsa alle noci.

A conclusione del tour, si è svolta la visita a Villa Saluzzo Serra, nel quartiere di Nervi, sede della Galleria d’Arte Moderna di Genova dal 1928.

Sono stati visitati 4 dei 42 Palazzi Dei Rolli: Palazzo Rosso, Palazzo Bianco, Palazzo Doria - Tursi e Palazzo Lomellino. Sono infatti 42 i palazzi del Patrimonio UNESCO “Genova: le strade nuove e il sistema dei Palazzi dei Rolli”, che si trovano lungo le Strade Nuove: Via Garibaldi, detta un tempo “Strada Nuova”, via Balbi, via Cairoli, originariamente denominata “Strada Nuovissima, via Lomellini e via San Luca.

In passato, le dimore erano classificate in base a grandezza, sontuosità, importanza degli ospiti e status economico e sociale dei proprietari.

Oggi alcuni di questi edifici sono adibiti a musei e sedi di enti pubblici, aperti tutto l’anno, mentre altri sono privati e parzialmente visitabili.

La visita ha permesso di ammirare le sale di Palazzo Bianco, con un’opera che alcuni attribuiscono al Caravaggio e quelle di Palazzo Rosso, con le volte affrescate e opere della collezione Brignole-Sale, arricchita poi negli anni successivi; di restare ammaliati dalla perfezione de “Il Cannone”, il celeberrimo violino che Niccolò Paganini lasciò in eredità alla città e di attraversare gli splendidi giardini di Palazzo Lomellino, di cui abbiamo visitato anche le sale interne.

L’Assemblea IgersItalia è l’evento che rappresenta ormai da 12 anni un fondamentale appuntamento annuale per i fotografi amatori e professionisti, videomaker, blogger e creatori di contenuti che vivono l’Associazione Igersitalia. Con gli anni e con l’accostamento dell’IgersMeet, questo è divenuto l’evento esperienziale digitale tra i più consolidati in Italia nel panorama della promozione territoriale, turistica e culturale, dedicato alle realtà locali, regionali ed enti di promozione che credono nel valore della comunicazione digitale e nelle potenzialità del social media marketing e del destination marketing.

«Siamo felici di essere parte attiva nel processo di promozione della città di Genova come destinazione turistica e culturale- dichiara Pietro Contaldo, presidente IgersItalia- In questi tre giorni il nostro obiettivo è di raccontare i tesori di questa splendida città attraverso esperienze imperdibili che permetteranno alla nostra vasta community e a nuovi potenziali viaggiatori di venire a contatto con la storia, i suoi borghi, le eccellenze enogastronomiche e l’architettura cittadina che hanno reso Genova crocevia culturale del Mediterraneo. Una vera unicità del nostro Paese».

Pietro Contaldo - Presidente IgersItalia

